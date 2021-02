Om 12 u volgt deel 2 van openingsweekend mét Mathieu van der Poel

10:47 10 uur 47. Vanmarcke dubbelt. Ook Israel Start-Up Nation heeft gisterenavond nog gesleuteld. Sep Vanmarcke sprintte gisteren naar de 3e plaats en wil zijn benen vandaag verzilveren. De Israëlische ploeg startte gisteren slechts met z'n vijven door een corona-uitbraak in de staf en Vanmarcke neemt Kuurne-Brussel-Kuurne er toch nog bij. . Vanmarcke dubbelt Ook Israel Start-Up Nation heeft gisterenavond nog gesleuteld. Sep Vanmarcke sprintte gisteren naar de 3e plaats en wil zijn benen vandaag verzilveren. De Israëlische ploeg startte gisteren slechts met z'n vijven door een corona-uitbraak in de staf en Vanmarcke neemt Kuurne-Brussel-Kuurne er toch nog bij.

10:44 De ploeg van Jasper Stuyven en co moet vandaag iets rechtzetten.

10:40 10 uur 40. Rickaert aan de start. Zoals we hieronder al meegaven, heeft Alpecin-Fenix op de valreep nog een wissel doorgevoerd. Jonas Rickaert keerde na de coronaperikelen pas donderdag terug uit de UAE Tour, maar verschijnt vandaag toch al aan de start. Hij vervangt Laurens De Vreese. "Een sportieve wissel", klinkt het bij de ploeg van Mathieu van der Poel.

10:11 10 uur 11. De laatste massasprint in Kuurne? Dylan Groenewegen zegeviert in 2018.

10:05 10 uur 05. Sprinters? Kuurne-Brussel-Kuurne is al lang geen sprinterskoers meer, dat bewijzen ook de jongste winnaars. Kasper Asgreen (2020) en Bob Jungels (2019) konden een solo in de Brugsesteenweg glansrijk afronden.

Maar aangezien de Omloop Het Nieuwsblad gisteren gek genoeg uitdraaide op een massasprint, wint dat scenario aan kracht voor de koers van vandaag. De milde weersomstandigheden zullen zeker een rol spelen.

Een greep uit het gulle sprintersaanbod: Hodeg, Stuyven/Pedersen/Theuns, Sarreau, Meeus, Hayter/Doull, Degenkolb/Thijssen, Barbier/Hofstetter, Démare, Kristoff/Trentin, Hofland, Pasqualon/Van Poppel, Barbero, Colbrelli/Haussler, Laporte, Aranburu, Smith, Eekhoff, Van der Poel/Merlier, Capiot/McLay, Mareczko, Bonifazio, Dupont en Coquard.

10:03 Het menu van vandaag: 12 hellingen, 4 kasseistroken. 10 uur 03. Het menu van vandaag: 12 hellingen, 4 kasseistroken

09:51 09 uur 51. Ik geef toe: ik had Davide Ballerini geen ster gegeven. Hij was in vorm, maar zijn palmares was niet indrukwekkend. Deceuninck-Quick Step heeft het ploegenspel wel weer perfect gespeeld en Ballerini heeft de zege niet gestolen. De rest stond niet op de foto. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

09:48 09 uur 48. Over de Omloop: "Bij niemand een flits". Onze radiocommentator kwam vanochtend nog eens terug op de Omloop Het Nieuwsblad van gisteren. "Ik keek naar de gezichten aan de finish: bijna niemand had overschot", vertelt Christophe Vandegoor.

"Er is niet echt met open vizier gekoerst. Iedereen zat wat op zijn limiet, het was een beetje harken. Er zat bij niemand iets flitsends op."

"Is iedereen aan elkaar gewaagd of was het toch zoeken en aftasten? De Omloop was niet zo attractief, een groot contrast met het zeer mooie najaar van 2020."

09:47 09 uur 47. Of Mathieu van der Poel de te kloppen man is? Ja, overal waar hij start. Er wordt gezegd dat hij de sprint zal aantrekken voor Tim Merlier, maar in de Emiraten zou hij dat ook doen voor Jasper Philipsen. En wie won de eerste rit? Als hij een kans ziet om weg te rijden in de finale... Christophe Vandegoor (commentator Radio 1).

08:42 Het team van de winnende ploeg van gisteren:

08:42 Een personeelswissel in de ploeg van vandaag van Mathieu van der Poel: Jonas Rickaert vervangt Laurens De Vreese.

08:34 08 uur 34. Live bij Sporza:. Sporza.be en Sporza-app: live met tekstupdates van start tot finish op deze pagina, livestream vanaf 14.45u, de eerste reacties en nabeschouwing/Facebook Live na de finish op onze Facebook-pagina. Eén: de uitzending begint om 14.45u. Radio 1: de uitzending met Christophe Vandegoor en Carl Berteele begint om 13u.





live met tekstupdates van start tot finish op deze pagina, livestream vanaf 14.45u, de eerste reacties en nabeschouwing/Facebook Live na de finish op onze Facebook-pagina. Eén: de uitzending begint om 14.45u.





de uitzending begint om 14.45u. Radio 1: de uitzending met Christophe Vandegoor en Carl Berteele begint om 13u.

