LIVESTREAM Kuurne-Brussel-Kuurne: Wanneer breekt de koers open?

16:02 16 uur 02. Asgreen neemt Jans en Vallée nog op sleeptouw. Ver weg rijdt de Deen niet, maar van een compact peloton is ook geen sprake. Er is niemand in staat om het beest te temmen. . Asgreen neemt Jans en Vallée nog op sleeptouw. Ver weg rijdt de Deen niet, maar van een compact peloton is ook geen sprake. Er is niemand in staat om het beest te temmen.

16:00 16 uur . Kopgroep gegrepen. Het gloriemoment van de overgebleven vluchters is voorbij. Zij worden opgegeten door Asgreen. Deceuninck-Quick Step wisselt van het defensief naar het offensief. . Kopgroep gegrepen Het gloriemoment van de overgebleven vluchters is voorbij. Zij worden opgegeten door Asgreen. Deceuninck-Quick Step wisselt van het defensief naar het offensief.

15:59 15 uur 59. Op de smalle en golvende wegen scheurt het peloton weer in verschillende stukken. Wordt in de problemen gemeld: Jasper Philipsen. . Op de smalle en golvende wegen scheurt het peloton weer in verschillende stukken. Wordt in de problemen gemeld: Jasper Philipsen.

15:58 15 uur 58. Nog 30 kilometer: Jungels! De alarmbellen gaan af: Jungels legt zich plat en lokt Stuyven nog eens uit zijn tent. . Nog 30 kilometer: Jungels! De alarmbellen gaan af: Jungels legt zich plat en lokt Stuyven nog eens uit zijn tent.

15:58 15 uur 58. Van Avermaet maakt de wedstrijd hard en dropt weer een bommetje. Deceuninck-Quick Step wil zich niet nog eens laten verrassen en ook sprinter Jakobsen verdwijnt niet meer van het voorplan. . Van Avermaet maakt de wedstrijd hard en dropt weer een bommetje. Deceuninck-Quick Step wil zich niet nog eens laten verrassen en ook sprinter Jakobsen verdwijnt niet meer van het voorplan.

15:57 15 uur 57. Vaststelling in de staart van de koers: wereldkampioen Pedersen ziet af en hangt voortdurend aan de rekker. . Vaststelling in de staart van de koers: wereldkampioen Pedersen ziet af en hangt voortdurend aan de rekker.

15:56 15 uur 56. Ook deze verhaallijn is slechts een voetnoot, of daar ziet het toch naar uit. De afmatting is ingezet, maar een sprint met een ruime groep behoort steeds meer tot de mogelijkheden. . Ook deze verhaallijn is slechts een voetnoot, of daar ziet het toch naar uit. De afmatting is ingezet, maar een sprint met een ruime groep behoort steeds meer tot de mogelijkheden.

15:54 15 uur 54. Ook Degenkolb, Venturini en Vanmarcke zijn bij de pinken. Hier kan het misschien toch geflikt worden. . Ook Degenkolb, Venturini en Vanmarcke zijn bij de pinken. Hier kan het misschien toch geflikt worden.

15:54 15 uur 54. De conditie druipt van de benen van Stuyven, die Stybar, Van Avermaet, Drücker en Jakobsen met zich meekrijgt. Gaan ze deze keer wel door? De conditie druipt van de benen van Stuyven, die Stybar, Van Avermaet, Drücker en Jakobsen met zich meekrijgt. Gaan ze deze keer wel door?

15:53 15 uur 53. Samensmelting . De fase van het herdenken wordt weer aangesneden. Het zag er veelbelovend uit, maar de groep met Van Avermaet en co wordt ingerekend. Dat is het sein voor Stuyven om er nog eens een lap op te geven. . Samensmelting De fase van het herdenken wordt weer aangesneden. Het zag er veelbelovend uit, maar de groep met Van Avermaet en co wordt ingerekend. Dat is het sein voor Stuyven om er nog eens een lap op te geven.

15:51 15 uur 51. Er zijn te veel grote namen die nog niet overtuigd zijn van dit deuntje. Het draait niet en dus lijkt een hergroepering in de maak. . Er zijn te veel grote namen die nog niet overtuigd zijn van dit deuntje. Het draait niet en dus lijkt een hergroepering in de maak.

15:51 15 uur 51. Het is een kat-en-muisspel. Michel Wuyts . Het is een kat-en-muisspel. Michel Wuyts

15:50 15 uur 50. Deceuninck-Quick Step beseft dat het niet mag lanterfanten. Dankzij de werken van Lampaert en Jungels houden ze de groep zeker binnen schot: het verschil bedraagt zo'n 20 tellen. . Deceuninck-Quick Step beseft dat het niet mag lanterfanten. Dankzij de werken van Lampaert en Jungels houden ze de groep zeker binnen schot: het verschil bedraagt zo'n 20 tellen.

15:49 15 uur 49. Groep 2. We goochelen met namen van de tweede groep, waar veel enkelingen zitten: Kristoff, Roelandts, Van Avermaet, Durbridge, Nizzolo, Benoot, Bol, Merlier, Degenkolb, Coquard, Stuyven, Küng, Stybar, Rowe, Drücker, Touzé, Colbrelli, Jacobs. Groep 2 We goochelen met namen van de tweede groep, waar veel enkelingen zitten: Kristoff, Roelandts, Van Avermaet, Durbridge, Nizzolo, Benoot, Bol, Merlier, Degenkolb, Coquard, Stuyven, Küng, Stybar, Rowe, Drücker, Touzé, Colbrelli, Jacobs.

15:46 15 uur 46. Deceuninck-Quick Step neemt over in het peloton. Zij moeten een halve minuut uitwissen op het elitegroepje met Van Avermaet. . Deceuninck-Quick Step neemt over in het peloton. Zij moeten een halve minuut uitwissen op het elitegroepje met Van Avermaet.

15:45 15 uur 45. Er zullen straks nog wel enkele ploegen een mannetje inzetten. En in de groep met Van Avermaet zal de boel niet blijven draaien. . José De Cauwer. Er zullen straks nog wel enkele ploegen een mannetje inzetten. En in de groep met Van Avermaet zal de boel niet blijven draaien. José De Cauwer

15:45 15 uur 45. Nog een zeer interessante klant in het pakket met Van Avermaet: Sunweb-sprinter Bol. Nog een zeer interessante klant in het pakket met Van Avermaet: Sunweb-sprinter Bol.

15:44 15 uur 44. Overzicht. Wie rijdt waar? De 4 leiders hebben op 41 km van de finish nog 1'50" op de groep met Van Avermaet en 2'22" op het peloton. Daar werkt Israel Start-Up Nation. . Overzicht Wie rijdt waar? De 4 leiders hebben op 41 km van de finish nog 1'50" op de groep met Van Avermaet en 2'22" op het peloton. Daar werkt Israel Start-Up Nation.

15:41 15 uur 41. Deceuninck-Quick Step heeft enkel Stybar voorin geposteerd, maar de Tsjech draait vol mee. In de achtergrond staat niemand onmiddellijk op om de achtervolging te dirigeren. . Deceuninck-Quick Step heeft enkel Stybar voorin geposteerd, maar de Tsjech draait vol mee. In de achtergrond staat niemand onmiddellijk op om de achtervolging te dirigeren.

15:39 15 uur 39. We proberen u zo snel mogelijk de volledige samenstelling te geven van de ruime groep achtervolgers. Met zekerheid: Van Avermaet, Vanmarcke, Keukeleire, Benoot, Degenkolb, Stuyven, Stybar, Merlier, Colbrelli, Kristoff, Venturini, Rowe. We proberen u zo snel mogelijk de volledige samenstelling te geven van de ruime groep achtervolgers. Met zekerheid: Van Avermaet, Vanmarcke, Keukeleire, Benoot, Degenkolb, Stuyven, Stybar, Merlier, Colbrelli, Kristoff, Venturini, Rowe.

15:37 15 uur 37. Nog meer namen: Stuyven, Degenkolb en Colbrelli. . Nog meer namen: Stuyven, Degenkolb en Colbrelli.

15:36 15 uur 36. Er is geen organisatie in het peloton en de groep met Van Avermaet en Benoot is nog altijd niet gegrepen. Zijn intussen ook mee: onder meer Merlier, Stybar, Kristoff en Küng. . Er is geen organisatie in het peloton en de groep met Van Avermaet en Benoot is nog altijd niet gegrepen. Zijn intussen ook mee: onder meer Merlier, Stybar, Kristoff en Küng.

15:35 15 uur 35. De boodschap is aangekomen bij Gianni Moscon, die al sakkerend zijn rugnummers afpitst. Zijn koers zit erop. De boodschap is aangekomen bij Gianni Moscon, die al sakkerend zijn rugnummers afpitst. Zijn koers zit erop.

15:34 15 uur 34. Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick Step hebben de boot gemist en moeten de boel rechttrekken. . Trek-Segafredo en Deceuninck-Quick Step hebben de boot gemist en moeten de boel rechttrekken.

15:33 15 uur 33. In dit stukje niemandsland dan maar: een groep van zo'n 10 renners forceert een bres. Van Avermaet en Benoot zijn mee. . In dit stukje niemandsland dan maar: een groep van zo'n 10 renners forceert een bres. Van Avermaet en Benoot zijn mee.

15:32 15 uur 32. Nog 50 kilometer. Hoe zien de tactische plannetjes eruit? Op de schuchtere pogingen van CCC en EF Pro Cycling na hebben we nog niets gezien. Wil iedereen dan sprinten? De hellingen zijn alleszins op. . Nog 50 kilometer Hoe zien de tactische plannetjes eruit? Op de schuchtere pogingen van CCC en EF Pro Cycling na hebben we nog niets gezien. Wil iedereen dan sprinten? De hellingen zijn alleszins op.

15:31 15 uur 31. Degenkolb is erg alert, maar mist zijn drinkbus tot twee keer toe. De Duitser is erop gebrand om snel te scoren voor zijn nieuwe werkgever. . Degenkolb is erg alert, maar mist zijn drinkbus tot twee keer toe. De Duitser is erop gebrand om snel te scoren voor zijn nieuwe werkgever.

15:30 15 uur 30. Het peloton mag blij zijn dat er slechts 4 vluchters zijn. Ze hebben nog altijd 3'25" en met meer leiders zou het peloton nog meer werk gehad hebben. . José De Cauwer. Het peloton mag blij zijn dat er slechts 4 vluchters zijn. Ze hebben nog altijd 3'25" en met meer leiders zou het peloton nog meer werk gehad hebben. José De Cauwer

15:29 15 uur 29. Aangezien Deceuninck-Quick Step niets onderneemt, vermoeden we dat Jakobsen niet mee is. Het passieve gedrag bij de blauwe brigade zal wel iets opleveren, want een ruime portie gelosten gaat weer aansluiten. Aangezien Deceuninck-Quick Step niets onderneemt, vermoeden we dat Jakobsen niet mee is. Het passieve gedrag bij de blauwe brigade zal wel iets opleveren, want een ruime portie gelosten gaat weer aansluiten.

15:28 15 uur 28. In het peloton valt het stil. Het kopje van Jakobsen hebben we nog niet zien zitten. . In het peloton valt het stil. Het kopje van Jakobsen hebben we nog niet zien zitten.

15:26 15 uur 26. De 4 resterende leiders bereiken de Kluisberg, de laatste helling van de dag. In de achtergrond wordt de groep met Van Avermaet ingerekend, maar de olympische kampioen laat de boel niet stilvallen. . De 4 resterende leiders bereiken de Kluisberg, de laatste helling van de dag. In de achtergrond wordt de groep met Van Avermaet ingerekend, maar de olympische kampioen laat de boel niet stilvallen.

15:24 15 uur 24. Moscon is bestraft voor "agressief en ongehoord gedrag". Het strafblad van de Italiaan wordt dus weer wat uitgebreider... Moscon is bestraft voor "agressief en ongehoord gedrag". Het strafblad van de Italiaan wordt dus weer wat uitgebreider...

15:24 15 uur 24. We zitten met deze groepen in twijfelland. . Michel Wuyts . We zitten met deze groepen in twijfelland. Michel Wuyts

15:23 15 uur 23. In deze groep zit wel muziek. Naesen zet Dillier aan het werk. Een groep met onder meer Jungels, Pedersen en Lampaert probeert terug te keren. . In deze groep zit wel muziek. Naesen zet Dillier aan het werk. Een groep met onder meer Jungels, Pedersen en Lampaert probeert terug te keren.

15:22 15 uur 22. Diskwalificatie Moscon. Gianni Moscon wordt uit de koers gehaald. Wordt hij voor onderstaand incidentje gestraft? Diskwalificatie Moscon Gianni Moscon wordt uit de koers gehaald. Wordt hij voor onderstaand incidentje gestraft?

15:21 15 uur 21. Zo'n 20 renners hebben zich losgerukt uit het peloton. Ook Küng en Merlier zijn op deze trein gesprongen. Gaat dit feestje door? Zo'n 20 renners hebben zich losgerukt uit het peloton. Ook Küng en Merlier zijn op deze trein gesprongen. Gaat dit feestje door?

15:20 15 uur 20. We bereiken de top. We monsteren ook het silhouet van Asgreen en Stuyven. . We bereiken de top. We monsteren ook het silhouet van Asgreen en Stuyven.

15:19 15 uur 19. De eerste tros: Trentin, Keukeleire, Vanmarcke, Degenkolb, Stybar, Benoot, Van Avermaet, Naesen... De eerste tros: Trentin, Keukeleire, Vanmarcke, Degenkolb, Stybar, Benoot, Van Avermaet, Naesen...

15:19 15 uur 19. Op het Kwaremontplein neemt Trentin fors over, maar het is niet fel genoeg om de boel volledig te doen barsten. Niemand is ook geneigd om over te nemen. Op het Kwaremontplein neemt Trentin fors over, maar het is niet fel genoeg om de boel volledig te doen barsten. Niemand is ook geneigd om over te nemen.

15:18 15 uur 18. Wie zit in het wiel van de EF-tandem? Onder meer Trentin, Stybar, Degenkolb en Stuyven. Wie zit in het wiel van de EF-tandem? Onder meer Trentin, Stybar, Degenkolb en Stuyven.

15:17 15 uur 17. Keukeleire en Vanmarcke jagen het snelheidsmetertje nu toch wat de hoogte in. . Keukeleire en Vanmarcke jagen het snelheidsmetertje nu toch wat de hoogte in.

15:16 15 uur 16. De strijd voor de beste plaatsen is achter de rug. Enkele groepjes met gelosten pikken weer aan, maar moeten natuurlijk achteraan het peloton de Oude Kwaremont aanvatten. . De strijd voor de beste plaatsen is achter de rug. Enkele groepjes met gelosten pikken weer aan, maar moeten natuurlijk achteraan het peloton de Oude Kwaremont aanvatten.

15:15 15 uur 15. Pechvogel Bjerg waait terug tot in het peloton. Zonde voor de Deen. . Pechvogel Bjerg waait terug tot in het peloton. Zonde voor de Deen.

15:13 Oude Kwaremont. De kopgroep is begonnen aan de Oude Kwaremont. De chronometer geeft nog 4'27" aan. . 15 uur 13. Oude Kwaremont De kopgroep is begonnen aan de Oude Kwaremont. De chronometer geeft nog 4'27" aan.

15:13 15 uur 13. Deceuninck-Quick Step trekt even door, maar speurt dan naar Jakobsen. Is hij mee? Belgisch kampioen Merlier zit alleszins in het eerste pakketje. . Deceuninck-Quick Step trekt even door, maar speurt dan naar Jakobsen. Is hij mee? Belgisch kampioen Merlier zit alleszins in het eerste pakketje.

15:12 Versnippering in het peloton in de smalle straatjes. 15 uur 12. Versnippering in het peloton in de smalle straatjes

15:11 15 uur 11. Door verschillende akkefietjes valt het peloton in stukken en brokken uiteen. Wie concrete ambities koestert, moet nu bij de pinken zijn. Door verschillende akkefietjes valt het peloton in stukken en brokken uiteen. Wie concrete ambities koestert, moet nu bij de pinken zijn.

15:09 15 uur 09. Nog 10 kilometer en dan kunnen we de geur van de Oude Kwaremont weer opsnuiven. Wie neemt daar de handschoen op? Deceuninck-Quick Step zit steevast met veel volk vooraan en probeert elk mogelijk initiatief in de kiem te smoren. . Nog 10 kilometer en dan kunnen we de geur van de Oude Kwaremont weer opsnuiven. Wie neemt daar de handschoen op? Deceuninck-Quick Step zit steevast met veel volk vooraan en probeert elk mogelijk initiatief in de kiem te smoren.

15:07 Trentin voor Van Avermaet: is dat de pikorde? 15 uur 07. Trentin voor Van Avermaet: is dat de pikorde?

15:06 15 uur 06. De ploegen van de sprinters leggen de koers toch een beetje lam. De teams zonder snelle man moeten op de Oude Kwaremont echt iets ondernemen. . José De Cauwer. De ploegen van de sprinters leggen de koers toch een beetje lam. De teams zonder snelle man moeten op de Oude Kwaremont echt iets ondernemen. José De Cauwer

15:05 15 uur 05. Enkele renners rijden zich vast in de trechter en duiken de beek in. Dat is natuurlijk typerend voor de smalle Vlaamse wegen. . Enkele renners rijden zich vast in de trechter en duiken de beek in. Dat is natuurlijk typerend voor de smalle Vlaamse wegen.

15:04 Mechanische pech. In de kopgroep sleutelt Bjerg aan zijn fiets. De neutrale wagen moet de Deen depanneren. Er schort iets met zijn achterwiel. . 15 uur 04. Mechanische pech In de kopgroep sleutelt Bjerg aan zijn fiets. De neutrale wagen moet de Deen depanneren. Er schort iets met zijn achterwiel.

15:02 15 uur 02. Het peloton trekt naar de Trieu. Rijden met hun snufferd in de wind: Politt, Vanmarcke, Lampaert, Asgreen, Van Keirsbulck en Rowe. . Het peloton trekt naar de Trieu. Rijden met hun snufferd in de wind: Politt, Vanmarcke, Lampaert, Asgreen, Van Keirsbulck en Rowe.

14:58 14 uur 58. Als was het een massasprint: zo verloopt de rush naar de volgende helling. Dit is niet voor doetjes. . Als was het een massasprint: zo verloopt de rush naar de volgende helling. Dit is niet voor doetjes.

14:57 14 uur 57. De Côte de Trieu is het volgende hapje en het gevecht voor de cockpit is weer begonnen. Een aandachtige Van Avermaet zit in het wiel van Trentin. . De Côte de Trieu is het volgende hapje en het gevecht voor de cockpit is weer begonnen. Een aandachtige Van Avermaet zit in het wiel van Trentin.

14:55 14 uur 55. De Hotond is in de Ronde van Vlaanderen altijd een cruciaal stuk waar het licht al eens durft uit te gaan. Op 73 km van de finish gebruikt men deze kuitenbijter vandaag geenszins als lanceerplatform. . De Hotond is in de Ronde van Vlaanderen altijd een cruciaal stuk waar het licht al eens durft uit te gaan. Op 73 km van de finish gebruikt men deze kuitenbijter vandaag geenszins als lanceerplatform.

14:52 14 uur 52. De handrem staat nog altijd op. De grote lijnen moeten nog getrokken worden. Op de Kruisberg proberen de Franse ploegen AG2R en Groupama-FDJ het amusementsgehalte wat te verhogen, al is en blijft het zeer voorzichtig. . De handrem staat nog altijd op De grote lijnen moeten nog getrokken worden. Op de Kruisberg proberen de Franse ploegen AG2R en Groupama-FDJ het amusementsgehalte wat te verhogen, al is en blijft het zeer voorzichtig.

14:50 14 uur 50. Na de laatste helling van de dag volgt nog altijd 50 kilometer tot de aankomst. Neen, ik zie weinig of geen veranderingen aan dit parcours die naam waardig. . José De Cauwer. Na de laatste helling van de dag volgt nog altijd 50 kilometer tot de aankomst. Neen, ik zie weinig of geen veranderingen aan dit parcours die naam waardig. José De Cauwer

14:50 De leiders hebben nog altijd 5'56". 14 uur 50. De leiders hebben nog altijd 5'56"

14:48 14 uur 48. Dit peloton heeft nog niet al te veel afgezien en al zeker niet door de weersomstandigheden. Die zijn behoorlijk mild en zacht. . Dit peloton heeft nog niet al te veel afgezien en al zeker niet door de weersomstandigheden. Die zijn behoorlijk mild en zacht.

14:46 14 uur 46. Op papier zou er in Ronse iets kunnen gebeuren met de drietand Kanarieberg, Kruisberg en Hotond. Het peloton bepaalt natuurlijk nog altijd zelf wanneer het in gang schiet en wellicht zal dat weer op de Oude Kwaremont gebeuren. . Op papier zou er in Ronse iets kunnen gebeuren met de drietand Kanarieberg, Kruisberg en Hotond. Het peloton bepaalt natuurlijk nog altijd zelf wanneer het in gang schiet en wellicht zal dat weer op de Oude Kwaremont gebeuren.

14:44 14 uur 44. In het peloton maakt niemand zich druk. Voorlopig is het een stuk minder boeiend dan gisteren. . Christophe Vandegoor (commentator Radio 1). In het peloton maakt niemand zich druk. Voorlopig is het een stuk minder boeiend dan gisteren. Christophe Vandegoor (commentator Radio 1)

14:41 Laat Tiesj Benoot zich zo meteen opmerken op een van de hellingen? . 14 uur 41. Laat Tiesj Benoot zich zo meteen opmerken op een van de hellingen?

14:40 14 uur 40. Nog 83 kilometer en het patroon in het peloton is al een tijdje duidelijk: in de aanloop naar elk knikje wordt gevochten voor de posities, maar op de bergjes valt het compleet stil. Trek-Segafredo trekt de lijn van gisteren door en koerst alert. Theuns is de bewaker van Stuyven en Pedersen op de eerste rij. . Nog 83 kilometer en het patroon in het peloton is al een tijdje duidelijk: in de aanloop naar elk knikje wordt gevochten voor de posities, maar op de bergjes valt het compleet stil. Trek-Segafredo trekt de lijn van gisteren door en koerst alert. Theuns is de bewaker van Stuyven en Pedersen op de eerste rij.

14:38 14 uur 38. Livestream! U heeft nog niets gemist van deze Kuurne-Brussel-Kuurne. Pik nu in bij de poort van de finale. Veel kijkplezier! Livestream! U heeft nog niets gemist van deze Kuurne-Brussel-Kuurne. Pik nu in bij de poort van de finale. Veel kijkplezier!

14:33 14 uur 33. Over enkele minuten laten we Michel Wuyts en José De Cauwer op u los. Ons commentaarduo stelt vast dat de 5 leiders nog altijd meer dan 5 minuten hebben. Voorlopig is dit een klassiek verloop van Kuurne-Brussel-Kuurne. . Over enkele minuten laten we Michel Wuyts en José De Cauwer op u los. Ons commentaarduo stelt vast dat de 5 leiders nog altijd meer dan 5 minuten hebben. Voorlopig is dit een klassiek verloop van Kuurne-Brussel-Kuurne.

14:27 14 uur 27. We vermoeden dat er nog veel frisse benen in het peloton zitten. Het gaat er nu weer een beetje gemoedelijker aan toe. Deceuninck-Quick Step en Bahrein-McLaren kleuren de eerste rijen. . We vermoeden dat er nog veel frisse benen in het peloton zitten. Het gaat er nu weer een beetje gemoedelijker aan toe. Deceuninck-Quick Step en Bahrein-McLaren kleuren de eerste rijen.

14:24 14 uur 24. De kopgroep trekt naar La Houppe. In het peloton worden op de smallere wegen de plaatsen ingenomen. Dat betekent dat de rust ook wat terugkeert. . De kopgroep trekt naar La Houppe. In het peloton worden op de smallere wegen de plaatsen ingenomen. Dat betekent dat de rust ook wat terugkeert.

14:21 Opgave. We schrappen weer een renner van onze deelnemerslijst. Emils Liepins (Trek-Segafredo) stapt in de volgwagen. De Let was ook al eens gevallen in het begin van de koers. . 14 uur 21. Opgave We schrappen weer een renner van onze deelnemerslijst. Emils Liepins (Trek-Segafredo) stapt in de volgwagen. De Let was ook al eens gevallen in het begin van de koers.

14:20 14 uur 20. In het peloton gaat het nu toch een beetje sneller. Bahrein-McLaren zet enkele mannetjes op kop. Dylan Teuns is niet aan de start verschenen, maar ze beschikken over onder meer Sonny Colbrelli, Heinrich Haussler en Phil Bauhaus. . In het peloton gaat het nu toch een beetje sneller. Bahrein-McLaren zet enkele mannetjes op kop. Dylan Teuns is niet aan de start verschenen, maar ze beschikken over onder meer Sonny Colbrelli, Heinrich Haussler en Phil Bauhaus.

14:11 Nog 100 kilometer . Terwijl het peloton klassikaal over de Mont Saint-Laurent trekt, staat Gianni Moscon stil. De Italiaan van Ineos doet een beroep op zijn mecanicien. En zo kabbelt het allemaal een beetje voort. . 14 uur 11. Nog 100 kilometer Terwijl het peloton klassikaal over de Mont Saint-Laurent trekt, staat Gianni Moscon stil. De Italiaan van Ineos doet een beroep op zijn mecanicien. En zo kabbelt het allemaal een beetje voort.

14:08 14 uur 08. Het voorspelde vuurwerk in de eerste helft van de koers hebben we niet gekregen. De renners zijn lief geweest voor elkaar, maar wat ons betreft mogen ze elkaar stilaan de duvel aandoen. . Het voorspelde vuurwerk in de eerste helft van de koers hebben we niet gekregen. De renners zijn lief geweest voor elkaar, maar wat ons betreft mogen ze elkaar stilaan de duvel aandoen.

14:02 14 uur 02. We rijden de provincie Henegouwen binnen en naderen halfkoers. Nog eens de namen van de 5 leiders: Mikkel Bjerg (UAE), Hugo Houle (Astana), Roy Jans (Alpecin-Fenix), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Uno-X Noorwegen). . We rijden de provincie Henegouwen binnen en naderen halfkoers. Nog eens de namen van de 5 leiders: Mikkel Bjerg (UAE), Hugo Houle (Astana), Roy Jans (Alpecin-Fenix), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Uno-X Noorwegen).

13:56 Het peloton kronkelt richting de zone van de waarheid. 13 uur 56. Het peloton kronkelt richting de zone van de waarheid

13:53 13 uur 53. Welke hellingen krijgen we de komende uren nog op ons bord? De Mont Saint-Laurent, la Houppe, de Kanarieberg, de Kruisberg, Hotond, de Côte de Trieu, de Oude Kwaremont en de Kluisberg. De top van die laatste hindernis ligt op 51 km van de finish. Welke hellingen krijgen we de komende uren nog op ons bord? De Mont Saint-Laurent, la Houppe, de Kanarieberg, de Kruisberg, Hotond, de Côte de Trieu, de Oude Kwaremont en de Kluisberg. De top van die laatste hindernis ligt op 51 km van de finish.

13:49 Gemiddelde snelheid. We zijn twee uur aan het fietsen. Het gemiddelde: 42,5 km/u. . 13 uur 49. Gemiddelde snelheid We zijn twee uur aan het fietsen. Het gemiddelde: 42,5 km/u.

13:47 13 uur 47. 6'28". Terwijl de 5 leiders nog altijd veel marge hebben, is de uitzending op Eén begonnen. We warmen ons nog op met enkele andere evenementen en schakelen over een halfuurtje over naar Kuurne-Brussel-Kuurne. . 6'28" Terwijl de 5 leiders nog altijd veel marge hebben, is de uitzending op Eén begonnen. We warmen ons nog op met enkele andere evenementen en schakelen over een halfuurtje over naar Kuurne-Brussel-Kuurne.

13:42 13 uur 42. Ik ben ziek geweest, maar ik heb toch goed kunnen trainen. Al weet je nooit hoe je lichaam reageert na ziekte. . John Degenkolb (Lotto-Soudal). Ik ben ziek geweest, maar ik heb toch goed kunnen trainen. Al weet je nooit hoe je lichaam reageert na ziekte. John Degenkolb (Lotto-Soudal)

13:35 Offert de wereldkampioen zich op voor een ploegmaat? Of wordt zijn kaart getrokken? . 13 uur 35. Offert de wereldkampioen zich op voor een ploegmaat? Of wordt zijn kaart getrokken?

13:33 Val. Voorlopig zijn de incidenten niet al te ernstig geweest, maar er is een nieuwe valpartij in de buik van het peloton. Dries De Bondt wordt geïdentificeerd als slachtoffer. . 13 uur 33. Val Voorlopig zijn de incidenten niet al te ernstig geweest, maar er is een nieuwe valpartij in de buik van het peloton. Dries De Bondt wordt geïdentificeerd als slachtoffer.

13:30 13 uur 30. We kruipen zoetjesaan naar de Bossenaarstraat, de 3e pukkel. Voorlopig kamperen we nu al een tijdje in een wak. De 5 leiders malen daar niet om, want hun bonus loopt op tot 6'20". We kruipen zoetjesaan naar de Bossenaarstraat, de 3e pukkel. Voorlopig kamperen we nu al een tijdje in een wak. De 5 leiders malen daar niet om, want hun bonus loopt op tot 6'20".

13:24 Tijdsverschil. Het peloton laat zich toch een beetje in slaap wiegen. De chronometer piekt naar 5'30". 13 uur 24. Tijdsverschil Het peloton laat zich toch een beetje in slaap wiegen. De chronometer piekt naar 5'30".

13:16 13 uur 16. Sunweb. De volgwagen van Sunweb wordt naar de staart van het peloton geroepen. Het sterke blok beschikt vandaag over meerdere ijzers: aanvallers Benoot en Kragh Andersen en rappe mannen Arndt en Bol. . Sunweb De volgwagen van Sunweb wordt naar de staart van het peloton geroepen. Het sterke blok beschikt vandaag over meerdere ijzers: aanvallers Benoot en Kragh Andersen en rappe mannen Arndt en Bol.

13:05 De 5 leiders werken goed samen. 13 uur 05. De 5 leiders werken goed samen

13:00 13 uur . Kopgroep. Wat moet u weten over de 5 vluchters? Mikkel Bjerg is drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en rijdt voor de miljoenenploeg UAE, de snelle Roy Jans moet bij Alpecin-Fenix een eventuele sprint aan Tim Merlier laten, Boris Vallée brak enkele jaren geleden niet door bij de Lotto-ploeg en probeert het nu al enkele jaren op een lager niveau, Hugo Houle won vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen de GP Stig Broeckx en schonk de premie van 5.000 euro aan het revalidatiecentrum dat Broeckx begeleidt en Jonas Abrahamsen, tot slot, rijdt voor het Noorse talententeam UNO-X Norwegian. . Kopgroep Wat moet u weten over de 5 vluchters? Mikkel Bjerg is drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en rijdt voor de miljoenenploeg UAE, de snelle Roy Jans moet bij Alpecin-Fenix een eventuele sprint aan Tim Merlier laten, Boris Vallée brak enkele jaren geleden niet door bij de Lotto-ploeg en probeert het nu al enkele jaren op een lager niveau, Hugo Houle won vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen de GP Stig Broeckx en schonk de premie van 5.000 euro aan het revalidatiecentrum dat Broeckx begeleidt en Jonas Abrahamsen, tot slot, rijdt voor het Noorse talententeam UNO-X Norwegian.

12:57 12 uur 57. Terpstra: "Ik heb gisteren de hele dag moeten achtervolgen". Terpstra: "Ik heb gisteren de hele dag moeten achtervolgen"

12:56 12 uur 56. Wat ik gisteren geleerd heb? Dat je op tijd je regenjasje moet aandoen. . Niki Terpstra (Total Direct Energie). Wat ik gisteren geleerd heb? Dat je op tijd je regenjasje moet aandoen. Niki Terpstra (Total Direct Energie)

12:53 12 uur 53. Na de Eikenmolen verlaten we stilaan het traditionele parcours. De organisatie heeft dit jaar gekozen voor een lus in het Pays des Collines, waar enkele nieuwe Waalse hellingen betokkeld zullen worden. . Na de Eikenmolen verlaten we stilaan het traditionele parcours. De organisatie heeft dit jaar gekozen voor een lus in het Pays des Collines, waar enkele nieuwe Waalse hellingen betokkeld zullen worden.

12:50 Gemiddelde snelheid. Na één uur hebben we 44,3 kilometer afgelegd. Dat betekent dat we min of meer op de marstabel van het snelste schema zitten. De Eikenmolen, de tweede helling van de dag, is nu aan de beurt. . 12 uur 50. Gemiddelde snelheid Na één uur hebben we 44,3 kilometer afgelegd. Dat betekent dat we min of meer op de marstabel van het snelste schema zitten. De Eikenmolen, de tweede helling van de dag, is nu aan de beurt.

12:49 Tim Merlier rijdt zijn eerste (semi)klassieker. 12 uur 49. Tim Merlier rijdt zijn eerste (semi)klassieker

12:46 12 uur 46. Voorlopig blijven de renners nog gespaard van regen, wind en koude, maar deze namiddag worden toch enkele flinke buien voorspeld. De bonus van de 5 leiders neemt nu hand over hand toe: 3'06". Voorlopig blijven de renners nog gespaard van regen, wind en koude, maar deze namiddag worden toch enkele flinke buien voorspeld. De bonus van de 5 leiders neemt nu hand over hand toe: 3'06".

12:41 12 uur 41. 2'25". In het peloton gaat men over tot een sanitaire stop. De chronometer maakt dus een logisch sprongetje. . 2'25" In het peloton gaat men over tot een sanitaire stop. De chronometer maakt dus een logisch sprongetje.

12:40 12 uur 40. Vanmarcke: "Ik wist dat ik nog niet op mijn best zou zijn en dat was gisteren duidelijk". Vanmarcke: "Ik wist dat ik nog niet op mijn best zou zijn en dat was gisteren duidelijk"

12:39 12 uur 39. We hebben gisteren geen fouten gemaakt, maar op het einde was het gewoon bij iedereen op. Ik heb nog veel weken om klaar te geraken. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling). We hebben gisteren geen fouten gemaakt, maar op het einde was het gewoon bij iedereen op. Ik heb nog veel weken om klaar te geraken. Sep Vanmarcke (EF Pro Cycling)

12:35 12 uur 35. Ook de kasseien van de Holleweg mogen we schrappen van het menu. Opvallend: de 5 leiders moeten vrede nemen met "slechts" 1'40". Het peloton is dus niet van plan om een volwaardige siësta in te plannen. . Ook de kasseien van de Holleweg mogen we schrappen van het menu. Opvallend: de 5 leiders moeten vrede nemen met "slechts" 1'40". Het peloton is dus niet van plan om een volwaardige siësta in te plannen.

12:34 Steken Zdenek Stybar en zijn ploegmaats de boel straks in brand? Of speculeren ze op een sprint met Fabio Jakobsen? 12 uur 34. Steken Zdenek Stybar en zijn ploegmaats de boel straks in brand? Of speculeren ze op een sprint met Fabio Jakobsen?

12:31 12 uur 31. Bert De Backer (Vital Concept) zoekt de wedstrijddokter op. De Franse ploeg rekent wellicht op snelle mannen Bryan Coquard en Jens Debusschere. . Bert De Backer (Vital Concept) zoekt de wedstrijddokter op. De Franse ploeg rekent wellicht op snelle mannen Bryan Coquard en Jens Debusschere.

12:28 12 uur 28. Volkegemberg. Terwijl de eerste molshoop van de dag opdoemt, krijgen de renners nog eens een waarschuwing via de koersradio. Misbruik van fietspaden en voetpaden zal worden bestraft. "Dit is de laatste verwittiging", klinkt het. Volkegemberg Terwijl de eerste molshoop van de dag opdoemt, krijgen de renners nog eens een waarschuwing via de koersradio. Misbruik van fietspaden en voetpaden zal worden bestraft. "Dit is de laatste verwittiging", klinkt het.

12:23 Tijdsverschil. In het peloton wordt de ketting iets minder strak gelegd en zoeken de renners hun ploegleiders op. De 5 leiders krijgen 1'20" in de schoot geworpen. . 12 uur 23. Tijdsverschil In het peloton wordt de ketting iets minder strak gelegd en zoeken de renners hun ploegleiders op. De 5 leiders krijgen 1'20" in de schoot geworpen.

12:21 12 uur 21. 5 leiders. Mikkel Bjerg (UAE) haalt een tweede cartouche uit zijn achterzak. Roy Jans (Alpecin-Fenix), Hugo Houle (Astana), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Noorwegen) steken hem een handje toe. Het peloton lijkt niet meer aan te dringen. . 5 leiders Mikkel Bjerg (UAE) haalt een tweede cartouche uit zijn achterzak. Roy Jans (Alpecin-Fenix), Hugo Houle (Astana), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Noorwegen) steken hem een handje toe. Het peloton lijkt niet meer aan te dringen.

12:18 12 uur 18. Naesen: "Een sprint is nooit uitgesloten". Naesen: "Een sprint is nooit uitgesloten"

12:17 12 uur 17. Als Deceuninck-Quick Step een sprint wil, wees dan maar zeker dat het een sprint wordt. Met hoeveel renners, dat is dan weer een ander verhaal. . Oliver Naesen (AG2R). Als Deceuninck-Quick Step een sprint wil, wees dan maar zeker dat het een sprint wordt. Met hoeveel renners, dat is dan weer een ander verhaal. Oliver Naesen (AG2R)

12:16 12 uur 16. Er is een uitstekende tandarts aan boord, want het gat is al opnieuw gedicht. Het peloton heeft er wel zin in, maar het zijn voorlopig losse flodders. Er is een uitstekende tandarts aan boord, want het gat is al opnieuw gedicht. Het peloton heeft er wel zin in, maar het zijn voorlopig losse flodders.

12:15 12 uur 15. In het peloton krijgen we weer een lichte split. Misschien heeft een val met Liepins (Trek-Segafredo) en Groezdev (Astana) daar iets mee te maken. . In het peloton krijgen we weer een lichte split. Misschien heeft een val met Liepins (Trek-Segafredo) en Groezdev (Astana) daar iets mee te maken.

12:11 12 uur 11. Bisnummer. Neen, ons toetsenbord hapert niet: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) zoeken elkaar weer op. Maar onze inkt is nog niet opgedroogd of ze worden al opnieuw ingerekend. . Bisnummer Neen, ons toetsenbord hapert niet: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) zoeken elkaar weer op. Maar onze inkt is nog niet opgedroogd of ze worden al opnieuw ingerekend.

12:07 12 uur 07. Na de prikjes van de voorbije minuten valt het even stil. De pogingen die we al gehad hebben, waren ten dode opgeschreven. . Na de prikjes van de voorbije minuten valt het even stil. De pogingen die we al gehad hebben, waren ten dode opgeschreven.

12:03 12 uur 03. Van Avermaet: "Ik heb hier nog nooit een prijs gereden en daar mag verandering in komen". Van Avermaet: "Ik heb hier nog nooit een prijs gereden en daar mag verandering in komen"

12:03 12 uur 03. Er staan iets minder sprinters aan de start en dat zal mee het koersverloop bepalen. . Greg Van Avermaet (CCC). Er staan iets minder sprinters aan de start en dat zal mee het koersverloop bepalen. Greg Van Avermaet (CCC)

12:02 12 uur 02. Bij het buitenrijden van Anzegem, waar dit jaar het BK voor profs georganiseerd wordt op 21 juni, plooit de accordeon weer dicht. Boaro en Bjerg zijn eraan voor de moeite. . Bij het buitenrijden van Anzegem, waar dit jaar het BK voor profs georganiseerd wordt op 21 juni, plooit de accordeon weer dicht. Boaro en Bjerg zijn eraan voor de moeite.

12:02 Olympisch kampioen Greg Van Avermaet is in zijn nopjes met het nieuwe parcours. 12 uur 02. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet is in zijn nopjes met het nieuwe parcours

12:01 12 uur 01. Mikkel Bjerg (UAE), drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, gaat in zijn eentje op zoek naar de Italiaanse leider. De verschillen zijn nog op twee handen te tellen. . Mikkel Bjerg (UAE), drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, gaat in zijn eentje op zoek naar de Italiaanse leider. De verschillen zijn nog op twee handen te tellen.

11:57 11 uur 57. Astana was gisteren al bedrijvig en raast ook vandaag als een wervelwind. Laurens De Vreese wordt afgelost door Manuele Boaro, die ook gisteren al meeglipte in de vlucht van de dag. Maar het peloton komt nog niet tot rust. Heinrich Haussler neemt daar na zijn val zijn plaats weer in. . Astana was gisteren al bedrijvig en raast ook vandaag als een wervelwind. Laurens De Vreese wordt afgelost door Manuele Boaro, die ook gisteren al meeglipte in de vlucht van de dag. Maar het peloton komt nog niet tot rust. Heinrich Haussler neemt daar na zijn val zijn plaats weer in.

11:56 11 uur 56. Ik ben al de hele week nerveus. Ik rijd voor het eerst zo'n klassieker en dan nog in deze trui. . Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ik ben al de hele week nerveus. Ik rijd voor het eerst zo'n klassieker en dan nog in deze trui. Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

11:55 11 uur 55. Merlier: "Heb vanochtend Van der Poel nog gehoord, maar dat was meer om te lachen". Merlier: "Heb vanochtend Van der Poel nog gehoord, maar dat was meer om te lachen"

11:54 11 uur 54. Na 5 kilometer krijgen we een algemene hergroepering. Voor wie op dit middaguur al honger heeft: na 33 kilometer is de Volkegemberg de eerste helling van de dag. . Na 5 kilometer krijgen we een algemene hergroepering. Voor wie op dit middaguur al honger heeft: na 33 kilometer is de Volkegemberg de eerste helling van de dag.

11:52 11 uur 52. Twee renners bundelen hun krachten: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie Bruxelles) laten zich niet afschrikken en vallen aan. Er wordt overigens opnieuw een val gemeld, weliswaar zonder erg. . Twee renners bundelen hun krachten: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie Bruxelles) laten zich niet afschrikken en vallen aan. Er wordt overigens opnieuw een val gemeld, weliswaar zonder erg.

11:50 Val. Er is meteen nervositeit. In het peloton komt het tot een breuk en er gaat er ook al eentje bij liggen: Heinrich Haussler (Bahrein-McLaren) bestudeert het asfalt van net iets te dichtbij. . 11 uur 50. Val Er is meteen nervositeit. In het peloton komt het tot een breuk en er gaat er ook al eentje bij liggen: Heinrich Haussler (Bahrein-McLaren) bestudeert het asfalt van net iets te dichtbij.

11:49 Bob Jungels, de winnaar van vorig jaar, en Fabio Jakobsen, wellicht de snelste man in dit peloton. 11 uur 49. Bob Jungels, de winnaar van vorig jaar, en Fabio Jakobsen, wellicht de snelste man in dit peloton

11:48 11 uur 48. Intussen is ook de officiële start gegeven. Wie heeft zin om meteen aan de bel te trekken? . Intussen is ook de officiële start gegeven. Wie heeft zin om meteen aan de bel te trekken?

11:45 11 uur 45. Ik ben zeker gemotiveerd om er vandaag weer voor te gaan. Niets moet, alles mag vanaf nu. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik ben zeker gemotiveerd om er vandaag weer voor te gaan. Niets moet, alles mag vanaf nu. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

11:45 11 uur 45. Stuyven: "Ik geniet nog volop van mijn zege gisteren". Stuyven: "Ik geniet nog volop van mijn zege gisteren"

11:44 11 uur 44. 3 renners zijn niet gestart. Naast Jonathan Dibben (Lotto-Soudal) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) hebben we nog een renner die zijn kat gestuurd heeft: Tom Scully (EF Pro Cycling). . 3 renners zijn niet gestart Naast Jonathan Dibben (Lotto-Soudal) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) hebben we nog een renner die zijn kat gestuurd heeft: Tom Scully (EF Pro Cycling).

11:43 11 uur 43. We zijn vertrokken! Er volgt een korte geneutraliseerde zone van 3,9 kilometer. Dan wordt het bal geopend. . We zijn vertrokken! Er volgt een korte geneutraliseerde zone van 3,9 kilometer. Dan wordt het bal geopend.

11:42 11 uur 42 match begonnen Start

11:36 11 uur 36. Iedereen heeft zijn laatste selfie toegestaan en heeft zijn handtekening gezet. We reppen ons naar de startboog aan de hippodroom, waar over 5 minuutjes het startschot wordt gegeven. . Iedereen heeft zijn laatste selfie toegestaan en heeft zijn handtekening gezet. We reppen ons naar de startboog aan de hippodroom, waar over 5 minuutjes het startschot wordt gegeven.

11:13 11 uur 13. Iedereen praat over het aangepaste parcours in de finale, maar ik denk dat de veranderingen voor de Oude Kwaremont (top op 58 km van de finish) meer impact zullen hebben. . West-Vlaming Jens Keukeleire (EF Pro Cycling). Iedereen praat over het aangepaste parcours in de finale, maar ik denk dat de veranderingen voor de Oude Kwaremont (top op 58 km van de finish) meer impact zullen hebben. West-Vlaming Jens Keukeleire (EF Pro Cycling)

11:13 11 uur 13. Keukeleire: "Eén naam? Ik denk dat Stuyven weer dicht zal eindigen". Keukeleire: "Eén naam? Ik denk dat Stuyven weer dicht zal eindigen"

11:12 11 uur 12. De renners worden momenteel voorgesteld in Kuurne. Een groepsspurt lijken ze allemaal uit te sluiten. "De wind zit ook ideaal om al heel vroeg koers te krijgen", voorspelt Jens Keukeleire (EF Pro Cycling). "We zullen meer koers zien dan in de andere jaren.". De renners worden momenteel voorgesteld in Kuurne. Een groepsspurt lijken ze allemaal uit te sluiten. "De wind zit ook ideaal om al heel vroeg koers te krijgen", voorspelt Jens Keukeleire (EF Pro Cycling). "We zullen meer koers zien dan in de andere jaren."

10:55 10 uur 55. Ik heb vrijdag de finale verkend: het wordt de moeite. We rijden niet veel meer rechtdoor, wel voortdurend links en rechts over smallere wegen. In de finale zullen niet veel renners nog kunnen terugkeren. Je kunt dit niet meer vergelijken met de vorige edities. Dit is niet meer Kuurne-Brussel-Kuurne zoals vroeger. . Man uit de streek Julien Vermote (Cofidis). Ik heb vrijdag de finale verkend: het wordt de moeite. We rijden niet veel meer rechtdoor, wel voortdurend links en rechts over smallere wegen. In de finale zullen niet veel renners nog kunnen terugkeren. Je kunt dit niet meer vergelijken met de vorige edities. Dit is niet meer Kuurne-Brussel-Kuurne zoals vroeger. Man uit de streek Julien Vermote (Cofidis)

10:52 10 uur 52. Julien Vermote: "Het is niet meer Kuurne zoals vroeger". Julien Vermote: "Het is niet meer Kuurne zoals vroeger"

10:13 10 uur 13. Eén, livestream en Radio 1. Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij. De uitzending op Eén begint om 13.30u, met rechtstreekse beelden na 14u. Dan schakelen we ook onze livestream in. Radio 1 is vanaf 14u op de afspraak. . Eén, livestream en Radio 1 Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij. De uitzending op Eén begint om 13.30u, met rechtstreekse beelden na 14u. Dan schakelen we ook onze livestream in. Radio 1 is vanaf 14u op de afspraak.

10:12 10 uur 12. Terug naar 2019: zo won Bob Jungels in Kuurne. Terug naar 2019: zo won Bob Jungels in Kuurne

10:10 10 uur 10. De rasspurters zullen het moeilijker krijgen op het vernieuwde parcours. Koersdirecteur Peter Debaveye. De rasspurters zullen het moeilijker krijgen op het vernieuwde parcours. Koersdirecteur Peter Debaveye

10:07 10 uur 07. Nieuw parcours. Kuurne-Brussel-Kuurne zit in een nieuw jasje, zoals u hieronder kunt lezen in het artikel met Timothy Dupont. De grote krijtlijnen: dankzij 75 kilometer nieuwe wegen moet het parcours selectiever en spannender worden, het label sprinterskoers is achterhaald, het hart van de koers ligt in Ronse, de finale wordt op smallere en golvende wegen gereden en we krijgen slechts één plaatselijke ronde voor de wielen geschoven. . Nieuw parcours Kuurne-Brussel-Kuurne zit in een nieuw jasje, zoals u hieronder kunt lezen in het artikel met Timothy Dupont. De grote krijtlijnen: dankzij 75 kilometer nieuwe wegen moet het parcours selectiever en spannender worden, het label sprinterskoers is achterhaald, het hart van de koers ligt in Ronse, de finale wordt op smallere en golvende wegen gereden en we krijgen slechts één plaatselijke ronde voor de wielen geschoven.