LIVE: Vijf koplopers kleuren de dag in sprintersfestival van Koolskamp, beelden vanaf 15.45 uur

clock 15:27 15 uur 27. Het vijftal vooraan blijft goed samenwerken. Nog eens hun namen: Johan Jacobs, Gwen Leclainche, Nick van der Meer, Warre Vangheluwe en Lorenz Van de Wynkele.

clock 15:22 Dit staat er op het spel. En natuurlijk ook heel wat WorldTour-punten en een beetje centjes... 15 uur 22.

clock 15:16 15 uur 16. Halfweg koers. We zijn ongeveer halfweg koers en voorlopig heeft u nog niet veel gemist. Een groep van vijf renners reed al vroeg weg van het peloton. Daar houden de sprintersploegen de voorsprong binnen de perken. Het verschil schommelt tussen 2 en 3 minuten.

clock 15:08 15 uur 08.

clock 15:08 15 uur 08.

clock 15:03 15 uur 03. Het peloton geeft de vluchters weer een beetje meer ruimte. 107 kilometer van het einde bedraagt de voorsprong 2'25".

clock 14:57 14 uur 57. De Zwitserse Belg. Johan Jacobs is zonder twijfel de bekendste naam in de kopgroep. De Zwitser van Movistar is niet vies van een lange onderneming en voelt zich bovendien thuis in Vlaanderen. Hij heeft een Belgische vader - wat zijn Vlaamse achternaam verklaart - en woont ook in Middelkerke.

clock 14:52 14 uur 52. Sterke Lotto-trein. Michael Schwartzman is de man van Lotto die als eerste aan de bak moet. De Duitser is zelf ook niet traag, maar met De Buyst, Kluge, Janse Van Rensburg en Selig heeft Lotto meer dan voldoende kwaliteit op overschot om de sprint van Caleb Ewan straks goed voor te bereiden.

clock 14:50 14 uur 50. De Vlaamse vlaggen wapperen stevig. Er staat behoorlijk wat wind. Maken de sterkere ploegen daar binnen een paar rondes gebruik van om iets te forceren?

clock 14:48 Bora wil straks graag sprinten met Jordi Meeus. De jonge Belg bewees in de Tour of Britain dat hij in uitstekende vorm verkeert. 14 uur 48. Bora wil straks graag sprinten met Jordi Meeus. De jonge Belg bewees in de Tour of Britain dat hij in uitstekende vorm verkeert.

clock 14:43 1'30". Bij het ingaan van de zesde ronde kijken we nog eens op de chronometer. Het verschil tussen de vijf leiders en het peloton bedraagt nog 1'30". . 14 uur 43. time difference 1'30" Bij het ingaan van de zesde ronde kijken we nog eens op de chronometer. Het verschil tussen de vijf leiders en het peloton bedraagt nog 1'30".

clock 14:36 14 uur 36. Team Elevate p/b Home Solution Soenens is met twee renners goed vertegenwoordigd in de kopgroep. De continentale ploeg van Bart Roossens kwam vorige maand al eens in het nieuws. Het team van Roossens gaat volgend jaar de basis vormen voor de nieuwe opleidingsploeg van Soudal - Quick-Step. Patrick Lefevere hoopt via dat project nieuwe toptalenten te laten doorstromen naar zijn WorldTour-ploeg. . Team Elevate p/b Home Solution Soenens is met twee renners goed vertegenwoordigd in de kopgroep. De continentale ploeg van Bart Roossens kwam vorige maand al eens in het nieuws. Het team van Roossens gaat volgend jaar de basis vormen voor de nieuwe opleidingsploeg van Soudal - Quick-Step. Patrick Lefevere hoopt via dat project nieuwe toptalenten te laten doorstromen naar zijn WorldTour-ploeg.

clock 14:29 14 uur 29. De renners zijn bezig aan de vijfde lokale ronde. Met nog acht rondes voor de boeg lijkt de koerssituatie voor een tijdje vast te liggen. . De renners zijn bezig aan de vijfde lokale ronde. Met nog acht rondes voor de boeg lijkt de koerssituatie voor een tijdje vast te liggen.

clock 14:28 14 uur 28. In het peloton zien we dat Bora, Lotto en Quick-Step allen een mannetje vooraan hebben gezet. Zij moeten de achtervolging in goede banen leiden. . In het peloton zien we dat Bora, Lotto en Quick-Step allen een mannetje vooraan hebben gezet. Zij moeten de achtervolging in goede banen leiden.

clock 14:27 14 uur 27.

clock 14:18 14 uur 18. Vijf koplopers. De kopgroep bestaat uit 5 renners. Johan Jacobs (Movistar) is de bekendste naam. Verder zijn ook Gwen Leclainche (Roubaix), Nick van der Meer (VolkerWessels), Lorenz Van De Wynkele en Warre Vangheluwe (beiden Team Elevate p/b Home Solution Soenens) van de partij.

clock 14:14 14 uur 14.

clock 14:12 14 uur 12. Net als in de rest van Vlaanderen is het erg wisselvallig weer in Ardooie. Daarjuist trok er nog een hevige regenbui over het peloton, nu is het weer eventjes droog en komt de zon zelfs af en toe piepen. . Net als in de rest van Vlaanderen is het erg wisselvallig weer in Ardooie. Daarjuist trok er nog een hevige regenbui over het peloton, nu is het weer eventjes droog en komt de zon zelfs af en toe piepen.