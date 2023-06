Krijgen de sprinters (Merlier, Kooij, Thijssen, ...) vrij spel in de Heistse Pijl?

clock 11:03

11 uur 03. Wie zijn de blikvangers? Arnaud De Lie is er, na zijn zware crash in de Vierdaagse van Duinkerke, uiteraard niet bij om zijn titel te verdedigen, maar Lotto-Dstny heeft wel zijn broer Axel meegenomen. Als het voor de dagzege gaat, kijken we vooral naar de sprinters. En dan met name naar Tim Merlier, Olav Kooij, Gerben Thijssen, Jordi Meeus, Giacomo Nizzolo, Timothy Dupont en misschien zelfs Nacer Bouhanni. Zullen minder op een sprint hopen: jongens als Andrea Vendrame, Dries De Bondt, Dries Van Gestel en de Noren Erlend Blikra en Per Strand Hagenes. .