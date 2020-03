LIVE: Krijgen we meteen spektakel in Kuurne-Brussel-Kuurne?

12:21 12 uur 21. 5 leiders. Mikkel Bjerg (UAE) haalt een tweede cartouche uit zijn achterzak. Roy Jans (Alpecin-Fenix), Hugo Houle (Astana), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Noorwegen) steken hem een handje toe. Het peloton lijkt niet meer aan te dringen. . 5 leiders Mikkel Bjerg (UAE) haalt een tweede cartouche uit zijn achterzak. Roy Jans (Alpecin-Fenix), Hugo Houle (Astana), Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) en Jonas Abrahamsen (Noorwegen) steken hem een handje toe. Het peloton lijkt niet meer aan te dringen.

12:18 12 uur 18. Naesen: "Een sprint is nooit uitgesloten". Naesen: "Een sprint is nooit uitgesloten"

12:17 12 uur 17. Als Deceuninck-Quick Step een sprint wil, wees dan maar zeker dat het een sprint wordt. Met hoeveel renners, dat is dan weer een ander verhaal. . Oliver Naesen (AG2R). Als Deceuninck-Quick Step een sprint wil, wees dan maar zeker dat het een sprint wordt. Met hoeveel renners, dat is dan weer een ander verhaal. Oliver Naesen (AG2R)

12:16 12 uur 16. Er is een uitstekende tandarts aan boord, want het gat is al opnieuw gedicht. Het peloton heeft er wel zin in, maar het zijn voorlopig losse flodders. Er is een uitstekende tandarts aan boord, want het gat is al opnieuw gedicht. Het peloton heeft er wel zin in, maar het zijn voorlopig losse flodders.

12:15 12 uur 15. In het peloton krijgen we weer een lichte split. Misschien heeft een val met Liepins (Trek-Segafredo) en Groezdev (Astana) daar iets mee te maken. . In het peloton krijgen we weer een lichte split. Misschien heeft een val met Liepins (Trek-Segafredo) en Groezdev (Astana) daar iets mee te maken.

12:11 12 uur 11. Bisnummer. Neen, ons toetsenbord hapert niet: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) zoeken elkaar weer op. Maar onze inkt is nog niet opgedroogd of ze worden al opnieuw ingerekend. . Bisnummer Neen, ons toetsenbord hapert niet: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie-Bruxelles) zoeken elkaar weer op. Maar onze inkt is nog niet opgedroogd of ze worden al opnieuw ingerekend.

12:07 12 uur 07. Na de prikjes van de voorbije minuten valt het even stil. De pogingen die we al gehad hebben, waren ten dode opgeschreven. . Na de prikjes van de voorbije minuten valt het even stil. De pogingen die we al gehad hebben, waren ten dode opgeschreven.

12:03 12 uur 03. Van Avermaet: "Ik heb hier nog nooit een prijs gereden en daar mag verandering in komen". Van Avermaet: "Ik heb hier nog nooit een prijs gereden en daar mag verandering in komen"

12:03 12 uur 03. Er staan iets minder sprinters aan de start en dat zal mee het koersverloop bepalen. . Greg Van Avermaet (CCC). Er staan iets minder sprinters aan de start en dat zal mee het koersverloop bepalen. Greg Van Avermaet (CCC)

12:02 12 uur 02. Bij het buitenrijden van Anzegem, waar dit jaar het BK voor profs georganiseerd wordt op 21 juni, plooit de accordeon weer dicht. Boaro en Bjerg zijn eraan voor de moeite. . Bij het buitenrijden van Anzegem, waar dit jaar het BK voor profs georganiseerd wordt op 21 juni, plooit de accordeon weer dicht. Boaro en Bjerg zijn eraan voor de moeite.

12:02 Olympisch kampioen Greg Van Avermaet is in zijn nopjes met het nieuwe parcours. 12 uur 02. Olympisch kampioen Greg Van Avermaet is in zijn nopjes met het nieuwe parcours

12:01 12 uur 01. Mikkel Bjerg (UAE), drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, gaat in zijn eentje op zoek naar de Italiaanse leider. De verschillen zijn nog op twee handen te tellen. . Mikkel Bjerg (UAE), drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften, gaat in zijn eentje op zoek naar de Italiaanse leider. De verschillen zijn nog op twee handen te tellen.

11:57 11 uur 57. Astana was gisteren al bedrijvig en raast ook vandaag als een wervelwind. Laurens De Vreese wordt afgelost door Manuele Boaro, die ook gisteren al meeglipte in de vlucht van de dag. Maar het peloton komt nog niet tot rust. Heinrich Haussler neemt daar na zijn val zijn plaats weer in. . Astana was gisteren al bedrijvig en raast ook vandaag als een wervelwind. Laurens De Vreese wordt afgelost door Manuele Boaro, die ook gisteren al meeglipte in de vlucht van de dag. Maar het peloton komt nog niet tot rust. Heinrich Haussler neemt daar na zijn val zijn plaats weer in.

11:56 11 uur 56. Ik ben al de hele week nerveus. Ik rijd voor het eerst zo'n klassieker en dan nog in deze trui. . Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ik ben al de hele week nerveus. Ik rijd voor het eerst zo'n klassieker en dan nog in deze trui. Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

11:55 11 uur 55. Merlier: "Heb vanochtend Van der Poel nog gehoord, maar dat was meer om te lachen". Merlier: "Heb vanochtend Van der Poel nog gehoord, maar dat was meer om te lachen"

11:54 11 uur 54. Na 5 kilometer krijgen we een algemene hergroepering. Voor wie op dit middaguur al honger heeft: na 33 kilometer is de Volkegemberg de eerste helling van de dag. . Na 5 kilometer krijgen we een algemene hergroepering. Voor wie op dit middaguur al honger heeft: na 33 kilometer is de Volkegemberg de eerste helling van de dag.

11:52 11 uur 52. Twee renners bundelen hun krachten: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie Bruxelles) laten zich niet afschrikken en vallen aan. Er wordt overigens opnieuw een val gemeld, weliswaar zonder erg. . Twee renners bundelen hun krachten: Laurens De Vreese (Astana) en Boris Vallée (Wallonie Bruxelles) laten zich niet afschrikken en vallen aan. Er wordt overigens opnieuw een val gemeld, weliswaar zonder erg.

11:50 Val. Er is meteen nervositeit. In het peloton komt het tot een breuk en er gaat er ook al eentje bij liggen: Heinrich Haussler (Bahrein-McLaren) bestudeert het asfalt van net iets te dichtbij. . 11 uur 50. Val Er is meteen nervositeit. In het peloton komt het tot een breuk en er gaat er ook al eentje bij liggen: Heinrich Haussler (Bahrein-McLaren) bestudeert het asfalt van net iets te dichtbij.

11:49 Bob Jungels, de winnaar van vorig jaar, en Fabio Jakobsen, wellicht de snelste man in dit peloton. 11 uur 49. Bob Jungels, de winnaar van vorig jaar, en Fabio Jakobsen, wellicht de snelste man in dit peloton

11:48 11 uur 48. Intussen is ook de officiële start gegeven. Wie heeft zin om meteen aan de bel te trekken? . Intussen is ook de officiële start gegeven. Wie heeft zin om meteen aan de bel te trekken?

11:45 11 uur 45. Ik ben zeker gemotiveerd om er vandaag weer voor te gaan. Niets moet, alles mag vanaf nu. . Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Ik ben zeker gemotiveerd om er vandaag weer voor te gaan. Niets moet, alles mag vanaf nu. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

11:45 11 uur 45. Stuyven: "Ik geniet nog volop van mijn zege gisteren". Stuyven: "Ik geniet nog volop van mijn zege gisteren"

11:44 11 uur 44. 3 renners zijn niet gestart. Naast Jonathan Dibben (Lotto-Soudal) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) hebben we nog een renner die zijn kat gestuurd heeft: Tom Scully (EF Pro Cycling). . 3 renners zijn niet gestart Naast Jonathan Dibben (Lotto-Soudal) en Kenneth Vanbilsen (Cofidis) hebben we nog een renner die zijn kat gestuurd heeft: Tom Scully (EF Pro Cycling).

11:43 11 uur 43. We zijn vertrokken! Er volgt een korte geneutraliseerde zone van 3,9 kilometer. Dan wordt het bal geopend. . We zijn vertrokken! Er volgt een korte geneutraliseerde zone van 3,9 kilometer. Dan wordt het bal geopend.

11:42 11 uur 42 match begonnen Start

Ook bij Cofidis haakt er nog een renner af: Kenneth Vanbilsen neemt niet deel.

11:36 11 uur 36. Iedereen heeft zijn laatste selfie toegestaan en heeft zijn handtekening gezet. We reppen ons naar de startboog aan de hippodroom, waar over 5 minuutjes het startschot wordt gegeven. . Iedereen heeft zijn laatste selfie toegestaan en heeft zijn handtekening gezet. We reppen ons naar de startboog aan de hippodroom, waar over 5 minuutjes het startschot wordt gegeven.

11:13 11 uur 13. Iedereen praat over het aangepaste parcours in de finale, maar ik denk dat de veranderingen voor de Oude Kwaremont (top op 58 km van de finish) meer impact zullen hebben. . West-Vlaming Jens Keukeleire (EF Pro Cycling). Iedereen praat over het aangepaste parcours in de finale, maar ik denk dat de veranderingen voor de Oude Kwaremont (top op 58 km van de finish) meer impact zullen hebben. West-Vlaming Jens Keukeleire (EF Pro Cycling)

11:13 11 uur 13. Keukeleire: "Eén naam? Ik denk dat Stuyven weer dicht zal eindigen". Keukeleire: "Eén naam? Ik denk dat Stuyven weer dicht zal eindigen"

11:12 11 uur 12. De renners worden momenteel voorgesteld in Kuurne. Een groepsspurt lijken ze allemaal uit te sluiten. "De wind zit ook ideaal om al heel vroeg koers te krijgen", voorspelt Jens Keukeleire (EF Pro Cycling). "We zullen meer koers zien dan in de andere jaren.". De renners worden momenteel voorgesteld in Kuurne. Een groepsspurt lijken ze allemaal uit te sluiten. "De wind zit ook ideaal om al heel vroeg koers te krijgen", voorspelt Jens Keukeleire (EF Pro Cycling). "We zullen meer koers zien dan in de andere jaren."

10:55 10 uur 55. Ik heb vrijdag de finale verkend: het wordt de moeite. We rijden niet veel meer rechtdoor, wel voortdurend links en rechts over smallere wegen. In de finale zullen niet veel renners nog kunnen terugkeren. Je kunt dit niet meer vergelijken met de vorige edities. Dit is niet meer Kuurne-Brussel-Kuurne zoals vroeger. . Man uit de streek Julien Vermote (Cofidis). Ik heb vrijdag de finale verkend: het wordt de moeite. We rijden niet veel meer rechtdoor, wel voortdurend links en rechts over smallere wegen. In de finale zullen niet veel renners nog kunnen terugkeren. Je kunt dit niet meer vergelijken met de vorige edities. Dit is niet meer Kuurne-Brussel-Kuurne zoals vroeger. Man uit de streek Julien Vermote (Cofidis)

10:52 10 uur 52. Julien Vermote: "Het is niet meer Kuurne zoals vroeger". Julien Vermote: "Het is niet meer Kuurne zoals vroeger"

Alle WorldTour-ploegen tekenen present, op Jumbo-Visma na. Wout van Aert, Taco van der Hoorn en Pascal Eenkhoorn kiezen vandaag voor een "normaal" trainingstochtje.

Een mannetje minder aan de start voor Lotto-Soudal: de zieke Jonathan Dibben past.

10:13 10 uur 13. Eén, livestream en Radio 1. Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij. De uitzending op Eén begint om 13.30u, met rechtstreekse beelden na 14u. Dan schakelen we ook onze livestream in. Radio 1 is vanaf 14u op de afspraak. . Eén, livestream en Radio 1 Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij. De uitzending op Eén begint om 13.30u, met rechtstreekse beelden na 14u. Dan schakelen we ook onze livestream in. Radio 1 is vanaf 14u op de afspraak.

10:12 10 uur 12. Terug naar 2019: zo won Bob Jungels in Kuurne. Terug naar 2019: zo won Bob Jungels in Kuurne

10:10 10 uur 10. De rasspurters zullen het moeilijker krijgen op het vernieuwde parcours. Koersdirecteur Peter Debaveye. De rasspurters zullen het moeilijker krijgen op het vernieuwde parcours. Koersdirecteur Peter Debaveye

10:07 10 uur 07. Nieuw parcours. Kuurne-Brussel-Kuurne zit in een nieuw jasje, zoals u hieronder kunt lezen in het artikel met Timothy Dupont. De grote krijtlijnen: dankzij 75 kilometer nieuwe wegen moet het parcours selectiever en spannender worden, het label sprinterskoers is achterhaald, het hart van de koers ligt in Ronse, de finale wordt op smallere en golvende wegen gereden en we krijgen slechts één plaatselijke ronde voor de wielen geschoven. . Nieuw parcours Kuurne-Brussel-Kuurne zit in een nieuw jasje, zoals u hieronder kunt lezen in het artikel met Timothy Dupont. De grote krijtlijnen: dankzij 75 kilometer nieuwe wegen moet het parcours selectiever en spannender worden, het label sprinterskoers is achterhaald, het hart van de koers ligt in Ronse, de finale wordt op smallere en golvende wegen gereden en we krijgen slechts één plaatselijke ronde voor de wielen geschoven.