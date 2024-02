LIVE: Gerben Thijssen komt ten val in nerveuze openingsfase in Kuurne

"Rug in de wind in de finale", of toch "wind in de rug in de finale?" Wout van Aert is scherp in zijn startinterview en toont dat hij fervent luisteraar is van Wielerclub Wattage.



De wind blaast alleszins lichtjes in het voordeel richting Kuurne, wat uiteraard goed nieuws betekent voor de aanvallers van Visma-Lease a Bike. Grote regenbuien mogen we alleszins niet verwachten, frisjes blijft het wel.