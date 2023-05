LIVESTREAM: Renners weer onderweg na neutralisatie, het blijft wachten op vroege vlucht

Het was even wachten op de ziekenwagens, maar de start is nu dan toch voor de tweede keer gegeven.

14 uur 28. We zijn weer weg! Het was even wachten op de ziekenwagens, maar de start is nu dan toch voor de tweede keer gegeven. De renners leggen één rondje minder af. Er liggen nu dus nog 18 rondjes te wachten. .

13 uur 29. Opvolger voor Evenepoel: veel schoon volk. Gullegem Koerse is de bekendste kermiskoers van het land. Er rijdt heel wat schoon volk mee in de 79e editie. Het Soudal-Quick Step-team van manager Patrick Lefevere, in 1977 nog winnaar van de wedstrijd, speelt Belgisch kampioen Tim Merlier uit in West-Vlaanderen. Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht, Jordi Warlop, Warre Vangheluwe, Jannik Steimle en Andrea Raccagni vergezellen hem. Eveneens van de partij is Greg Van Avermaet, bezig aan zijn laatste seizoen. Hij won de race in 2016, het jaar van zijn olympische titel in Rio de Janeiro, en krijgt bij AG2R-Citroën de broers Oliver en Lawrence Naesen naast zich. Intermarché-Circus brengt onder meer Gerben Thijssen, Baptiste Planckaert, Gerben Kuypers, Aimé De Gendt en Boy van Poppel in stelling. Jelle Wallays (Cofidis), Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal), Ludovic Robeet (Bingoal WB), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) en Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix) spelden ook een rugnummer op, net als solisten Jens Debusschere en Julien Vermote. Titelverdediger Remco Evenepoel komt niet aan de start, de wereldkampioen bouwt weer op na zijn coronabesmetting in de Giro. .