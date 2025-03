LIVESTREAM Kuurne-Brussel-Kuurne: Tim Wellens en Dries De Bondt blijven kopgroep op sleeptouw nemen

Start in Kortrijk

Het tweede luik van het Belgische openingsweekend wordt traditioneel afgesloten met Kuurne-Brussel-Kuurne. Zondag is men reeds aan de 77e editie toe. De startplaats ligt voor het tweede jaar op rij in Kortrijk. De eindmeet ligt 196,9 kilometer verder getrokken op de Brugsesteenweg van Kuurne.



Het parcours werd vorig jaar met Kortrijk als nieuwe startplaats hertekend en de organisatoren hielden eraan niet al te veel wijzigingen aan hun traject aan te brengen. De Tiegemberg na zeventien kilometer koers blijft nog steeds de eerste helling van de dag.



Er is opnieuw de lus doorheen het Waalse Pays des Collines om te eindigen op de Kluisberg, die volgt na 138 kilometer wedstrijd. Daarna resten nog 58 vlakke kilometers met de plaatselijke omloop van 12,5 kilometer in en rond Kuurne inbegrepen.