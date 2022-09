LIVE: Sprintersfestival in Koolskamp met Ewan, Jakobsen, Groenewegen en Merlier, beelden vanaf 15.45 uur

clock 13:20 13 uur 20. Het blijft wachten op een ontsnapping. Vooral de aanwezige continentale ploegen zijn geïnteresseerd. Tartelleto-Isorex, Beat Cycling, Minerva Cycling... Hun shirts zouden we straks wel eens in de kopgroep kunnen zien. . Het blijft wachten op een ontsnapping. Vooral de aanwezige continentale ploegen zijn geïnteresseerd. Tartelleto-Isorex, Beat Cycling, Minerva Cycling... Hun shirts zouden we straks wel eens in de kopgroep kunnen zien.

clock 13:15 Tim Merlier probeert vandaag zijn teleurstellende Vuelta door te spoelen. 13 uur 15. Tim Merlier probeert vandaag zijn teleurstellende Vuelta door te spoelen.

clock 13:10 13 uur 10. Meer dan waarschijnlijk kent deze wedstrijd een klassiek verloop: een groepje dat wegrijdt, de sprintersteams die juist proberen timen en de snelle mannen die om de zege strijden in een massasprint. Het is nu wachten tot de vlucht van de dag wordt gevormd. En wie weet kan het weer straks nog voor een verrassende wending zorgen. . Meer dan waarschijnlijk kent deze wedstrijd een klassiek verloop: een groepje dat wegrijdt, de sprintersteams die juist proberen timen en de snelle mannen die om de zege strijden in een massasprint. Het is nu wachten tot de vlucht van de dag wordt gevormd. En wie weet kan het weer straks nog voor een verrassende wending zorgen.

clock 13:05 13 uur 05.

clock 13:03 13 uur 03 match begonnen start time Start Het startschot is gegeven en het peloton is begonnen aan de eerste van dertien rondes. Binnen 195 kilometer weten we wie de leeuwentrui mag aantrekken.

clock 12:57 12 uur 57.

clock 12:43 12 uur 43. Quick-Step mikt op twee paarden. Met Fabio Jakobsen en Mark Cavendish heeft Quick-Step - Alpha Vinyl twee sprintbommen meegenomen naar Koolskamp. Het wordt interessant om te zien hoe ze dat in de finale gaan uitspelen. Gaat Cavendish als loods dienen voor zijn Nederlandse ploegmaat? . Quick-Step mikt op twee paarden Met Fabio Jakobsen en Mark Cavendish heeft Quick-Step - Alpha Vinyl twee sprintbommen meegenomen naar Koolskamp. Het wordt interessant om te zien hoe ze dat in de finale gaan uitspelen. Gaat Cavendish als loods dienen voor zijn Nederlandse ploegmaat?

clock 12:35 Movistar aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. Het blijft toch een beetje een vreemd gezicht. 12 uur 35. Movistar aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen. Het blijft toch een beetje een vreemd gezicht.

clock 12:15 12 uur 15. Exterioo Cycling Cup. Koolskamp Koers is ook de afsluitende wedstrijd van de Exterioo Cycling Cup. De winnaar van dat klassement is echter al bekend. De voorsprong van Arnaud De Lie valt niet meer te overbruggen. De jonge sprinter komt zelf niet aan de start vandaag, maar kan straks wel zijn overwinning vieren met een gloednieuwe loungeset. . Exterioo Cycling Cup Koolskamp Koers is ook de afsluitende wedstrijd van de Exterioo Cycling Cup. De winnaar van dat klassement is echter al bekend. De voorsprong van Arnaud De Lie valt niet meer te overbruggen. De jonge sprinter komt zelf niet aan de start vandaag, maar kan straks wel zijn overwinning vieren met een gloednieuwe loungeset.

clock 12:08 12 uur 08. Rondjes draaien. De wedstrijd van vandaag wordt gereden op een lokaal parcours van 15,1 kilometer in en rond Koolskamp. Dat rondje moet het peloton dertien keer afleggen, goed voor 195 kilometer in totaal. Naar hoogtemeters hoeft u niet te zoeken, die zijn er amper. Wel is het oppassen voor een aantal open stroken, waar de wind op de kant komt te staan. Ploegen als Quick-Step zullen de koers daar wellicht hard willen maken. De laatste twee kilometer kent weinig bochten. Een rotonde op 1,7 kilometer en een vluchtheuvel in de laatste kilometer kunnen wel nog voor chaos zorgen in de aanloop naar de massasprint. . Rondjes draaien De wedstrijd van vandaag wordt gereden op een lokaal parcours van 15,1 kilometer in en rond Koolskamp. Dat rondje moet het peloton dertien keer afleggen, goed voor 195 kilometer in totaal. Naar hoogtemeters hoeft u niet te zoeken, die zijn er amper. Wel is het oppassen voor een aantal open stroken, waar de wind op de kant komt te staan. Ploegen als Quick-Step zullen de koers daar wellicht hard willen maken. De laatste twee kilometer kent weinig bochten. Een rotonde op 1,7 kilometer en een vluchtheuvel in de laatste kilometer kunnen wel nog voor chaos zorgen in de aanloop naar de massasprint.

clock 16-09-2022 16-09-2022.

clock 14:52 14 uur 52. Sprinters in overvloed. Het WK in Wollongong is te lastig voor de sprinters, die hun eigen WK dan maar in Koolskamp houden. Staan aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen: Mark Cavendish en Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Andere snelle benen in Koolskamp zijn die van Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauzen), Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise), Cees Bol (DSM), Max Walscheid en Simone Consonni (Cofidis) en Koolskampenaar Emiel Vermeulen (Roubaix). . Sprinters in overvloed Het WK in Wollongong is te lastig voor de sprinters, die hun eigen WK dan maar in Koolskamp houden.



clock 14:47 14 uur 47. Pak WorldTour-teams door degradatiestrijd. Door de degradatiestrijd zakken liefst 11 WorldTour-teams af naar Koolskamp. Quick Step-Alpha Vinyl, Bora-Hansgrohe, Intermarché-Wanty-Gobert, Cofidis, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo, BikeExchange-Jayco, Israel-Premier Tech, Team DSM, EF Education-EasyPost en zelfs Movistar sturen allemaal een delegatie. De winnaar in Koolskamp wordt beloond met 125 UCI-punten. De 2e krijgt er 85, de 3e raapt 70 punten op. De top 25 scoort in Koolskamp. . Pak WorldTour-teams door degradatiestrijd Door de degradatiestrijd zakken liefst 11 WorldTour-teams af naar Koolskamp.



clock 14:45 14 uur 45. Live op Eén en sporza.be. Van het Kampioenschap van Vlaanderen hoef je vrijdag niks te missen van de finale. De uitzending op Eén begint om 15.45 uur. De wedstrijd is vanaf dan ook live te bekijken op sporza.be en in de sporza-app. . Live op Eén en sporza.be Van het Kampioenschap van Vlaanderen hoef je vrijdag niks te missen van de finale.



clock 14:45 Vorig jaar snelde Jasper Philipsen naar de leeuwentrui. 14 uur 45. Vorig jaar snelde Jasper Philipsen naar de leeuwentrui