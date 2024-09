Kijk vanaf 15.35 uur naar Koolskamp Koers: prachtig sprintersveld, Merlier in Europese trui

Het Kampioenschap van Vlaanderen, dat is een jaarlijks sprintersfestival in Koolskamp. Ook dit jaar tekenen met onder anderen Jasper Philipsen, Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Biniam Girmay heel wat sprintkanonnen present. Mis bij Sporza niets van de actie en kijk live om 15.35 uur via onze livestream of op VRT 1.