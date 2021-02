LIVESTREAM Kuurne-Brussel-Kuurne: Van der Poel schudt een eerste keer aan de boom

Fase per fase

15:21 15 uur 21. Over 5 kilometer kunnen we ons uitleven op de Oude Kwaremont. Daar brandt de lamp altijd. Van der Poel heeft een marge van 1'30" te pakken op de andere potentiële hoofdrolspelers. . Over 5 kilometer kunnen we ons uitleven op de Oude Kwaremont. Daar brandt de lamp altijd. Van der Poel heeft een marge van 1'30" te pakken op de andere potentiële hoofdrolspelers.

15:19 15 uur 19. Nog 68 kilometer. Kopgroep Van der Poel en Narvaez op 52" Biermans op 2'17" Peloton op 2'30" . Nog 68 kilometer Kopgroep Van der Poel en Narvaez op 52" Biermans op 2'17" Peloton op 2'30"

15:17 15 uur 17. Jhonatan Narvaez (23) heeft hoegenaamd geen Vlaams profiel, maar de Ecuadoraan heeft de uitstekende vorm al te pakken. In de Alpes-Maritimes finishte hij 3e op de Muur de Fayence, gisteren eindigde hij ook in de grote groep. Ineos-Grenadiers zit zo ook in een zetel. . Jhonatan Narvaez (23) heeft hoegenaamd geen Vlaams profiel, maar de Ecuadoraan heeft de uitstekende vorm al te pakken. In de Alpes-Maritimes finishte hij 3e op de Muur de Fayence, gisteren eindigde hij ook in de grote groep. Ineos-Grenadiers zit zo ook in een zetel.

15:15 15 uur 15. Het peloton controleert. Al wie een sprinter aan boord heeft, blijft rustig. We spreken met twee woorden, maar in principe is dit niet te doen voor Van der Poel. José De Cauwer. Het peloton controleert. Al wie een sprinter aan boord heeft, blijft rustig. We spreken met twee woorden, maar in principe is dit niet te doen voor Van der Poel. José De Cauwer

15:13 Knokteberg. Het peloton zwermt uit over de breedte van de weg op de Trieu. Wandelen is het niet, maar ze doen wel een dutje. Opgelet dat ze zich op deze manier toch niet te veel in slaap laten wiegen. Van der Poel en Narvaez zette de andere favorieten weer op meer dan een minuut. . 15 uur 13. Knokteberg Het peloton zwermt uit over de breedte van de weg op de Trieu. Wandelen is het niet, maar ze doen wel een dutje. Opgelet dat ze zich op deze manier toch niet te veel in slaap laten wiegen. Van der Poel en Narvaez zette de andere favorieten weer op meer dan een minuut.

15:12 15 uur 12. Bora-Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step en Trek-Segafredo zitten klaar op de eerste rij, maar er zit nog een beetje reserve op. Niet vergeten: nog altijd 71 km tot de finish. . Bora-Hansgrohe, Deceuninck-Quick Step en Trek-Segafredo zitten klaar op de eerste rij, maar er zit nog een beetje reserve op. Niet vergeten: nog altijd 71 km tot de finish.

15:11 15 uur 11. In de aanloop naar de Trieu smelt de bonus van Van der Poel en Narvaez al een beetje weg. Wat doet de grote groep op de Knokteberg. Blijven ze daar samen? . In de aanloop naar de Trieu smelt de bonus van Van der Poel en Narvaez al een beetje weg. Wat doet de grote groep op de Knokteberg. Blijven ze daar samen?

15:08 15 uur 08. Er is nog tijd en volk genoeg om Van der Poel terug te fluiten. De toppers - Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe - zijn alleszins een zegen voor de koers: ongeacht hun status houden ze geen rekening met de wetmatigheden en koersen ze gewoon op hun instinct. . Er is nog tijd en volk genoeg om Van der Poel terug te fluiten. De toppers - Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe - zijn alleszins een zegen voor de koers: ongeacht hun status houden ze geen rekening met de wetmatigheden en koersen ze gewoon op hun instinct.

15:07 15 uur 07. Overzicht. 6 vroege vluchters Van der Poel en Narvaez op 2'11" Peloton op 2'54" Nog 75 kilometer Resterende hellingen: Trieu, Oude Kwaremont, Kluisberg . Overzicht 6 vroege vluchters Van der Poel en Narvaez op 2'11" Peloton op 2'54" Nog 75 kilometer Resterende hellingen: Trieu, Oude Kwaremont, Kluisberg

15:05 15 uur 05. Nog 77 kilometer: zo meteen volgt de Trieu. Het peloton zoekt naar de handleiding voor de achtervolging, maar moet wel al een minuut uitwissen op Van der Poel. Dat doe je niet in 1, 2, 3. . Nog 77 kilometer: zo meteen volgt de Trieu. Het peloton zoekt naar de handleiding voor de achtervolging, maar moet wel al een minuut uitwissen op Van der Poel. Dat doe je niet in 1, 2, 3.

15:02 15 uur 02. Campenaerts heeft een chasse patate achter de rug en waait terug tot in het peloton, waar het niet meteen alle hens aan dek is. Verwachten ze een herhaling van wat Alaphilippe gisteren is overkomen? Van der Poel en Narvaez naderen tot op 2'17" van de kopgroep, het peloton wordt op 3'07" geklokt. . Campenaerts heeft een chasse patate achter de rug en waait terug tot in het peloton, waar het niet meteen alle hens aan dek is. Verwachten ze een herhaling van wat Alaphilippe gisteren is overkomen? Van der Poel en Narvaez naderen tot op 2'17" van de kopgroep, het peloton wordt op 3'07" geklokt.

15:02 15 uur 02. Na wat er gebeurd is in de Emiraten zal Van der Poel dit ook deels doen om gewoon beter te worden. José De Cauwer. Na wat er gebeurd is in de Emiraten zal Van der Poel dit ook deels doen om gewoon beter te worden. José De Cauwer

15:00 Nog 80 kilometer. Op de Kruisberg blijft Van der Poel stevig van jetje geven. Campenaerts komt geen meter dichter. Narvaez, een berggeitje uit Ecuador, is vooralsnog de evenknie van de Nederlandse kampioen. . 15 uur . Nog 80 kilometer Op de Kruisberg blijft Van der Poel stevig van jetje geven. Campenaerts komt geen meter dichter. Narvaez, een berggeitje uit Ecuador, is vooralsnog de evenknie van de Nederlandse kampioen.

14:58 14 uur 58. De zondagswandeling is voorbij, maar in het peloton moeten ze even herbronnen. Wie haalt de kastanjes uit het vuur? Campenaerts doet dat voorlopig in zijn eentje. Een tijdrit op weg naar Van der Poel? . De zondagswandeling is voorbij, maar in het peloton moeten ze even herbronnen. Wie haalt de kastanjes uit het vuur? Campenaerts doet dat voorlopig in zijn eentje. Een tijdrit op weg naar Van der Poel?

14:57 14 uur 57. Van der Poel (Alpecin-Fenix) en Narvaez (Ineos-Grenadiers) wachten niet. Het duo zet het peloton op een half minuutje. De achterstand op de kopgroep: 3'02". . Van der Poel (Alpecin-Fenix) en Narvaez (Ineos-Grenadiers) wachten niet. Het duo zet het peloton op een half minuutje. De achterstand op de kopgroep: 3'02".