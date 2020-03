IJzersterke Asgreen zet de sprinters een neus in Kuurne-Brussel-Kuurne

De 72e Kuurne-Brussel-Kuurne in een notendop:

Asgreen schudt formidabele krachttoer uit zijn dijen

Op 30 kilometer van de aankomst zette Kasper Asgreen zijn ploegmakkers in een zetel. De Deen raapte vroege vluchters Roy Jans en Boris Vallée op en dwong sprintersploegen Sunweb, Ineos en Lotto-Soudal in het defensief.

Bovendien had Deceuninck-Quick Step enkel Zdenek Stybar in het elitegroepje kunnen posteren. De blauwe brigade zette de mindere situatie na het kat-en-muisspel recht en veranderde daarna het geweer van schouder.

In het stukje niemandsland na de laatste helling van de dag brak de koers dan toch open. Een pakket ronkende namen met onder meer Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Tiesj Benoot, John Degenkolb, Jasper Stuyven, Tim Merlier en Alexander Kristoff bundelde de krachten, maar echt veel vuur zat er nu ook niet in.

Bekijk de bijzonder spannende ontknoping:

Asgreen: "Ik wist pas op 300 meter dat het binnen was"

Kasper Asgreen deed het à la Bob Jungels in Kuurne, bijna tot zijn eigen verbazing. "Bob zei vanochtend in de bus nog: "Doe gewoon zoals ik vorig jaar.""

"Op die smalle wegen in de finale wist ik dat ik kon wegrijden en misschien zelfs wegblijven. Ik moest eerst nog die renner van Alpecin (Jans, red) lossen in de zijwind, want die werkte niet mee. Dat kostte toch wat krachten en ik twijfelde of ik het daarna nog wel zou kunnen volhouden."

"Het deed ongelooflijk veel pijn. Ik wist uiteindelijk pas op 300 meter van de finish dat het binnen was", zegt Asgreen, die zijn zege met een biertje vierde: "Goed om te herstellen."