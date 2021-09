LIVE Koolskamp Koers: sprintersploegen jagen op vlucht voor Jakobsen, Groenewegen, Philipsen

15:31 Gokje wagen voor de koers. 15 uur 31. Gokje wagen voor de koers

15:25 15 uur 25. We tellen af. We zijn over de helft van het aantal kilometers en rondes. Ronde 7 van de 13 is achter de rug, nog 6 op het menu. We zijn de kaap van de 100 kilometer gepasseerd, nog 90 voor de wielen. De voorsprong van de kopgroep van 7 is geslonken tot 55 seconden. Het werk in het peloton van Alpecin-Fenix (Philipsen), Jumbo-Visma (Groenewegen), Qhubeka (Nizzolo) en Deceuninck-Quick Step (Jakobsen, Bennett) loont. . We tellen af We zijn over de helft van het aantal kilometers en rondes. Ronde 7 van de 13 is achter de rug, nog 6 op het menu.



We zijn de kaap van de 100 kilometer gepasseerd, nog 90 voor de wielen. De voorsprong van de kopgroep van 7 is geslonken tot 55 seconden.



Het werk in het peloton van Alpecin-Fenix (Philipsen), Jumbo-Visma (Groenewegen), Qhubeka (Nizzolo) en Deceuninck-Quick Step (Jakobsen, Bennett) loont.

15:23 15 uur 23.

15:19 15 uur 19. Geen waaiers. In het programmaboek wordt melding gemaakt van lange potentiële "waaierstroken" tussen de dorpen Koolskamp, Egem en Pittem, maar er is niet veel wind vandaag. Het is een aangenaam zomers weertje. . Geen waaiers In het programmaboek wordt melding gemaakt van lange potentiële "waaierstroken" tussen de dorpen Koolskamp, Egem en Pittem, maar er is niet veel wind vandaag. Het is een aangenaam zomers weertje.

15:10 15 uur 10. Welke sprinters doen mee? Traditioneel eindigt Koolskamp Koers op een massaspurt. Wij sommen voor nu de snelste benen in het peloton op. En daar zitten heel wat mooie namen bij. Deceuninck - Quick-Step: Fabio Jakobsen, Sam Bennett Jumbo-Visma: Dylan Groenewegen Alpecin-Fenix: Jasper Philipsen Bora-Hansgrote: Jordi Meeus Intermarché-Wanty-Gobert: Baptiste Planckaert Lotto-Soudal: Gerben Thijssen Team DSM: Alberto Dainese Team Qhubeka Nexthash: Giacomo Nizzolo Trek-Segafredo: Edward Theuns Bingoal Pauwels Sauzen: Timothy Dupont Totalenergies: Niccolo Bonifazio . Welke sprinters doen mee? Traditioneel eindigt Koolskamp Koers op een massaspurt. Wij sommen voor nu de snelste benen in het peloton op. En daar zitten heel wat mooie namen bij.



Deceuninck - Quick-Step: Fabio Jakobsen, Sam Bennett

Jumbo-Visma: Dylan Groenewegen

Alpecin-Fenix: Jasper Philipsen

Bora-Hansgrote: Jordi Meeus

Intermarché-Wanty-Gobert: Baptiste Planckaert

Lotto-Soudal: Gerben Thijssen

Team DSM: Alberto Dainese

Team Qhubeka Nexthash: Giacomo Nizzolo

Trek-Segafredo: Edward Theuns

Bingoal Pauwels Sauzen: Timothy Dupont

Totalenergies: Niccolo Bonifazio



15:00 Bijna halfweg: voorsprong dikke minuut. We hebben ondertussen 6 van de 13 ronden afgelegd. In de 2e ronde gingen de 7 vluchters aan de haal. Hun voorsprong bleef altijd binnen de perken: momenteel 1'04". De sprintersploegen willen zich niet misrekenen. . 15 uur . Bijna halfweg: voorsprong dikke minuut We hebben ondertussen 6 van de 13 ronden afgelegd. In de 2e ronde gingen de 7 vluchters aan de haal. Hun voorsprong bleef altijd binnen de perken: momenteel 1'04".



De sprintersploegen willen zich niet misrekenen.

14:58 14 uur 58. Milan Paulus (19). Voor de Belgische vertegenwoordiging vooraan tekent Milan Paulus (SEG Racing). De 19-jarige - volgende maand wordt hij 20 - was vorige maand ook mee in de vlucht van de dag in de GP Jef Scherens in Leuven. De nummer 10 van het WK junioren van 2019 rijdt volgend seizoen bij de U23-ploeg van Lotto-Soudal. . Milan Paulus (19) Voor de Belgische vertegenwoordiging vooraan tekent Milan Paulus (SEG Racing). De 19-jarige - volgende maand wordt hij 20 - was vorige maand ook mee in de vlucht van de dag in de GP Jef Scherens in Leuven.



De nummer 10 van het WK junioren van 2019 rijdt volgend seizoen bij de U23-ploeg van Lotto-Soudal.

14:50 14 uur 50. Jan-Willem van Schip beresterk in Ronde van België 2019. Van Schip kennen we als een succesvol baanrenner voor Oranje, zo won hij in 2019 het WK puntenkoers. Maar dat jaar zorgde hij ook voor een knap staaltje vluchterswerk in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. Hij was de motor van een vroege vlucht en terwijl zijn metgezellen ingerekend werden, hield Van Schip het tot op de streep vol. Lees en bekijk hieronder nog eens zijn mooiste zege op de weg. Van Schip reed toen voor Roompot. . Jan-Willem van Schip beresterk in Ronde van België 2019 Van Schip kennen we als een succesvol baanrenner voor Oranje, zo won hij in 2019 het WK puntenkoers.



Maar dat jaar zorgde hij ook voor een knap staaltje vluchterswerk in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. Hij was de motor van een vroege vlucht en terwijl zijn metgezellen ingerekend werden, hield Van Schip het tot op de streep vol.



Lees en bekijk hieronder nog eens zijn mooiste zege op de weg. Van Schip reed toen voor Roompot.

14:49 14 uur 49. Ronde van België Van Schip zet de sprinters een neus in openingsrit Ronde van België

14:47 14 uur 47.

14:31 14 uur 31. Na 4 ronden: 1'17". De 7 moedigen vooraan krijgen niet veel tijd cadeau van het peloton. Dat wil zich niet misrekenen. De voorsprong loopt niet op naar minuten, integendeel: hij blijft schommelen rond 1'20". . Na 4 ronden: 1'17" De 7 moedigen vooraan krijgen niet veel tijd cadeau van het peloton. Dat wil zich niet misrekenen. De voorsprong loopt niet op naar minuten, integendeel: hij blijft schommelen rond 1'20".

14:27 14 uur 27.

14:18 14 uur 18. Ethan Bath en Stephen Bassett zijn ook mee. Een favoriet vinden we zeker niet vooraan in de vlucht van de dag. Naast veldrijder Corné van Kessel van Intermarché-Wanty-Gobert, die zijn laatste wegkoers van 2021 rijdt, is ook zijn Nederlandse landgenoot Jan-Willem van Schip mee, in 2019 winnaar van een rit in de Ronde van België. Milan Paulus is de landgenoot in de vlucht, de belofte wordt volgende maand 20 en rijdt voor SEG Racing. Met Valentin Tabellion (22) hebben we een jonge Fransman van de Roubaix Lille Métropole-ploeg van pechvogel Emiel Vermeulen mee. Samuel Jenner is een 24-jarige Australiër van Team Bridgelane, Ethan Batt een 23-jarige Nieuw-Zeelander van Black Spoke Pro Cycling en Stephen Bassett een 26-jarige Amerikaan van Rally Cycling. Zoals verwacht rijden vooral de kleinere ploegen zich in het begin van de wedstrijd in de kijker. . Ethan Bath en Stephen Bassett zijn ook mee Een favoriet vinden we zeker niet vooraan in de vlucht van de dag. Naast veldrijder Corné van Kessel van Intermarché-Wanty-Gobert, die zijn laatste wegkoers van 2021 rijdt, is ook zijn Nederlandse landgenoot Jan-Willem van Schip mee, in 2019 winnaar van een rit in de Ronde van België.



Milan Paulus is de landgenoot in de vlucht, de belofte wordt volgende maand 20 en rijdt voor SEG Racing.



Met Valentin Tabellion (22) hebben we een jonge Fransman van de Roubaix Lille Métropole-ploeg van pechvogel Emiel Vermeulen mee.



Samuel Jenner is een 24-jarige Australiër van Team Bridgelane, Ethan Batt een 23-jarige Nieuw-Zeelander van Black Spoke Pro Cycling en Stephen Bassett een 26-jarige Amerikaan van Rally Cycling.



Zoals verwacht rijden vooral de kleinere ploegen zich in het begin van de wedstrijd in de kijker.

14:12 14 uur 12.

14:08 14 uur 08. Sprintersploegen achtervolgen. In het peloton voert Deceuninck-Quick Step het hoogste woord. Zij rijden vandaag voor een spurtzege voor Fabio Jakobsen of misschien wel Sam Bennett. De andere ploegen met een snelle man steken een handje toe. . Sprintersploegen achtervolgen In het peloton voert Deceuninck-Quick Step het hoogste woord. Zij rijden vandaag voor een spurtzege voor Fabio Jakobsen of misschien wel Sam Bennett.



De andere ploegen met een snelle man steken een handje toe.

13:59 13 uur 59. Namen van vluchters. We komen enkele bekende en minder bekende namen tegen in de vluchtersgroep. Corné van Kessel en Jan-Willem van Schip zijn bekende noorderburen. Milan Paulus is de jonge Belg vooraan, aangevuld met Samuel Jenner en Valentin Tabellion. Na 3 ronden telt de vlucht een dikke minuut voorsprong op het peloton. . Namen van vluchters We komen enkele bekende en minder bekende namen tegen in de vluchtersgroep. Corné van Kessel en Jan-Willem van Schip zijn bekende noorderburen.



Milan Paulus is de jonge Belg vooraan, aangevuld met Samuel Jenner en Valentin Tabellion.



Na 3 ronden telt de vlucht een dikke minuut voorsprong op het peloton.

13:40 13 uur 40. Vlucht van 7. In de 2e van 13 ronden kennen we een eerste serieuze vlucht: 7 renners zijn uit het peloton weggereden. Van zodra we hun namen kennen, geven we die hier mee. . Vlucht van 7 In de 2e van 13 ronden kennen we een eerste serieuze vlucht: 7 renners zijn uit het peloton weggereden. Van zodra we hun namen kennen, geven we die hier mee.

13:37 13 uur 37.

13:36 13 uur 36. Lokale profrenner Emiel Vermeulen ontbreekt door ziekte. Koolskamp telt 1 profrenner: Emiel Vermeulen. De 28-jarige man van Roubaix Lille Métropole komt steevast goed voor de dag in zijn thuiskoers. Zo was hij 15e in 2014, 14e in 2015, 10e in 2016, 8e in 2017, 4e in 2018 en 7e in 2019. Vermeulen wil altijd goed zijn in deze periode, maar hij moest gisteren ziek afzeggen. Hij heeft een infectie van de luchtwegen. "Ik moet mijn lichaam laten herstellen", reageerde hij ontgoocheld op Instagram. "Dit is een serieuze klop, want ik presteerde altijd goed in deze periode. Hier baal ik echt van..." . Lokale profrenner Emiel Vermeulen ontbreekt door ziekte Koolskamp telt 1 profrenner: Emiel Vermeulen. De 28-jarige man van Roubaix Lille Métropole komt steevast goed voor de dag in zijn thuiskoers.



Zo was hij 15e in 2014, 14e in 2015, 10e in 2016, 8e in 2017, 4e in 2018 en 7e in 2019.



Vermeulen wil altijd goed zijn in deze periode, maar hij moest gisteren ziek afzeggen. Hij heeft een infectie van de luchtwegen. "Ik moet mijn lichaam laten herstellen", reageerde hij ontgoocheld op Instagram.



"Dit is een serieuze klop, want ik presteerde altijd goed in deze periode. Hier baal ik echt van..."