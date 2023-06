Olav Kooij houdt Jordi Meeus van de bloemen in Heistse Pijl, Tim Merlier baalt

Het aangekondigde sprintersfestival is er gekomen in de Heistse Pijl. Al was dat zonder hoofdattractie Tim Merlier, die na een aanrijding lek reed in de slotkilometers. De Nederlander Olav Kooij (21) maakte het sublieme teamwerk van Jumbo-Visma af. Jordi Meeus en Robbe Ghys mochten hem vergezellen op het podium.