LIVE: Zet Remco Evenepoel zijn zegetocht voort in Gullegem Koerse?

Tom Portsmouth is veruit de minst bekende naam uit de kopgroep. Hij is een jonge Brit die uitkomt voor het Mini Discar Cycling Team.

14 uur 14. Meteen Remco. Een viertal is er onder impuls van Remco Evenepoel in geslaagd wat afstand te nemen van het peloton. In het wiel van Evenepoel zien we een renner van een kleine Britse ploeg, iemand van Sport Vlaanderen en nog een ploegmakker van Evenepoel. .