Neilson Powless houdt Van Wilder en Vansevenant van winst in Japan Cup

De Japan Cup wordt uitsluitend op een lokaal rondje van 10,3 km in Utsunomiya gereden.



Utsunomiya is in het wielrennen vooral bekend dankzij het WK van 1990, waar de betreurde Rudy Dhaenens de wereldtitel veroverde en Dirk De Wolf het zilver nam.



Net als dat WK wordt de Japanse Pro-koers afgewerkt op een zwaar circuit, met daarin telkens de beklimming van Mount Kogashiyama. Er wordt gestart halfweg de klim en er wordt daar ook gefinisht, dus het is bij de start meteen bergop en bij de aankomst finishen op opkopende kilometers.



14 ronden kreeg het peloton voor de wielen. Traditioneel is het een afvalrace. In de finale van deze 31e editie zonderden ploegmaats Van Wilder en Vansevenant van Soudal Quick-Step zich af samen met Powless, Mohoric en Woods.



In de slotkilometers, die aan gemiddeld 3 procent opliepen, regende het uitvalspogingen, onder meer van Vansevenant en Van Wilder. Maar toch werd het een sprint, die Powless met brio won voor de neus van Van Wilder en Mohoric.



Voor de 28-jarige Amerikaan was het de tweede zege van dit seizoen, amper 10 dagen na zijn vorige overwinning in de Italiaanse eendagskoers Gran Piemonte (1.Pro).



Powless wist diep in het najaar zo toch nog zijn seizoen met succes te beëindigen, nadat hij in het voorjaar lange tijd aan de kant had gestaan door blessureleed.