LIVE Kuurne-Brussel-Kuurne: 6 leiders, ploeg van Kristoff controleert

Fase per fase

13:15 13 uur 15. Van der Poel raakt wagen aan. Achteraan het peloton wordt een ontmoeting tussen Mathieu van der Poel en een auto gesignaleerd. "Zonder erg", klinkt het nog. . Van der Poel raakt wagen aan Achteraan het peloton wordt een ontmoeting tussen Mathieu van der Poel en een auto gesignaleerd. "Zonder erg", klinkt het nog.

13:13 13 uur 13. Er staat veel meer wind dan gisteren. Die kan na de Oude Kwaremont voor scheurtjes zorgen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). Er staat veel meer wind dan gisteren. Die kan na de Oude Kwaremont voor scheurtjes zorgen. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

13:10 Gemiddelde snelheid. Het eerste uur staat in de boeken. We lezen een gemiddelde van 42 km/u af. Op die marstabel finishen we rond 16.50 u. Het peloton versnelt overigens duidelijk: 5'10". . 13 uur 10. Gemiddelde snelheid Het eerste uur staat in de boeken. We lezen een gemiddelde van 42 km/u af. Op die marstabel finishen we rond 16.50 u. Het peloton versnelt overigens duidelijk: 5'10".

13:08 13 uur 08. Bij Lotto-Soudal spitsen ze hun oren. "John Degenkolb is afgestapt aan de rechterkant van de weg", klinkt het bij Radio Tour. We vermoeden dat het om een technisch euvel gaat, niets meer dan dat. . Bij Lotto-Soudal spitsen ze hun oren. "John Degenkolb is afgestapt aan de rechterkant van de weg", klinkt het bij Radio Tour. We vermoeden dat het om een technisch euvel gaat, niets meer dan dat.

13:03 13 uur 03. Op de top van de Volkegemberg is de marge van de 6 leiders gezakt tot 6'10". De tweede helling van de dag mogen we dus ook al schrappen. . Op de top van de Volkegemberg is de marge van de 6 leiders gezakt tot 6'10". De tweede helling van de dag mogen we dus ook al schrappen.

12:58 12 uur 58. Mathieu van der Poel zal mijn laatste man zijn. En dan moet ik nog over hem geraken. Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Mathieu van der Poel zal mijn laatste man zijn. En dan moet ik nog over hem geraken. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

12:57 12 uur 57. Tim Merlier: "Wie ik vrees? Ik heb de deelnemerslijst nog niet echt goed bekeken". Tim Merlier: "Wie ik vrees? Ik heb de deelnemerslijst nog niet echt goed bekeken"

12:56 12 uur 56. Intermarché-Wanty-Gobert heeft De Winter voorin aan boord. Zij kunnen Pasqualon en Van Poppel uitspelen in een eventuele sprint. De Italiaan hield enkele blutsen en builen over na zijn val vlak voor de slotkilometer, maar bijt op zijn tanden. . Intermarché-Wanty-Gobert heeft De Winter voorin aan boord. Zij kunnen Pasqualon en Van Poppel uitspelen in een eventuele sprint. De Italiaan hield enkele blutsen en builen over na zijn val vlak voor de slotkilometer, maar bijt op zijn tanden.

12:55 12 uur 55. In het peloton roept Mathieu van der Poel zijn volgwagen op. Zij kunnen hem melden dat de chronometer na 30 kilometer een verschil van 7'10" aanwijst. . In het peloton roept Mathieu van der Poel zijn volgwagen op. Zij kunnen hem melden dat de chronometer na 30 kilometer een verschil van 7'10" aanwijst.

12:49 12 uur 49. De kopgroep, geleid door Bodnar.

Op grondgebied Melden laten we de bekende bult links liggen. De Koppenberg is voor de Ronde van Vlaanderen op 4 april. UAE controleert in het peloton met Troia, Marcato en Bystrom.



UAE controleert in het peloton met Troia, Marcato en Bystrom.

12:47 12 uur 47. De voorsprong zal snel stijgen aangezien het peloton geniet van het lentezonnetje. . Marc Bollen op de koersradio. De voorsprong zal snel stijgen aangezien het peloton geniet van het lentezonnetje. Marc Bollen op de koersradio

6 leiders. Van 4 gaan we naar 6 aanvallers. Bodnar (Bora-Hansgrohe) Gamper (Bora-Hansgrohe) De Winter (Intermarché-Wanty-Gobert) Zacharov (Astana) Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) Hvideberg (Uno)

Hvideberg (Uno)

12:42 Tijdsverschil. In het peloton kaarten ze nog even na over de koers van gisteren. Het verschil stijgt boven de 5 minuten uit. . 12 uur 42. Tijdsverschil In het peloton kaarten ze nog even na over de koers van gisteren. Het verschil stijgt boven de 5 minuten uit.

12:40 12 uur 40. Kans voor Meeus? Bora-Hansgrohe heeft twee mannetjes in de kleine kopgroep geposteerd. Normaal was Peter Sagan de kopman, maar na zijn coronabesmetting traint de Slovaak nog op Gran Canaria. Dat biedt perspectief voor Jordi Meeus, de 22-jarige snelle neoprof. Maak hieronder kennis met hem in onze podcastreeks Jonge Wolven. . Kans voor Meeus? Bora-Hansgrohe heeft twee mannetjes in de kleine kopgroep geposteerd. Normaal was Peter Sagan de kopman, maar na zijn coronabesmetting traint de Slovaak nog op Gran Canaria. Dat biedt perspectief voor Jordi Meeus, de 22-jarige snelle neoprof. Maak hieronder kennis met hem in onze podcastreeks Jonge Wolven.

Situatie. Bodnar (Bora-Hansgrohe) Gamper (Bora-Hansgrohe) De Winter (Intermarché-Wanty-Gobert) Zacharov (Astana) Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Hvideberg (Uno) op 35" Peloton op 3'35"



Paquot (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Hvideberg (Uno) op 35"



Peloton op 3'35"

12:36 12 uur 36. Peloton begint te wandelen. Het peloton geeft zijn fiat. De grote groep staat al 3'30" in het krijt. . Peloton begint te wandelen Het peloton geeft zijn fiat. De grote groep staat al 3'30" in het krijt.