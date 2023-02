Versmacht Jumbo-Visma de tegenstand ook in Kuurne-Brussel-Kuurne?

clock 11:51 11 uur 51. Philipsen: "Niet bang van Jakobsen of De Lie". Philipsen: "Niet bang van Jakobsen of De Lie"

clock 11:47 11 uur 47. De Lie: "Knie is oké en mijn lichaam is klaar". De Lie: "Knie is oké en mijn lichaam is klaar"

clock 11:46 11 uur 46. Inmiddels zijn al een groot deel van de ploegen langs geweest op het startpodium. Momenteel is Trek-Segafredo aan de beurt, waar onder meer Jasper Stuyven de dubbel maakt dit weekend. . Inmiddels zijn al een groot deel van de ploegen langs geweest op het startpodium. Momenteel is Trek-Segafredo aan de beurt, waar onder meer Jasper Stuyven de dubbel maakt dit weekend.

clock 11:45 11 uur 45. Zo was het vorig jaar. En of een donderpreek van Patrick Lefevre kan lonen. Vorig jaar stelde zijn team ook teleur in de Omloop, maar daags nadien was het wel prijs voor The Wolfpack via Fabio Jakobsen. Hij won in de sprint voor Caleb Ewan, al moeten we wel zeggen dat het een dubbeltje op zijn kant was. Aanvallers Christophe Laporte, Taco van der Hoorn en Jhonathan Narvaez werden pas in extremis ingerekend door het peloton. . Zo was het vorig jaar En of een donderpreek van Patrick Lefevre kan lonen. Vorig jaar stelde zijn team ook teleur in de Omloop, maar daags nadien was het wel prijs voor The Wolfpack via Fabio Jakobsen. Hij won in de sprint voor Caleb Ewan, al moeten we wel zeggen dat het een dubbeltje op zijn kant was. Aanvallers Christophe Laporte, Taco van der Hoorn en Jhonathan Narvaez werden pas in extremis ingerekend door het peloton.

Fabio Jakobsen won Kuurne-Brussel-Kuurne in 2022.

clock 11:39 11 uur 39. Ook Soudal-Quick Step viel tegen in het eerste deel van het Vlaamse tweeluik in het openingsweekend. Al is het team van Patrick Lefevre wel een specialist in het traditionele herexamen in Kuurne. Het won 3 van de laatste 4 edities van Kuurne-Brussel-Kuurne. Wordt dat vandaag een nog knappere 4 op 5? Dat is natuurlijk wel een score waar je mee kan thuiskomen van een examen. . Ook Soudal-Quick Step viel tegen in het eerste deel van het Vlaamse tweeluik in het openingsweekend. Al is het team van Patrick Lefevre wel een specialist in het traditionele herexamen in Kuurne.

Het won 3 van de laatste 4 edities van Kuurne-Brussel-Kuurne. Wordt dat vandaag een nog knappere 4 op 5? Dat is natuurlijk wel een score waar je mee kan thuiskomen van een examen.

clock 11:37 11 uur 37. Omloop Het Nieuwsblad Elleboogbreuk schakelt Ben Turner al uit, ook Jasper De Buyst likt zijn wonden

clock 11:37 11 uur 37. Herexamen voor heel wat ploegen. Niet veel ploegen konden 100% tevreden terugblikken op de Omloop. Zo was er bijvoorbeeld Ineos, dat vandaag in Kuurne slechts met z'n vijven aan de start staat. Kunnen zij hun mislukte Omloop uitwissen? Al moeten we er wel aan toevoegen dat ze de nodige pech gekend hebben met Ben Turner, die uitviel met elleboogbreuk. . Herexamen voor heel wat ploegen Niet veel ploegen konden 100% tevreden terugblikken op de Omloop. Zo was er bijvoorbeeld Ineos, dat vandaag in Kuurne slechts met z'n vijven aan de start staat. Kunnen zij hun mislukte Omloop uitwissen? Al moeten we er wel aan toevoegen dat ze de nodige pech gekend hebben met Ben Turner, die uitviel met elleboogbreuk.

clock 11:27 11 uur 27. De Sporza-experts geloven duidelijk in de kansen voor de sprinters. Jakobsen en De Lie zijn de topfavorieten volgens onze kenners, met Kristoff, Coquard en Philipsen daar net achter. Jumbo-Visma behoort tot de outsiders met onder meer Tratnik en Laporte. . De Sporza-experts geloven duidelijk in de kansen voor de sprinters. Jakobsen en De Lie zijn de topfavorieten volgens onze kenners, met Kristoff, Coquard en Philipsen daar net achter. Jumbo-Visma behoort tot de outsiders met onder meer Tratnik en Laporte.

clock 11:24 Bij Soudal-Quick Step is titelverdediger Fabio Jakobsen uiteraard de vooruitgeschoven man mocht het op een sprint aankomen. . 11 uur 24. Bij Soudal-Quick Step is titelverdediger Fabio Jakobsen uiteraard de vooruitgeschoven man mocht het op een sprint aankomen.

clock 11:14 11 uur 14. Trekt Jumbo-Visma de goede lijn door? De Nederlandse ploeg verloor gisteren tijdens de Omloop op geen enkel moment de controle over de koers. Ook vandaag zullen ze waarschijnlijk de aanvalskaart trekken, aangezien ze geen topsprinter in de rangen hebben. Jumbo-Visma treedt trouwens met één nieuwe naam aan in vergelijking met gisteren. De 19-jarige Noor Per Strand Hagenes maakt zijn debuut in de World Tour. . Trekt Jumbo-Visma de goede lijn door? De Nederlandse ploeg verloor gisteren tijdens de Omloop op geen enkel moment de controle over de koers. Ook vandaag zullen ze waarschijnlijk de aanvalskaart trekken, aangezien ze geen topsprinter in de rangen hebben.

Jumbo-Visma treedt trouwens met één nieuwe naam aan in vergelijking met gisteren. De 19-jarige Noor Per Strand Hagenes maakt zijn debuut in de World Tour.

clock 10:18 Bij UAE Team Emirates kunnen ze niet rekenen op Ivo Oliveira. De Portugees sukkelt met een infectie op zijn luchtwegen. 10 uur 18. Bij UAE Team Emirates kunnen ze niet rekenen op Ivo Oliveira. De Portugees sukkelt met een infectie op zijn luchtwegen.

clock 21:39 21 uur 39. Enkele lege vakjes en wissels. Na de Omloop Het Nieuwsblad zijn er nog wat verschuivingen doorgevoerd. Bij Lotto-Dstny moet Jasper De Buyst passen na zijn val (neusbreuk en hersenschudding), bij Ineos Grenadiers is Ben Turner out (elleboogbreuk). De Britten hadden ook Tom Pidcock niet ingeschreven: ze verschijnen slechts met z'n vijven aan de start. . Enkele lege vakjes en wissels Na de Omloop Het Nieuwsblad zijn er nog wat verschuivingen doorgevoerd. Bij Lotto-Dstny moet Jasper De Buyst passen na zijn val (neusbreuk en hersenschudding), bij Ineos Grenadiers is Ben Turner out (elleboogbreuk). De Britten hadden ook Tom Pidcock niet ingeschreven: ze verschijnen slechts met z'n vijven aan de start.