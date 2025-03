Happy birthday! Jasper Philipsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne overtuigend in een massasprint en veegt de 0 weg

In het traditionele herexamen voor de Omloop Het Nieuwsblad kijken we voor een keer eens richting Visma-Lease a Bike. De in vorige openingsweekends zo dominante gele brigade koerste gisteren op geen enkel moment gegroepeerd in de finale. Wout van Aert zal om te beginnen hopen op betere benen voor die revanche.



Ook de sterrenformatie van UAE had ongetwijfeld meer verwacht van de zaterdag. Het heeft ook als een van de weinige grote ploegen geen snelle man in Kuurne-Brussel-Kuurne. We kijken uit naar wat zij doen in de heuvelzone.