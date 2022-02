LIVESTREAM: Kuurne-Brussel-Kuurne moet nog losbarsten

14:34 La Houppe. Beweging in het peloton! Er lijkt schot in de zaak te komen, want achter de vluchters versnellen twee renners. . 14 uur 34. La Houppe Beweging in het peloton! Er lijkt schot in de zaak te komen, want achter de vluchters versnellen twee renners.

14:29 Over de taalgrens. Geen Kwaremont in deze Kuurne-Brussel-Kuurne, maar simpeler wordt de koers echt niet. De renners zijn inmiddels afgezakt naar Wallonië, waar ze enkele venijnige puisten in het Henegouwse Pays des Collines moeten overwinnen.

14:21 Live op Eén. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer loodsen u op Eén door de rest van de koers. Geen nood als u geen televisie in de buurt hebt, want u kunt alles in de livestream op deze pagina volgen.

14:15 De kasseien van de Etikhovestraat zijn achter de rug. Dat betekent dat de Berg ten Houte stilaan in het vizier komt. Daar wordt het vast een triomftocht voor Bas Tietema. Op die helling staat immers de crew van Tour de Tietema te wachten.

14:06 Boembeek. Het derde klimmetje van de dag heeft geen aardverschuivingen teweeggebracht.

14:04 Even een korte samenvatting van de koers tot dusver. Na een woelig begin met veel demarrages was Mas Bonet de eerste die afstand kon nemen van het peloton. Hij kreeg niet veel later Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Tietema en Van der Hoorn mee. De zeven vluchters mochten echter nooit meer dan zo'n 2'30" wegrijden.

13:55 En een val! Jasper De Buyst is tegen het asfalt gegaan. Zonder zware gevolgen, blijkbaar.

13:46 2'10". Het verschil blijft al een tijdje stabiel net boven de twee minuten. Ver wegrijden zit er niet in voor de kopgroep, dat is wel duidelijk.

13:41 Durbridge is een man van de lange adem, en ook Van der Hoorn is niet vies van een marathonvlucht. 13 uur 41. Durbridge is een man van de lange adem, en ook Van der Hoorn is niet vies van een marathonvlucht.

13:34 Voorsprong groeit weer. Goed nieuws voor de vluchters, die hun bonus weer wat zien groeien. Ze hebben opnieuw meer dan twee minuten.

13:30 Jumbo-Visma gaat vandaag voor een 2 op 2. 13 uur 30. Jumbo-Visma gaat vandaag voor een 2 op 2.

13:24 1'50". De voorsprong van de zeven blijft stilletjes slinken.

13:19 Merlier te voet. Schaduwfavoriet Tim Merlier staat aan de kant van de weg. Beter nu pech dan later in de wedstrijd, moet hij maar denken.

13:15 Durbridge, Hesters, Krul, Livyns, Mas Bonet, Tietema en Van der Hoorn blijven ondertussen vlot ronddraaien. Met de verstandhouding voorin is niks mis.

13:10 Holleweg. Op de kasseien van de Holleweg dokkert het peloton weer wat dichter naar de vluchters toe.

13:06 Eerste opgave. De val in het peloton heeft zware gevolgen voor Raphael Parisella (B&B Hotels). Hij moet de koers verlaten nog voor die goed en wel begonnen is.

13:04 Kattenberg. Terwijl de kopgroep het tweede bergje aansnijdt, wordt er in het peloton een valpartij gesignaleerd. Het pak komt wel een paar seconden dichterbij.

12:55 2'35". Na 25 km is het verschil tussen kopgroep en peloton niet al te veel opgelopen.

12:41 YouTuber Bas Tietema beleeft een droom. In zijn allereerste klassieke opdracht als prof zit hij meteen in de vlucht. De Nederlander had vooraf aangekondigd dat hij het zou proberen en houdt dus woord.

12:39 Tiegemberg. De zeven koplopers rijden snel een voorsprong van bijna twee minuten bij elkaar. Op en voorbij de Tiegemberg, de eerste helling van de dag, zal dat nog wel oplopen.

12:33 Zeven vluchters. Mas Bonet krijgt bijstand, vooral uit de Lage Landen. Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Luke Durbridge (BikeExchange), Wessel Krul (Human Powered Health), Arjen Livyns en Bas Tietema (Pauwels Sauzen-Bingoal) en Jules Hesters (Sport Vlaanderen-Baloise) sluiten aan.

12:31 Mas Bonet. Een Catalaan in de vuurlinie! Lluis Mas Bonet (Movistar) is de eerste die een beetje vrijheid krijgt van het razende peloton. Alleen is maar alleen, hij heeft steun nodig.

12:27 Een groep van acht man rijdt een poosje voor het peloton uit. Uiteindelijk troept alles weer samen.

12:22 Velen voelen zich in dit stralende weer geroepen om een vroege vlucht op te zetten, maar voorlopig geraakt niemand weg.

12:17 12 uur 17 match begonnen Vertrokken! Kuurne-Brussel-Kuurne van 2022 is begonnen! Wie wordt de opvolger van Mads Pedersen?

12:06 Officieuze start. De renners krijgen tien minuutjes om hun benen los te rijden. Rond 12u15 gaan ze écht van start.

11:58 Een goed voorteken voor de kleine Australiër? 11 uur 58. Een goed voorteken voor de kleine Australiër?

11:51 Afzeggingen. Niet alle ploegen starten met zeven renners. Bij Israel-Premier Tech is Vanmarcke nog steeds ziek. UAE zag gisteren kopman Gaviria uitvallen en voor Movistar haakte de Braziliaan Rangel af. BikeExchange is zelfs twee pionnen kwijt.

11:41 Straks staat er sowieso een andere winnaar dan vorig jaar op het podium. Mads Pedersen is er immers niet bij, net als Mathieu van der Poel. Die laatste dynamiteerde de editie van 2021 met een demarrage op ruim 80 km van de finish. Zo kregen we een Kuurne-Brussel-Kuurne om duimen en vingers bij af te likken. Heeft iemand vandaag een gelijkaardig plannetje?

11:07 Nog eens een Belg? Kuurne-Brussel-Kuurne is de Vlaamse voorjaarskoers die het al het langst stelt zonder Belgische winnaar. Jasper Stuyven was in 2016 de laatste. Opvallend is ook dat we, sinds de koers in 2013 werd geschrapt vanwege bar winterweer, acht verschillende winnaars kregen.

08:39 Geen Oude Kwaremont meer. De organisatie heeft voor 74e editie van Kuurne-Brussel-Kuurne gesleuteld aan het parcours. De opvallendste wijziging: e Oude Kwaremont, het traditionele breekpunt, is verdwenen. In het Henegouwse Pays-des-Collines wacht een pittig drieluik met nieuwkomers Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint-Laurent, die misschien wel voor een schifting kunnen zorgen. De finale wordt ingezet met de vierklapper Kruisberg, Hotond, Trieu en Kluisberg. De top van die laatste helling bevindt zich op 52 kilometer van de finish.



In het Henegouwse Pays-des-Collines wacht een pittig drieluik met nieuwkomers Hameau des Papins, Le Bourliquet en de Mont Saint-Laurent, die misschien wel voor een schifting kunnen zorgen.



De finale wordt ingezet met de vierklapper Kruisberg, Hotond, Trieu en Kluisberg. De top van die laatste helling bevindt zich op 52 kilometer van de finish.

08:38 Dit is wat de renners te wachten staat:

