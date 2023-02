LIVE: Taco van der Hoorn trekt samen met 5 renners ten aanval in Kuurne-Brussel-Kuurne

clock 14:19 14 uur 19. Over een kwartiertje kan u de koers bij Sporza volgen met rechtstreekse beelden. Van het Henegouwse heuveltrio over een twintigtal kilometer hoeft u dus niets te missen. . Over een kwartiertje kan u de koers bij Sporza volgen met rechtstreekse beelden. Van het Henegouwse heuveltrio over een twintigtal kilometer hoeft u dus niets te missen.

clock 14:11 Berg Ten Houte. De voorsprong van de 6 vluchters blijft rond de 5 minuten hangen terwijl ze richting Berg Ten Houte rijden. Krijgen we hier al iets te zien vanuit het peloton? . 14 uur 11. hill Berg Ten Houte De voorsprong van de 6 vluchters blijft rond de 5 minuten hangen terwijl ze richting Berg Ten Houte rijden. Krijgen we hier al iets te zien vanuit het peloton?

clock 14:07 14 uur 07. Matthew Gibson. De laatste renner die we moeten voorstellen in de kopgroep is de Brit Matthew Gibson (26). Hij rijdt voor het Amerikaanse team Human Powered Health, dat beloofd had zijn wildcards voor de Vlaamse koersen te rechtvaardigen met aanvalslustig koersen. Die belofte maakt het team voorlopig alleszins waar. . Matthew Gibson De laatste renner die we moeten voorstellen in de kopgroep is de Brit Matthew Gibson (26). Hij rijdt voor het Amerikaanse team Human Powered Health, dat beloofd had zijn wildcards voor de Vlaamse koersen te rechtvaardigen met aanvalslustig koersen. Die belofte maakt het team voorlopig alleszins waar.

clock 14:05 Een warm ingepakte Arnaud De Lie. 14 uur 05. Een warm ingepakte Arnaud De Lie

clock 14:05 14 uur 05. Lluis Mas. Een vaste pion in het voorjaarsteam van Movistar. Al heel zijn carrière rijdt Mas in Spaanse loondienst. Sinds 2019 doet hij dat bij de Spaanse World Tour-formatie. Mas - niet te verwarren met zijn naamgenoot Enric Mas bij Movistar - heeft één profzege op zijn teller staan: een rit in de Ronde van Turkije in 2015. . Lluis Mas Een vaste pion in het voorjaarsteam van Movistar. Al heel zijn carrière rijdt Mas in Spaanse loondienst. Sinds 2019 doet hij dat bij de Spaanse World Tour-formatie. Mas - niet te verwarren met zijn naamgenoot Enric Mas bij Movistar - heeft één profzege op zijn teller staan: een rit in de Ronde van Turkije in 2015.

clock 14:01 14 uur 01. Daniel Oss. De ouderdomsdeken vooraan is de Italiaan Daniel Oss (TotalEnergies). Op de top van zijn kunnen was hij een tiental jaar geleden vaak goed voor een (dichte) ereplaats in de Vlaamse klassiekers. Dat toppunt is de 36-jarige ploegmaat van Peter Sagan evenwel al een tijdje gepasseerd. Al komen zijn tonnen ervaring op deze wegen natuurlijk altijd van pas. . Daniel Oss De ouderdomsdeken vooraan is de Italiaan Daniel Oss (TotalEnergies). Op de top van zijn kunnen was hij een tiental jaar geleden vaak goed voor een (dichte) ereplaats in de Vlaamse klassiekers. Dat toppunt is de 36-jarige ploegmaat van Peter Sagan evenwel al een tijdje gepasseerd. Al komen zijn tonnen ervaring op deze wegen natuurlijk altijd van pas.

clock 13:56 13 uur 56.

clock 13:54 13 uur 54. Taco van der Hoorn. De reden dat het peloton de kopgroep liefst niet al te ver laat wegrijden, zou perfect te maken kunnen hebben met de Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty vooraan. Vorig jaar werd Van der Hoorn nog 10e in Kuurne-Brussel-Kuurne, al had hij toen ongetwijfeld op meer gehoopt. Pas in de slotkilometer strandde zijn aanval met Laporte en Narvaez. Begin juni won Van der Hoorn nog wel de Brussels Cycling Classic met zijn specialiteit van het huis: een lange aanval tot een goed einde brengen. . Taco van der Hoorn De reden dat het peloton de kopgroep liefst niet al te ver laat wegrijden, zou perfect te maken kunnen hebben met de Nederlander van Intermarché-Circus-Wanty vooraan. Vorig jaar werd Van der Hoorn nog 10e in Kuurne-Brussel-Kuurne, al had hij toen ongetwijfeld op meer gehoopt. Pas in de slotkilometer strandde zijn aanval met Laporte en Narvaez. Begin juni won Van der Hoorn nog wel de Brussels Cycling Classic met zijn specialiteit van het huis: een lange aanval tot een goed einde brengen.

clock 13:51 5 minuten. Het peloton beseft dat ze deze groep geen monstervoorsprong kunnen geven. Zo moeten de aanvallers 2 minuten van hun grootste voorgift prijsgeven. . 13 uur 51. time difference 5 minuten Het peloton beseft dat ze deze groep geen monstervoorsprong kunnen geven. Zo moeten de aanvallers 2 minuten van hun grootste voorgift prijsgeven.

clock 13:49 13 uur 49. Guillaume Van Keirsbulck. De tweede Belg in de kopgroep is Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB). Hij rijdt sinds dit seizoen bij de Waalse Pro-continentale formatie na zijn vertrek bij Alpecin-Fenix vorig seizoen. Spreekt de 32-jarige West-Vlaming zijn ervaring op de Vlaamse wegen aan vandaag? . Guillaume Van Keirsbulck De tweede Belg in de kopgroep is Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB). Hij rijdt sinds dit seizoen bij de Waalse Pro-continentale formatie na zijn vertrek bij Alpecin-Fenix vorig seizoen. Spreekt de 32-jarige West-Vlaming zijn ervaring op de Vlaamse wegen aan vandaag?

clock 13:43 Boembeek. De Boembeek is de volgende helling op het menu van de renners. Vervolgens moeten we een kleine 20 kilometer wachten op de volgende gecatalogeerde helling van de dag. Dat is wel meteen een stevig drieluik: de Bossenaarstraat, Berg Ten Houte en La Houppe volgen elkaar snel op alvorens we Henegouwen binnen rijden voor een volgend drieluik van beklimmingen. . 13 uur 43. hill Boembeek De Boembeek is de volgende helling op het menu van de renners. Vervolgens moeten we een kleine 20 kilometer wachten op de volgende gecatalogeerde helling van de dag. Dat is wel meteen een stevig drieluik: de Bossenaarstraat, Berg Ten Houte en La Houppe volgen elkaar snel op alvorens we Henegouwen binnen rijden voor een volgend drieluik van beklimmingen.

clock 13:40 13 uur 40. Gilles De Wilde. We haalden net al aan dat hij voor de tweede dag op rij deel uitmaakt van de vroege vlucht. Om nog een parallel te trekken met gisteren: zijn zus Julie De Wilde betwistte toen ook de Omloop Het Nieuwsblad en vandaag is zij opnieuw in het vrouwenpeloton te vinden. Weliswaar niet rondom Kuurne, maar wel in de Omloop van het Hageland. . Gilles De Wilde We haalden net al aan dat hij voor de tweede dag op rij deel uitmaakt van de vroege vlucht. Om nog een parallel te trekken met gisteren: zijn zus Julie De Wilde betwistte toen ook de Omloop Het Nieuwsblad en vandaag is zij opnieuw in het vrouwenpeloton te vinden.

Weliswaar niet rondom Kuurne, maar wel in de Omloop van het Hageland.

clock 13:35 13 uur 35. In het peloton zijn het de Belgische ploegen die het tempo bepalen voorlopig. Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step houden de voorsprong van de 6 aanvallers rond de 7 minuten. Nog eens hun namen: Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) Lluis Mas (Movistar) Daniel Oss (TotalEnergies) Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty) Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Matthew Gibson (Human Powered Health) . In het peloton zijn het de Belgische ploegen die het tempo bepalen voorlopig. Lotto-Dstny en Soudal-Quick Step houden de voorsprong van de 6 aanvallers rond de 7 minuten. Nog eens hun namen: Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) Lluis Mas (Movistar) Daniel Oss (TotalEnergies) Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty) Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) Matthew Gibson (Human Powered Health)





clock 13:33 Opgave Walscheid. Max Walscheid (Cofidis), een outsider voor een top 10-notering vandaag, heeft er de brui aan gegeven. Als Bryan Coquard de Waals-Vlaamse heuvels goed verteert, kan hij misschien wel prijs sprinten voor het Franse team. . 13 uur 33. give up Opgave Walscheid Max Walscheid (Cofidis), een outsider voor een top 10-notering vandaag, heeft er de brui aan gegeven. Als Bryan Coquard de Waals-Vlaamse heuvels goed verteert, kan hij misschien wel prijs sprinten voor het Franse team.

clock 13:27 13 uur 27. De renners bevinden zich in de heuvelzone. Die heeft sinds vorig jaar een - gesmaakte - make-over gehad. In 2022 werd voor het eerst het Henegouwse trio Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont St.-Laurent opgenomen in het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna volgen nog de Kruisberg, Hotond, Côte du Trieu en Kluisberg. Kansen genoeg dus om wat te forceren in het peloton. . De renners bevinden zich in de heuvelzone. Die heeft sinds vorig jaar een - gesmaakte - make-over gehad. In 2022 werd voor het eerst het Henegouwse trio Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont St.-Laurent opgenomen in het parcours van Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna volgen nog de Kruisberg, Hotond, Côte du Trieu en Kluisberg. Kansen genoeg dus om wat te forceren in het peloton.

clock 13:25 13 uur 25. Deel twee van het openingsweekend. Deel twee van het openingsweekend

clock 13:18 De wind belooft alvast een rol te gaan spelen vandaag. . 13 uur 18. De wind belooft alvast een rol te gaan spelen vandaag.

clock 13:15 13 uur 15. Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) en Matthew Gibson (Human Powered Health) zijn geslaagd in hun opzet en komen vooraan aansluiten. Zo hebben we nu 6 leiders, die een voorsprong van 7 minuten hebben op het peloton. . Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal WB) en Matthew Gibson (Human Powered Health) zijn geslaagd in hun opzet en komen vooraan aansluiten. Zo hebben we nu 6 leiders, die een voorsprong van 7 minuten hebben op het peloton.

clock 13:11 Katteberg. De 4 leiders snijden ondertussen de Katteberg aan. Zo beginnen we aan de eerste aperitiefhapjes van de heuvelzone. . 13 uur 11. hill Katteberg De 4 leiders snijden ondertussen de Katteberg aan. Zo beginnen we aan de eerste aperitiefhapjes van de heuvelzone.

clock 13:09 13 uur 09. Het verschil tussen het peloton en de aanvallers loopt intussen razendsnel op. Het zou ondertussen al om een zestal minuten gaan. . Het verschil tussen het peloton en de aanvallers loopt intussen razendsnel op. Het zou ondertussen al om een zestal minuten gaan.

clock 13:07 13 uur 07. Tegenaanval Van Keirsbulck en Gibson. Het duo probeert nog de sprong te wagen naar de 4 leiders. . Tegenaanval Van Keirsbulck en Gibson Het duo probeert nog de sprong te wagen naar de 4 leiders.

clock 13:03 1 minuut. De vier aanvallers hebben al een voorsprong van een minuut te pakken op het peloton. De vroege vlucht lijkt zo definitief vertrokken te zijn. . 13 uur 03. time difference 1 minuut De vier aanvallers hebben al een voorsprong van een minuut te pakken op het peloton. De vroege vlucht lijkt zo definitief vertrokken te zijn.

clock 13:01 Bij Soudal-Quick Step moeten ze hopen dat ze in volle finale geen materiaalpech hebben. . 13 uur 01. Bij Soudal-Quick Step moeten ze hopen dat ze in volle finale geen materiaalpech hebben.

clock 12:58 12 uur 58. Gilles De Wilde dubbelt. Ook gisteren trok de renner van Flanders-Baloise al ten aanval. In de Omloop maakte hij samen met 6 anderen deel uit van de vroege vlucht. Doet hij dat vandaag nog eens over? . Gilles De Wilde dubbelt Ook gisteren trok de renner van Flanders-Baloise al ten aanval. In de Omloop maakte hij samen met 6 anderen deel uit van de vroege vlucht. Doet hij dat vandaag nog eens over?

clock 12:51 Filippo Baroncini (Trek-Segafredo) was de eerste opgever van de dag. . 12 uur 51. Filippo Baroncini (Trek-Segafredo) was de eerste opgever van de dag.

clock 12:51 12 uur 51. Taco van der Hoorn in de kopgroep.

clock 12:50 12 uur 50. De aanwezigheid van Van der Hoorn vooraan is alleszins iets om in de gaten te houden. Vorig jaar werd hij pas in de slotkilometer in Kuurne gegrepen nadat hij samen met Christophe Laporte en Jhonathan Narvaez het ruime sop gekozen had. . De aanwezigheid van Van der Hoorn vooraan is alleszins iets om in de gaten te houden. Vorig jaar werd hij pas in de slotkilometer in Kuurne gegrepen nadat hij samen met Christophe Laporte en Jhonathan Narvaez het ruime sop gekozen had.

clock 12:48 12 uur 48. Groepje van 4 rijdt weg uit het peloton. De namen: Gilles De Wilde (Flanders-Baloise), Lluis Mas (Movistar), Daniel Oss (TotalEnergies) en Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty). . Groepje van 4 rijdt weg uit het peloton De namen: Gilles De Wilde (Flanders-Baloise), Lluis Mas (Movistar), Daniel Oss (TotalEnergies) en Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty).



clock 12:45 Tiegemberg. Daar is de eerste helling van de dag al. Kan er op die Tiegemberg al afscheiding komen vanuit het peloton? . 12 uur 45. hill Tiegemberg Daar is de eerste helling van de dag al. Kan er op die Tiegemberg al afscheiding komen vanuit het peloton?

clock 12:44 Opgave Bevin. Net als gisteren in de Omloop Het Nieuwsblad zal de Nieuw-Zeelander van DSM de finish niet halen. Waarom hij heeft opgegeven is niet bekend. . 12 uur 44. give up Opgave Bevin Net als gisteren in de Omloop Het Nieuwsblad zal de Nieuw-Zeelander van DSM de finish niet halen. Waarom hij heeft opgegeven is niet bekend.

clock 12:42 12 uur 42. De andere gevallen renners zouden hun plek in het peloton terug ingenomen hebben. Ook Jan Tratnik zit dus nog goed en wel in koers. . De andere gevallen renners zouden hun plek in het peloton terug ingenomen hebben. Ook Jan Tratnik zit dus nog goed en wel in koers.

clock 12:41 De jonge Italiaan van Trek-Segafredo zou zijn pols gebroken hebben bij die val. . 12 uur 41. De jonge Italiaan van Trek-Segafredo zou zijn pols gebroken hebben bij die val.

clock 12:39 Opgave. Voor Baroncini zit deze Kuurne-Brussel-Kuurne er al op na die valpartij. . 12 uur 39. give up Opgave Voor Baroncini zit deze Kuurne-Brussel-Kuurne er al op na die valpartij.

clock 12:37 Tratnik maakt al snel kennis met het asfalt. Al vroeg in de koers moet het plan van Jumbo-Visma misschien hertekend worden. Jan Tratnik zou tegen de grond gegaan zijn, samen met onder andere Guy Sagiv (Israel-Premier Tech), Matteo Malucelli (Bingoal WB) en Filippo Baroncini (Trek-Segafredo). . 12 uur 37. fall Tratnik maakt al snel kennis met het asfalt Al vroeg in de koers moet het plan van Jumbo-Visma misschien hertekend worden. Jan Tratnik zou tegen de grond gegaan zijn, samen met onder andere Guy Sagiv (Israel-Premier Tech), Matteo Malucelli (Bingoal WB) en Filippo Baroncini (Trek-Segafredo).

clock 12:30 12 uur 30. Wat na de heuvelzone? De Waals-Vlaamse heuvels zijn opgebruikt op een vijftigtal kilometer van de finish. Tijd genoeg dus nog om terug te slaan uit verslagen positie voor achterop gebleven snelle mannen. . Wat na de heuvelzone? De Waals-Vlaamse heuvels zijn opgebruikt op een vijftigtal kilometer van de finish. Tijd genoeg dus nog om terug te slaan uit verslagen positie voor achterop gebleven snelle mannen.

clock 12:27 12 uur 27. Voor een al te uitgebreide studieronde zal er overigens geen tijd zijn. Het eerste hapje van de dag krijgen de renners al na 17 kilometer voorgeschoteld met de Tiegemberg. Daarna volgen de hellingen elkaar steeds sneller op en zullen er zeker een aantal ploegen de koers hard willen maken. Benieuwd of de sprinters ook die hapjes allemaal zullen kunnen verteren. . Voor een al te uitgebreide studieronde zal er overigens geen tijd zijn. Het eerste hapje van de dag krijgen de renners al na 17 kilometer voorgeschoteld met de Tiegemberg. Daarna volgen de hellingen elkaar steeds sneller op en zullen er zeker een aantal ploegen de koers hard willen maken. Benieuwd of de sprinters ook die hapjes allemaal zullen kunnen verteren.



clock 12:22 12 uur 22. Officiële start. Het tweede luik van het Vlaamse openingsweekend is nu ook officieel op gang gevlagd. We zien meteen een pion van Flanders-Baloise versnellen. . Officiële start Het tweede luik van het Vlaamse openingsweekend is nu ook officieel op gang gevlagd. We zien meteen een pion van Flanders-Baloise versnellen.

clock 12:17 12 uur 17. Tim Wellens slaat rustig een praatje met zijn ex-ploegmaats van Lotto-Dstny op de voorste rijen van het peloton. Hij ruilde dit seizoen de geborgenheid van het warme en vertrouwde Lotto-nest in voor een nieuwe omgeving bij UAE Team Emirates. Die frisse wind lijkt hem deugd te doen, getuige daarvan zijn sterke Omloop gisteren. Trekt hij vandaag weer de kaart van de aanval? . Tim Wellens slaat rustig een praatje met zijn ex-ploegmaats van Lotto-Dstny op de voorste rijen van het peloton. Hij ruilde dit seizoen de geborgenheid van het warme en vertrouwde Lotto-nest in voor een nieuwe omgeving bij UAE Team Emirates. Die frisse wind lijkt hem deugd te doen, getuige daarvan zijn sterke Omloop gisteren. Trekt hij vandaag weer de kaart van de aanval?





clock 12:12 12 uur 12 match begonnen start time Officieuze start Alec Segaert heeft Kuurne-Brussel-Kuurne op gang geschoten. De renners vertrekken warm ingepakt aan hun tocht van bijna 200 kilometer.

clock 12:09 12 uur 09. Alec Segaert aan de start. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een last-minute wijziging bij de mannen van Lotto-Dstny, maar de jonge renner is hier gewoon als toeschouwer. Hij mag wel het startschot geven. Aan de Waalse opener van het seizoen Le Samyn op dinsdag wordt Segaert wel aan de start verwacht. . Alec Segaert aan de start Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een last-minute wijziging bij de mannen van Lotto-Dstny, maar de jonge renner is hier gewoon als toeschouwer. Hij mag wel het startschot geven. Aan de Waalse opener van het seizoen Le Samyn op dinsdag wordt Segaert wel aan de start verwacht.

clock 12:06 12 uur 06. Inmiddels druppelen de renners zachtjes aan binnen aan de officieuze startlijn. Over een vijftal minuten wordt het startschot gegeven in Kuurne. . Inmiddels druppelen de renners zachtjes aan binnen aan de officieuze startlijn. Over een vijftal minuten wordt het startschot gegeven in Kuurne.

clock 12:04 12 uur 04. Benoot: "Geen geheim dat we niet willen sprinten tegen Jakobsen en De Lie". Benoot: "Geen geheim dat we niet willen sprinten tegen Jakobsen en De Lie"

clock 12:02 12 uur 02. Jakobsen: "Onder de indruk van De Lie, maar heb er zin in". Jakobsen: "Onder de indruk van De Lie, maar heb er zin in"

clock 12:00 Wat kan Peter Sagan - in 2017 nog winnaar van deze wedstrijd - in zijn laatste Kuurne-Brussel-Kuurne? Gisteren liet hij alleszins een erg bleke indruk na. . 12 uur . Wat kan Peter Sagan - in 2017 nog winnaar van deze wedstrijd - in zijn laatste Kuurne-Brussel-Kuurne? Gisteren liet hij alleszins een erg bleke indruk na.

clock 11:58 11 uur 58. Stuyven: "Sprinten is laatste optie". Stuyven: "Sprinten is laatste optie"

clock 11:57 11 uur 57. Van Avermaet: "Goed gevoel gisteren, tot ik te voet de Muur op moest". Van Avermaet: "Goed gevoel gisteren, tot ik te voet de Muur op moest"

clock 11:55 11 uur 55. Jumbo-Visma was de voorlaatste ploeg op het startpodium, nu is het de beurt aan Soudal-Quick Step met publiekslieveling Yves Lampaert aan de start. . Jumbo-Visma was de voorlaatste ploeg op het startpodium, nu is het de beurt aan Soudal-Quick Step met publiekslieveling Yves Lampaert aan de start.

clock 11:51 11 uur 51. Philipsen: "Niet bang van Jakobsen of De Lie". Philipsen: "Niet bang van Jakobsen of De Lie"

clock 11:47 11 uur 47. De Lie: "Knie is oké en mijn lichaam is klaar". De Lie: "Knie is oké en mijn lichaam is klaar"

clock 11:46 11 uur 46. Inmiddels zijn al een groot deel van de ploegen langs geweest op het startpodium. Momenteel is Trek-Segafredo aan de beurt, waar onder meer Jasper Stuyven de dubbel maakt dit weekend. . Inmiddels zijn al een groot deel van de ploegen langs geweest op het startpodium. Momenteel is Trek-Segafredo aan de beurt, waar onder meer Jasper Stuyven de dubbel maakt dit weekend.

clock 11:45 11 uur 45. Zo was het vorig jaar. En of een donderpreek van Patrick Lefevre kan lonen. Vorig jaar stelde zijn team ook teleur in de Omloop, maar daags nadien was het wel prijs voor The Wolfpack via Fabio Jakobsen. Hij won in de sprint voor Caleb Ewan, al moeten we wel zeggen dat het een dubbeltje op zijn kant was. Aanvallers Christophe Laporte, Taco van der Hoorn en Jhonathan Narvaez werden pas in extremis ingerekend door het peloton. . Zo was het vorig jaar En of een donderpreek van Patrick Lefevre kan lonen. Vorig jaar stelde zijn team ook teleur in de Omloop, maar daags nadien was het wel prijs voor The Wolfpack via Fabio Jakobsen. Hij won in de sprint voor Caleb Ewan, al moeten we wel zeggen dat het een dubbeltje op zijn kant was. Aanvallers Christophe Laporte, Taco van der Hoorn en Jhonathan Narvaez werden pas in extremis ingerekend door het peloton.

clock 11:43 11 uur 43. Fabio Jakobsen won Kuurne-Brussel-Kuurne in 2022. Fabio Jakobsen won Kuurne-Brussel-Kuurne in 2022

clock 11:39 11 uur 39. Ook Soudal-Quick Step viel tegen in het eerste deel van het Vlaamse tweeluik in het openingsweekend. Al is het team van Patrick Lefevre wel een specialist in het traditionele herexamen in Kuurne. Het won 3 van de laatste 4 edities van Kuurne-Brussel-Kuurne. Wordt dat vandaag een nog knappere 4 op 5? Dat is natuurlijk wel een score waar je mee kan thuiskomen van een examen. . Ook Soudal-Quick Step viel tegen in het eerste deel van het Vlaamse tweeluik in het openingsweekend. Al is het team van Patrick Lefevre wel een specialist in het traditionele herexamen in Kuurne.

Het won 3 van de laatste 4 edities van Kuurne-Brussel-Kuurne. Wordt dat vandaag een nog knappere 4 op 5? Dat is natuurlijk wel een score waar je mee kan thuiskomen van een examen.

clock 11:37 11 uur 37. Omloop Het Nieuwsblad Elleboogbreuk schakelt Ben Turner al uit, ook Jasper De Buyst likt zijn wonden

clock 11:37 11 uur 37. Herexamen voor heel wat ploegen. Niet veel ploegen konden 100% tevreden terugblikken op de Omloop. Zo was er bijvoorbeeld Ineos, dat vandaag in Kuurne slechts met z'n vijven aan de start staat. Kunnen zij hun mislukte Omloop uitwissen? Al moeten we er wel aan toevoegen dat ze de nodige pech gekend hebben met Ben Turner, die uitviel met elleboogbreuk. . Herexamen voor heel wat ploegen Niet veel ploegen konden 100% tevreden terugblikken op de Omloop. Zo was er bijvoorbeeld Ineos, dat vandaag in Kuurne slechts met z'n vijven aan de start staat. Kunnen zij hun mislukte Omloop uitwissen? Al moeten we er wel aan toevoegen dat ze de nodige pech gekend hebben met Ben Turner, die uitviel met elleboogbreuk.

clock 11:27 11 uur 27. De Sporza-experts geloven duidelijk in de kansen voor de sprinters. Jakobsen en De Lie zijn de topfavorieten volgens onze kenners, met Kristoff, Coquard en Philipsen daar net achter. Jumbo-Visma behoort tot de outsiders met onder meer Tratnik en Laporte. . De Sporza-experts geloven duidelijk in de kansen voor de sprinters. Jakobsen en De Lie zijn de topfavorieten volgens onze kenners, met Kristoff, Coquard en Philipsen daar net achter. Jumbo-Visma behoort tot de outsiders met onder meer Tratnik en Laporte.

clock 11:24 Bij Soudal-Quick Step is titelverdediger Fabio Jakobsen uiteraard de vooruitgeschoven man mocht het op een sprint aankomen. . 11 uur 24. Bij Soudal-Quick Step is titelverdediger Fabio Jakobsen uiteraard de vooruitgeschoven man mocht het op een sprint aankomen.

clock 11:14 11 uur 14. Trekt Jumbo-Visma de goede lijn door? De Nederlandse ploeg verloor gisteren tijdens de Omloop op geen enkel moment de controle over de koers. Ook vandaag zullen ze waarschijnlijk de aanvalskaart trekken, aangezien ze geen topsprinter in de rangen hebben. Jumbo-Visma treedt trouwens met één nieuwe naam aan in vergelijking met gisteren. De 19-jarige Noor Per Strand Hagenes maakt zijn debuut in de World Tour. . Trekt Jumbo-Visma de goede lijn door? De Nederlandse ploeg verloor gisteren tijdens de Omloop op geen enkel moment de controle over de koers. Ook vandaag zullen ze waarschijnlijk de aanvalskaart trekken, aangezien ze geen topsprinter in de rangen hebben.

Jumbo-Visma treedt trouwens met één nieuwe naam aan in vergelijking met gisteren. De 19-jarige Noor Per Strand Hagenes maakt zijn debuut in de World Tour.

clock 10:18 Bij UAE Team Emirates kunnen ze niet rekenen op Ivo Oliveira. De Portugees sukkelt met een infectie op zijn luchtwegen. 10 uur 18. Bij UAE Team Emirates kunnen ze niet rekenen op Ivo Oliveira. De Portugees sukkelt met een infectie op zijn luchtwegen.

clock 09:59 09 uur 59.

clock 09:25 09 uur 25.

clock 26-02-2023 26-02-2023.

clock 21:39 21 uur 39. Enkele lege vakjes en wissels. Na de Omloop Het Nieuwsblad zijn er nog wat verschuivingen doorgevoerd. Bij Lotto-Dstny moet Jasper De Buyst passen na zijn val (neusbreuk en hersenschudding), bij Ineos Grenadiers is Ben Turner out (elleboogbreuk). De Britten hadden ook Tom Pidcock niet ingeschreven: ze verschijnen slechts met z'n vijven aan de start. . Enkele lege vakjes en wissels Na de Omloop Het Nieuwsblad zijn er nog wat verschuivingen doorgevoerd. Bij Lotto-Dstny moet Jasper De Buyst passen na zijn val (neusbreuk en hersenschudding), bij Ineos Grenadiers is Ben Turner out (elleboogbreuk). De Britten hadden ook Tom Pidcock niet ingeschreven: ze verschijnen slechts met z'n vijven aan de start.