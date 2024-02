Daar is de tweede afspraak al: volg vanaf 12 uur Kuurne-Brussel-Kuurne

Geen Omloop zonder Kuurne-Brussel-Kuurne. In de tweede afspraak van het Vlaamse wielervoorjaar wordt een opvolger gezocht voor Tiesj Benoot. Volg de wedstrijd vanaf 12 uur op Sporza. Vanaf 14.30 uur hoeft u geen fase meer te missen via de uitzending op Eén of via de livestream.