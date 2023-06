LIVESTREAM: Krijgen sprinters (Merlier, Kooij, Thijssen, ...) vrij spel in de Heistse Pijl?

clock 16:14 16 uur 14. Favoriet Merlier. Wanneer Tim Merlier in beeld komt, is hij nog okselfris genoeg om een glimlach te strooien naar de lens van de camera. Daarna slaat de Belgische kampioen zelfs een praatje met de cameraman. . Favoriet Merlier Wanneer Tim Merlier in beeld komt, is hij nog okselfris genoeg om een glimlach te strooien naar de lens van de camera. Daarna slaat de Belgische kampioen zelfs een praatje met de cameraman.

clock 16:05 16 uur 05. Kopgroep dunt uit. Na Büchli valt een tweede Nederlander weg uit de kopgroep: Lars Hohmann. Zo blijven er nog 4 frontmannen over: Lasse Norman Hansen (Den) Huub Artz (Ned) Daan Mariën (Bel) Mauro Verwilt (Bel) . Kopgroep dunt uit Na Büchli valt een tweede Nederlander weg uit de kopgroep: Lars Hohmann. Zo blijven er nog 4 frontmannen over: Lasse Norman Hansen (Den) Huub Artz (Ned) Daan Mariën (Bel) Mauro Verwilt (Bel)

clock 16:03 16 uur 03. Toen waren ze nog met 5. Voorin is Matthijs Büchli van het voortoneel verdwenen. De Nederlander van BEAT is een pistespecialist en een viervoudige wereldkampioen en olympisch kampioen. . Toen waren ze nog met 5 Voorin is Matthijs Büchli van het voortoneel verdwenen. De Nederlander van BEAT is een pistespecialist en een viervoudige wereldkampioen en olympisch kampioen.

clock 15:47 15 uur 47. Livestream. In de commentaarcabine wrijven Christophe Vandegoor en José De Cauwer zich al in de handen. Zij blazen de uitzending om 16 uur leven in. Te bekijken op VRT 1 en op deze pagina. . Livestream In de commentaarcabine wrijven Christophe Vandegoor en José De Cauwer zich al in de handen. Zij blazen de uitzending om 16 uur leven in. Te bekijken op VRT 1 en op deze pagina.

clock 15:44 Heistse Berg. In de 4 plaatselijke rondes krijgen de renners telkens de Heistse Berg voorgeschoteld, een venijnige helling van een halve kilometer. Vormt die helling de springplank voor avonturiers? . 15 uur 44. hill Heistse Berg In de 4 plaatselijke rondes krijgen de renners telkens de Heistse Berg voorgeschoteld, een venijnige helling van een halve kilometer.



Vormt die helling de springplank voor avonturiers?

clock 15:30 Jumbo-Visma. Op kop van het peloton doet ook Jumbo-Visma zijn duit in het zakje. De kopgroep ziet zijn bonus zo verschrompelen tot 3'10". . 15 uur 30. time difference Jumbo-Visma Op kop van het peloton doet ook Jumbo-Visma zijn duit in het zakje. De kopgroep ziet zijn bonus zo verschrompelen tot 3'10".

clock 15:07 15 uur 07. Chasse patate. Het avontuur van tegenaanvallers De Ryck en Drege was van korte duur. Onder het commando van Soudal-Quick Step peuzelt het peloton hen op. We hebben nu 6 leiders tegen een peloton, dat de rekenmachine in zijn hand heeft. Het verschil bedraagt 4 minuten. . Chasse patate Het avontuur van tegenaanvallers De Ryck en Drege was van korte duur. Onder het commando van Soudal-Quick Step peuzelt het peloton hen op.



We hebben nu 6 leiders tegen een peloton, dat de rekenmachine in zijn hand heeft. Het verschil bedraagt 4 minuten.

clock 14:32 14 uur 32. 2 tegenaanvallers. Robbe De Ryck en André Drege zijn in de tegenaanval gegaan, maar ze moeten wel nog een tweetal minuten overbruggen. Het peloton volgt op bijna 5 minuten. . 2 tegenaanvallers Robbe De Ryck en André Drege zijn in de tegenaanval gegaan, maar ze moeten wel nog een tweetal minuten overbruggen. Het peloton volgt op bijna 5 minuten.

clock 13:53 13 uur 53. 6 leiders. Zes renners hebben dan toch wat speelruimte gekregen. Hun namen: Daan Mariën, Mauro Verwilt, Lars Hohmann, Huub Artz, Matthijs Büchli en Lasse Norman Leth. Ze hebben momenteel een halve minuut voorsprong. . 6 leiders Zes renners hebben dan toch wat speelruimte gekregen. Hun namen: Daan Mariën, Mauro Verwilt, Lars Hohmann, Huub Artz, Matthijs Büchli en Lasse Norman Leth.



Ze hebben momenteel een halve minuut voorsprong.

clock 13:23 13 uur 23. Nog geen vlucht. Na iets meer dan 15 kilometer koers is er nog altijd niemand weggeraakt. Ze zullen zich toch niet allemaal neerleggen bij een massasprint? . Nog geen vlucht Na iets meer dan 15 kilometer koers is er nog altijd niemand weggeraakt. Ze zullen zich toch niet allemaal neerleggen bij een massasprint?

clock 11:03 11 uur 03. Wie zijn de blikvangers? Arnaud De Lie is er, na zijn zware crash in de Vierdaagse van Duinkerke, uiteraard niet bij om zijn titel te verdedigen, maar Lotto-Dstny heeft wel zijn broer Axel meegenomen. Als het voor de dagzege gaat, kijken we vooral naar de sprinters. En dan met name naar Tim Merlier, Olav Kooij, Gerben Thijssen, Jordi Meeus, Giacomo Nizzolo, Timothy Dupont en misschien zelfs Nacer Bouhanni. Zullen minder op een sprint hopen: jongens als Andrea Vendrame, Dries De Bondt, Dries Van Gestel en de Noren Erlend Blikra en Per Strand Hagenes. . Wie zijn de blikvangers? Arnaud De Lie is er, na zijn zware crash in de Vierdaagse van Duinkerke, uiteraard niet bij om zijn titel te verdedigen, maar Lotto-Dstny heeft wel zijn broer Axel meegenomen.



Als het voor de dagzege gaat, kijken we vooral naar de sprinters. En dan met name naar Tim Merlier, Olav Kooij, Gerben Thijssen, Jordi Meeus, Giacomo Nizzolo, Timothy Dupont en misschien zelfs Nacer Bouhanni.



Zullen minder op een sprint hopen: jongens als Andrea Vendrame, Dries De Bondt, Dries Van Gestel en de Noren Erlend Blikra en Per Strand Hagenes.