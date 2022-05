LIVE: Grote groep met Evenepoel en Van Avermaet trekt al vroeg op avontuur in Gullegem Koerse

Fase per fase

clock 15:40 15 uur 40. Vooraan werken ze perfect samen. Niemand slaat een beurt over. Dat zal uiteraard niet blijven duren als we dieper in de finale zitten.

clock 15:38 15 uur 38. Het parcours van de lokale rondes is biljartvlak, maar zoals het een echte kermiskoers betaamt moeten de renners wel voortdurend draaien en keren. De kopgroep zal dus niet snel opnieuw in het gezichtsveld van het peloton verschijnen. De voorsprong wordt alsmaar groter.

clock 15:26 1'25". Met nog een dikke honderd kilometer voor de boeg breiden de 17 leiders hun voorsprong op het peloton uit naar 1'25". 15 uur 26. time difference 1'25"

clock 15:17 15 uur 17. De namen van deze aantrekkelijke kopgroep: Evenepoel, Steels, Weemaes, Portsmouth, Livyns, Van Avermaet, Naesen, Harteel, Van Kessel, De Pestel, Van Rooy, Vermote, De Poorter, Lemmens, McDunphy, Van Grieken en Lyons.

clock 15:15 15 uur 15. Groep met Van Avermaet en Naesen komt vooraan aansluiten. Groep met Van Avermaet en Naesen komt vooraan aansluiten

clock 15:09 15 uur 09. De kopgroep bestaat nu uit 17 renners en ze draaien goed rond. 12 rondjes van het einde hebben ze 45" voorsprong op het peloton.

clock 15:07 15 uur 07. Bij de nieuwe koplopers herkennen we onder meer Arjen Livyns, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.

clock 15:03 15 uur 03. Een grote groep maakt aansluiting vooraan. Een vijftiental tegenaanvallers zijn er dan toch in geslaagd weg te rijden uit het peloton. In een ruk dichten ze de kloof met de koplopers, die besluiten hen op te wachten.

clock 15:02 15 uur 02. Het verschil is wat kleiner geworden. 35 seconden is de resterende voorsprong van de kopgroep. De vele tegenimpulsen lijken dan toch iets op te leveren.

clock 15:00 15 uur . Keisse: "Kermiskoers-circuit is bijna volledig verdwenen". Keisse: "Kermiskoers-circuit is bijna volledig verdwenen"

clock 15:00 47 km per uur. Het gaat zoals verwacht vooruit. In het eerste wedstrijduur is er al 47 kilometer afgelegd. 15 uur . average speed 47 km per uur

clock 14:54 14 uur 54. Quick-Step koerst erg attent. Bij elke tegenaanval zit wel een Wolfpack-renner in het wiel.

clock 14:44 14 uur 44. Weinig lijn in het peloton. Het peloton werkt niet bepaald samen in de achtervolging op Evenepoel en co. We zien de ene tegenaanval na de andere. Onder anderen Vanmarcke probeert het, maar voorlopig wordt alles gepareerd.

clock 14:38 14 uur 38. Gullegem wordt intussen langzaam naar buiten gezogen. Veel mensen zullen nog aan het werk zijn. Straks zal er ongetwijfeld nog heel wat volk bijkomen langs de kant van de weg. Het is een hoogdag in de West-Vlaamse gemeente.

clock 14:33 40". We hebben drie rondes afgewerkt. De voorsprong van het viertal op het peloton bedraagt 40 seconden. 14 uur 33. time difference 40"

clock 14:31 14 uur 31. Tom Portsmouth is veruit de minst bekende naam uit de kopgroep. Hij is een jonge Brit die uitkomt voor het Mini Discar Cycling Team.

clock 14:19 14 uur 19. De namen: Remco Evenepoel, Sasha Weemaes, Tom Portsmouth en Stijn Steels. Ze hebben een voorsprong van zo'n 20 seconden op het peloton.