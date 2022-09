LIVESTREAM: Vluchters lijken vogels voor de kat, krijgen we koninklijke sprint in Koolskamp?

clock 16:33 16 uur 33. Van Keirsbulck probeert zijn kopman goed vooraan te houden. En dat is nodig, want achteraan het peloton kraakt het. Onder andere Dupont heeft moeite om erbij te blijven. . Van Keirsbulck probeert zijn kopman goed vooraan te houden. En dat is nodig, want achteraan het peloton kraakt het. Onder andere Dupont heeft moeite om erbij te blijven.

clock 16:32 16 uur 32. EF maakt koers hard. Het heeft eventjes geduurd, maar nu is er toch een ploeg die probeert om gebruik te maken van de wind. EF Education zet zich met de voltallige ploeg op kop van het peloton en maakt serieus tempo. Zorgt hun inspanning voor scheurtjes? . EF maakt koers hard Het heeft eventjes geduurd, maar nu is er toch een ploeg die probeert om gebruik te maken van de wind. EF Education zet zich met de voltallige ploeg op kop van het peloton en maakt serieus tempo. Zorgt hun inspanning voor scheurtjes?

clock 16:26 16 uur 26. Voor de finale echt losbarst, zetten we graag nog eens de topfavorieten op een rijtje: Fabio Jakobsen en Mark Cavendish zijn de snelle mannen van Quick-Step, Caleb Ewan probeert punten te sprokkelen voor Lotto, Groenewegen probeert dat ook voor Bike-Exchange, en Belgisch kampioen Tim Merlier probeert zijn Vuelta door te spoelen met een sprintoverwinning. . Voor de finale echt losbarst, zetten we graag nog eens de topfavorieten op een rijtje: Fabio Jakobsen en Mark Cavendish zijn de snelle mannen van Quick-Step, Caleb Ewan probeert punten te sprokkelen voor Lotto, Groenewegen probeert dat ook voor Bike-Exchange, en Belgisch kampioen Tim Merlier probeert zijn Vuelta door te spoelen met een sprintoverwinning.

clock 16:25 16 uur 25. Nog drie rondes. De kopgroep passeert de finishlijn. Met nog drie rondes voor de boeg heeft het vijftal nog steeds een klein minuutje voorsprong. . Nog drie rondes De kopgroep passeert de finishlijn. Met nog drie rondes voor de boeg heeft het vijftal nog steeds een klein minuutje voorsprong.

clock 16:22 16 uur 22. We zien dat Tim Merlier heel alert vooraan blijft koersen. Christophe Vandegoor. We zien dat Tim Merlier heel alert vooraan blijft koersen. Christophe Vandegoor

clock 16:19 Probleempje voor Janse van Rensburg. Achteraan heeft Reinardt Janse van Rensburg assistentie nodig. Hij heeft een probleempje met zijn fiets. De Zuid-Afrikaan moet straks een belangrijke rol vertolken in dienst van Ewan. . 16 uur 19. mechanical breakdown Probleempje voor Janse van Rensburg Achteraan heeft Reinardt Janse van Rensburg assistentie nodig. Hij heeft een probleempje met zijn fiets. De Zuid-Afrikaan moet straks een belangrijke rol vertolken in dienst van Ewan.

clock 16:17 16 uur 17. Max Walscheid slaat het peloton gade vanuit voorlaatste positie. De grote Duitser is in principe een snelle man, maar Cofidis heeft ook Simone Consonni meegenomen naar West-Vlaanderen. Gaan ze straks Wanty-gewijs met hun tweeën meesprinten? . Max Walscheid slaat het peloton gade vanuit voorlaatste positie. De grote Duitser is in principe een snelle man, maar Cofidis heeft ook Simone Consonni meegenomen naar West-Vlaanderen. Gaan ze straks Wanty-gewijs met hun tweeën meesprinten?

clock 16:13 Corné Van Kessel kan duidelijk niet wachten op het veldritseizoen. 16 uur 13. Corné Van Kessel kan duidelijk niet wachten op het veldritseizoen.

clock 16:10 16 uur 10. Het asfalt ligt er op vele plaatsen toch nog behoorlijk vochtig bij. Het blijft dan ook opletten voor valpartijen. Gelukkig bestaat het parcours uit vrij brede wegen en zijn er weinig gevaarlijke bochten. . Het asfalt ligt er op vele plaatsen toch nog behoorlijk vochtig bij. Het blijft dan ook opletten voor valpartijen. Gelukkig bestaat het parcours uit vrij brede wegen en zijn er weinig gevaarlijke bochten.

clock 16:05 16 uur 05. Je ziet aan de aankomstlijn dat het heel belangrijk wordt om de koord te houden aan de linkerkant. Sven Nys. Je ziet aan de aankomstlijn dat het heel belangrijk wordt om de koord te houden aan de linkerkant. Sven Nys

clock 16:01 16 uur 01. Alpecin verhoogt het tempo in het peloton dat meteen op een lint komt te zitten. Het verschil zakt tot onder de minuut. Op deze manier gaan ze het vijftal snel bij de lurven grijpen. . Alpecin verhoogt het tempo in het peloton dat meteen op een lint komt te zitten. Het verschil zakt tot onder de minuut. Op deze manier gaan ze het vijftal snel bij de lurven grijpen.

clock 15:55 15 uur 55. Het is opvallend om te zien hoe aanwezig Bora-Hansgrohe is in het peloton. Ze zitten met vier pionnen gegroepeerd in de voorwacht. De Duitse formatie heeft blijkbaar veel vertrouwen in onze landgenoot Jordi Meeus. . Het is opvallend om te zien hoe aanwezig Bora-Hansgrohe is in het peloton. Ze zitten met vier pionnen gegroepeerd in de voorwacht. De Duitse formatie heeft blijkbaar veel vertrouwen in onze landgenoot Jordi Meeus.

clock 15:50 1'16". De kopgroep heeft meer en meer moeite om haar voorsprong te behouden. Zonder echt veel tempo te maken komt het peloton terug tot op 1'16". . 15 uur 50. time difference 1'16" De kopgroep heeft meer en meer moeite om haar voorsprong te behouden. Zonder echt veel tempo te maken komt het peloton terug tot op 1'16".

clock 15:49 15 uur 49. De scheurtjes die we daarnet zagen lijken gelijmd. Het peloton bestaat weer uit een compact pakket. . De scheurtjes die we daarnet zagen lijken gelijmd. Het peloton bestaat weer uit een compact pakket.

clock 15:45 15 uur 45. Kijk mee naar de finale. Op Eén beginnen Christophe Vandegoor en Sven Nys aan de uitzending. Mis er niets van! . Kijk mee naar de finale Op Eén beginnen Christophe Vandegoor en Sven Nys aan de uitzending. Mis er niets van!

clock 15:38 15 uur 38. Eerste scheurtjes. Het weer eist zijn tol. In het peloton zien we voor het eerst een paar scheurtjes ontstaan. De voorsprong van de kopgroep loopt terug naar 2 minuten. . Eerste scheurtjes Het weer eist zijn tol. In het peloton zien we voor het eerst een paar scheurtjes ontstaan. De voorsprong van de kopgroep loopt terug naar 2 minuten.

clock 15:34 15 uur 34. Nog 6 rondes. Het peloton passeert de aankomst voor een zevende keer. Nog zes rondes te gaan en de hemelsluizen gaan weer open. Het is flandrienweer in Ardooie. . Nog 6 rondes Het peloton passeert de aankomst voor een zevende keer. Nog zes rondes te gaan en de hemelsluizen gaan weer open. Het is flandrienweer in Ardooie.

clock 15:31 Onze commentatoren zitten al klaar. Binnen een kwartiertje beginnen ze eraan. 15 uur 31. Onze commentatoren zitten al klaar. Binnen een kwartiertje beginnen ze eraan.

clock 15:27 15 uur 27. Het vijftal vooraan blijft goed samenwerken. Nog eens hun namen: Johan Jacobs, Gwen Leclainche, Nick van der Meer, Warre Vangheluwe en Lorenz Van de Wynkele. . Het vijftal vooraan blijft goed samenwerken. Nog eens hun namen: Johan Jacobs, Gwen Leclainche, Nick van der Meer, Warre Vangheluwe en Lorenz Van de Wynkele.

clock 15:22 Dit staat er op het spel. En natuurlijk ook heel wat WorldTour-punten en een beetje centjes... 15 uur 22. Dit staat er op het spel. En natuurlijk ook heel wat WorldTour-punten en een beetje centjes...

clock 15:16 15 uur 16. Halfweg koers. We zijn ongeveer halfweg koers en voorlopig heeft u nog niet veel gemist. Een groep van vijf renners reed al vroeg weg van het peloton. Daar houden de sprintersploegen de voorsprong binnen de perken. Het verschil schommelt tussen 2 en 3 minuten. . Halfweg koers We zijn ongeveer halfweg koers en voorlopig heeft u nog niet veel gemist. Een groep van vijf renners reed al vroeg weg van het peloton. Daar houden de sprintersploegen de voorsprong binnen de perken. Het verschil schommelt tussen 2 en 3 minuten.

clock 15:03 15 uur 03. Het peloton geeft de vluchters weer een beetje meer ruimte. 107 kilometer van het einde bedraagt de voorsprong 2'25". . Het peloton geeft de vluchters weer een beetje meer ruimte. 107 kilometer van het einde bedraagt de voorsprong 2'25".

clock 14:57 14 uur 57. De Zwitserse Belg. Johan Jacobs is zonder twijfel de bekendste naam in de kopgroep. De Zwitser van Movistar is niet vies van een lange onderneming en voelt zich bovendien thuis in Vlaanderen. Hij heeft een Belgische vader - wat zijn Vlaamse achternaam verklaart - en woont ook in Middelkerke. . De Zwitserse Belg Johan Jacobs is zonder twijfel de bekendste naam in de kopgroep. De Zwitser van Movistar is niet vies van een lange onderneming en voelt zich bovendien thuis in Vlaanderen. Hij heeft een Belgische vader - wat zijn Vlaamse achternaam verklaart - en woont ook in Middelkerke.

clock 14:52 14 uur 52. Sterke Lotto-trein. Michael Schwartzman is de man van Lotto die als eerste aan de bak moet. De Duitser is zelf ook niet traag, maar met De Buyst, Kluge, Janse Van Rensburg en Selig heeft Lotto meer dan voldoende kwaliteit op overschot om de sprint van Caleb Ewan straks goed voor te bereiden. . Sterke Lotto-trein Michael Schwartzman is de man van Lotto die als eerste aan de bak moet. De Duitser is zelf ook niet traag, maar met De Buyst, Kluge, Janse Van Rensburg en Selig heeft Lotto meer dan voldoende kwaliteit op overschot om de sprint van Caleb Ewan straks goed voor te bereiden.

clock 14:50 14 uur 50. De Vlaamse vlaggen wapperen stevig. Er staat behoorlijk wat wind. Maken de sterkere ploegen daar binnen een paar rondes gebruik van om iets te forceren? . De Vlaamse vlaggen wapperen stevig. Er staat behoorlijk wat wind. Maken de sterkere ploegen daar binnen een paar rondes gebruik van om iets te forceren?

clock 14:48 Bora wil straks graag sprinten met Jordi Meeus. De jonge Belg bewees in de Tour of Britain dat hij in uitstekende vorm verkeert. 14 uur 48. Bora wil straks graag sprinten met Jordi Meeus. De jonge Belg bewees in de Tour of Britain dat hij in uitstekende vorm verkeert.

clock 14:43 1'30". Bij het ingaan van de zesde ronde kijken we nog eens op de chronometer. Het verschil tussen de vijf leiders en het peloton bedraagt nog 1'30". . 14 uur 43. time difference 1'30" Bij het ingaan van de zesde ronde kijken we nog eens op de chronometer. Het verschil tussen de vijf leiders en het peloton bedraagt nog 1'30".

clock 14:36 14 uur 36. Team Elevate p/b Home Solution Soenens is met twee renners goed vertegenwoordigd in de kopgroep. De continentale ploeg van Bart Roossens kwam vorige maand al eens in het nieuws. Het team van Roossens gaat volgend jaar de basis vormen voor de nieuwe opleidingsploeg van Soudal - Quick-Step. Patrick Lefevere hoopt via dat project nieuwe toptalenten te laten doorstromen naar zijn WorldTour-ploeg. . Team Elevate p/b Home Solution Soenens is met twee renners goed vertegenwoordigd in de kopgroep. De continentale ploeg van Bart Roossens kwam vorige maand al eens in het nieuws. Het team van Roossens gaat volgend jaar de basis vormen voor de nieuwe opleidingsploeg van Soudal - Quick-Step. Patrick Lefevere hoopt via dat project nieuwe toptalenten te laten doorstromen naar zijn WorldTour-ploeg.

clock 14:29 14 uur 29. De renners zijn bezig aan de vijfde lokale ronde. Met nog acht rondes voor de boeg lijkt de koerssituatie voor een tijdje vast te liggen. . De renners zijn bezig aan de vijfde lokale ronde. Met nog acht rondes voor de boeg lijkt de koerssituatie voor een tijdje vast te liggen.

clock 14:28 14 uur 28. In het peloton zien we dat Bora, Lotto en Quick-Step allen een mannetje vooraan hebben gezet. Zij moeten de achtervolging in goede banen leiden. . In het peloton zien we dat Bora, Lotto en Quick-Step allen een mannetje vooraan hebben gezet. Zij moeten de achtervolging in goede banen leiden.

clock 14:18 14 uur 18. Vijf koplopers. De kopgroep bestaat uit 5 renners. Johan Jacobs (Movistar) is de bekendste naam. Verder zijn ook Gwen Leclainche (Roubaix), Nick van der Meer (VolkerWessels), Lorenz Van De Wynkele en Warre Vangheluwe (beiden Team Elevate p/b Home Solution Soenens) van de partij. . Vijf koplopers De kopgroep bestaat uit 5 renners. Johan Jacobs (Movistar) is de bekendste naam. Verder zijn ook Gwen Leclainche (Roubaix), Nick van der Meer (VolkerWessels), Lorenz Van De Wynkele en Warre Vangheluwe (beiden Team Elevate p/b Home Solution Soenens) van de partij.

clock 14:12 14 uur 12. Net als in de rest van Vlaanderen is het erg wisselvallig weer in Ardooie. Daarjuist trok er nog een hevige regenbui over het peloton, nu is het weer eventjes droog en komt de zon zelfs af en toe piepen. . Net als in de rest van Vlaanderen is het erg wisselvallig weer in Ardooie. Daarjuist trok er nog een hevige regenbui over het peloton, nu is het weer eventjes droog en komt de zon zelfs af en toe piepen.

clock 14:09 14 uur 09. Ondertussen is er een kleine kopgroep weggereden. We wachten nog even op de namen. De sprintersploegen hebben zich alvast vooraan in het peloton geposteerd. . Ondertussen is er een kleine kopgroep weggereden. We wachten nog even op de namen. De sprintersploegen hebben zich alvast vooraan in het peloton geposteerd.

clock 14:04 14 uur 04. baanwielrennen Filippo Ganna valt op 8 oktober het werelduurrecord aan in Zwitserland

clock 14:01 14 uur 01. Recordhouder Eeckhout. Het Kampioenschap van Vlaanderen kent een lange geschiedenis met heel wat mooie namen op de erelijst. De recordhouder is Niko Eeckhout. Hij mocht vier keer de leeuwentrui aantrekken. . Recordhouder Eeckhout Het Kampioenschap van Vlaanderen kent een lange geschiedenis met heel wat mooie namen op de erelijst. De recordhouder is Niko Eeckhout. Hij mocht vier keer de leeuwentrui aantrekken.

clock 13:53 De selectie van de Wolfpack voor vandaag. 13 uur 53. De selectie van de Wolfpack voor vandaag.

clock 13:48 13 uur 48. Vanaf 15.45 uur zijn we erbij met live beelden. U hoeft dus niets te missen van de finale. Karl Vannieuwkerke zorgt voor vakkundig commentaar. . Vanaf 15.45 uur zijn we erbij met live beelden. U hoeft dus niets te missen van de finale. Karl Vannieuwkerke zorgt voor vakkundig commentaar.



clock 13:31 13 uur 31. Snel, sneller, snelst. Het aanwezige sprintersensemble is indrukwekkend. Van de wereldtop ontbreken enkel Philipsen, Bennett en De Lie in Koolskamp. Ook de sprinters van de tweede lijn zijn goed vertegenwoordigd. Dupont, Weemaes, Meeus, Bol, Thijssen, Consonni, Theuns... Allemaal mannen die zich er straks graag tussen zullen gooien. . Snel, sneller, snelst Het aanwezige sprintersensemble is indrukwekkend. Van de wereldtop ontbreken enkel Philipsen, Bennett en De Lie in Koolskamp. Ook de sprinters van de tweede lijn zijn goed vertegenwoordigd. Dupont, Weemaes, Meeus, Bol, Thijssen, Consonni, Theuns... Allemaal mannen die zich er straks graag tussen zullen gooien.

clock 13:30 13 uur 30. Stortbui. De weergoden zijn Koolskamp niet goed gezind. De regen valt er plots met bakken uit de lucht. Een aantal renners zullen vermoedelijk nu al spijt hebben van hun deelname. . Stortbui De weergoden zijn Koolskamp niet goed gezind. De regen valt er plots met bakken uit de lucht. Een aantal renners zullen vermoedelijk nu al spijt hebben van hun deelname.

clock 13:20 13 uur 20. Het blijft wachten op een ontsnapping. Vooral de aanwezige continentale ploegen zijn geïnteresseerd. Tartelleto-Isorex, Beat Cycling, Minerva Cycling... Hun shirts zouden we straks wel eens in de kopgroep kunnen zien. . Het blijft wachten op een ontsnapping. Vooral de aanwezige continentale ploegen zijn geïnteresseerd. Tartelleto-Isorex, Beat Cycling, Minerva Cycling... Hun shirts zouden we straks wel eens in de kopgroep kunnen zien.

clock 13:15 Tim Merlier probeert vandaag zijn teleurstellende Vuelta door te spoelen. 13 uur 15. Tim Merlier probeert vandaag zijn teleurstellende Vuelta door te spoelen.

clock 13:10 13 uur 10. Meer dan waarschijnlijk kent deze wedstrijd een klassiek verloop: een groepje dat wegrijdt, de sprintersteams die juist proberen timen en de snelle mannen die om de zege strijden in een massasprint. Het is nu wachten tot de vlucht van de dag wordt gevormd. En wie weet kan het weer straks nog voor een verrassende wending zorgen. . Meer dan waarschijnlijk kent deze wedstrijd een klassiek verloop: een groepje dat wegrijdt, de sprintersteams die juist proberen timen en de snelle mannen die om de zege strijden in een massasprint. Het is nu wachten tot de vlucht van de dag wordt gevormd. En wie weet kan het weer straks nog voor een verrassende wending zorgen.

clock 13:03 13 uur 03 match begonnen start time Start Het startschot is gegeven en het peloton is begonnen aan de eerste van dertien rondes. Binnen 195 kilometer weten we wie de leeuwentrui mag aantrekken.

clock 12:43 12 uur 43. Quick-Step mikt op twee paarden. Met Fabio Jakobsen en Mark Cavendish heeft Quick-Step - Alpha Vinyl twee sprintbommen meegenomen naar Koolskamp. Het wordt interessant om te zien hoe ze dat in de finale gaan uitspelen. Gaat Cavendish als loods dienen voor zijn Nederlandse ploegmaat? . Quick-Step mikt op twee paarden Met Fabio Jakobsen en Mark Cavendish heeft Quick-Step - Alpha Vinyl twee sprintbommen meegenomen naar Koolskamp. Het wordt interessant om te zien hoe ze dat in de finale gaan uitspelen. Gaat Cavendish als loods dienen voor zijn Nederlandse ploegmaat?

clock 12:35 Movistar aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. Het blijft toch een beetje een vreemd gezicht. 12 uur 35. Movistar aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. Het blijft toch een beetje een vreemd gezicht.

clock 12:15 12 uur 15. Exterioo Cycling Cup. Koolskamp Koers is ook de afsluitende wedstrijd van de Exterioo Cycling Cup. De winnaar van dat klassement is echter al bekend. De voorsprong van Arnaud De Lie valt niet meer te overbruggen. De jonge sprinter komt zelf niet aan de start vandaag, maar kan straks wel zijn overwinning vieren met een gloednieuwe loungeset. . Exterioo Cycling Cup Koolskamp Koers is ook de afsluitende wedstrijd van de Exterioo Cycling Cup. De winnaar van dat klassement is echter al bekend. De voorsprong van Arnaud De Lie valt niet meer te overbruggen. De jonge sprinter komt zelf niet aan de start vandaag, maar kan straks wel zijn overwinning vieren met een gloednieuwe loungeset.

clock 12:08 12 uur 08. Rondjes draaien. De wedstrijd van vandaag wordt gereden op een lokaal parcours van 15,1 kilometer in en rond Koolskamp. Dat rondje moet het peloton dertien keer afleggen, goed voor 195 kilometer in totaal. Naar hoogtemeters hoeft u niet te zoeken, die zijn er amper. Wel is het oppassen voor een aantal open stroken, waar de wind op de kant komt te staan. Ploegen als Quick-Step zullen de koers daar wellicht hard willen maken. De laatste twee kilometer kent weinig bochten. Een rotonde op 1,7 kilometer en een vluchtheuvel in de laatste kilometer kunnen wel nog voor chaos zorgen in de aanloop naar de massasprint. . Rondjes draaien De wedstrijd van vandaag wordt gereden op een lokaal parcours van 15,1 kilometer in en rond Koolskamp. Dat rondje moet het peloton dertien keer afleggen, goed voor 195 kilometer in totaal. Naar hoogtemeters hoeft u niet te zoeken, die zijn er amper. Wel is het oppassen voor een aantal open stroken, waar de wind op de kant komt te staan. Ploegen als Quick-Step zullen de koers daar wellicht hard willen maken. De laatste twee kilometer kent weinig bochten. Een rotonde op 1,7 kilometer en een vluchtheuvel in de laatste kilometer kunnen wel nog voor chaos zorgen in de aanloop naar de massasprint.

clock 16-09-2022 16-09-2022.

clock 14:52 14 uur 52. Sprinters in overvloed. Het WK in Wollongong is te lastig voor de sprinters, die hun eigen WK dan maar in Koolskamp houden. Staan aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen: Mark Cavendish en Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Andere snelle benen in Koolskamp zijn die van Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauzen), Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise), Cees Bol (DSM), Max Walscheid en Simone Consonni (Cofidis) en Koolskampenaar Emiel Vermeulen (Roubaix). . Sprinters in overvloed Het WK in Wollongong is te lastig voor de sprinters, die hun eigen WK dan maar in Koolskamp houden.



clock 14:47 14 uur 47. Pak WorldTour-teams door degradatiestrijd. Door de degradatiestrijd zakken liefst 11 WorldTour-teams af naar Koolskamp. Quick Step-Alpha Vinyl, Bora-Hansgrohe, Intermarché-Wanty-Gobert, Cofidis, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo, BikeExchange-Jayco, Israel-Premier Tech, Team DSM, EF Education-EasyPost en zelfs Movistar sturen allemaal een delegatie. De winnaar in Koolskamp wordt beloond met 125 UCI-punten. De 2e krijgt er 85, de 3e raapt 70 punten op. De top 25 scoort in Koolskamp. . Pak WorldTour-teams door degradatiestrijd Door de degradatiestrijd zakken liefst 11 WorldTour-teams af naar Koolskamp.



clock 14:45 14 uur 45. Live op Eén en sporza.be. Van het Kampioenschap van Vlaanderen hoef je vrijdag niks te missen van de finale. De uitzending op Eén begint om 15.45 uur. De wedstrijd is vanaf dan ook live te bekijken op sporza.be en in de sporza-app. . Live op Eén en sporza.be Van het Kampioenschap van Vlaanderen hoef je vrijdag niks te missen van de finale.



clock 14:45 Vorig jaar snelde Jasper Philipsen naar de leeuwentrui. 14 uur 45. Vorig jaar snelde Jasper Philipsen naar de leeuwentrui