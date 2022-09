Kijk vrijdag naar "WK voor sprinters" in Koolskamp met Cavendish, Ewan, Jakobsen, Groenewegen en Merlier

clock 14:52

14 uur 52. Sprinters in overvloed. Het WK in Wollongong is te lastig voor de sprinters, die hun eigen WK dan maar in Koolskamp houden. Staan aan de start van het Kampioenschap van Vlaanderen: Mark Cavendish en Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl), Caleb Ewan (Lotto-Soudal), Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) en Belgisch kampioen Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck). Andere snelle benen in Koolskamp zijn die van Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert), Edward Theuns (Trek-Segafredo), Amaury Capiot (Arkea-Samsic), Timothy Dupont (Bingoal-Pauwels Sauzen), Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise), Cees Bol (DSM), Max Walscheid en Simone Consonni (Cofidis) en Koolskampenaar Emiel Vermeulen (Roubaix). .