Jakobsen tovert zege uit zijn hoed in koninklijke sprint in Koolskamp Koers

Fabio Jakobsen: "Het was chaotisch vandaag. De wind was sterk, maar niet voldoende om het in waaiers te trekken. Dan weet je dat je naar de sprint gaat met vier andere ploegen die strijden om de punten. "

"Het leek een beetje op een sprintersetappe in een grote ronde. De ploeg heeft me zo goed mogelijk vanvoor gehouden. Ik wou dan ook vooral voor hun winnen. En dan ook nog in deze trui... Het is een goede dag"

"Ik verloor even het wiel van Bert Van Lerberghe omdat ik moest uitwijken, maar hij trok de snelheid goed door en de sprinters twijfelden even. Zo kon ik toch nog een gaatje vinden. Gelukkig was ik vandaag de snelste."