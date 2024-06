2e overwinning in week tijd: Alexander Kristoff wint zenuwachtige massasprint Heistse Pijl, Jordi Meeus ingesloten

Trofee Michael Goolaerts

Vandaag staan we ook even stil bij de betreurde Michael Goolaerts. In 2018 liet de Kempenaar van Veranda’s Willems-Crelan het leven in Parijs-Roubaix. Ook dit jaar brengt de organisatie een eerbetoon aan de toenmalige ploeggenoot van Wout Van Aert.



De strijdlustigste renner wordt beloond met de Trofee Michael Goolaerts. Die prijs kunnen de renners verdienen door punten te verzamelen in de 3e, 4e en 5e lokale ronde op de top van de Heistse Berg. De eerste drie renners die hier passeren, krijgen respectievelijk 5 punten, 3 punten en 1 punt.