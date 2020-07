LIVE GP Vermarc Sport: minuut stilte, Eddy Merckx geeft startschot

14:04 14 uur 04. De 4 vluchters worden bij de kraag gevat. Weliswaar niet door het hele peloton, maar door een eerste pakketje. We herkennen onder meer Campenaerts, Steels en Serry. . De 4 vluchters worden bij de kraag gevat. Weliswaar niet door het hele peloton, maar door een eerste pakketje.

We herkennen onder meer Campenaerts, Steels en Serry.

13:59 13 uur 59. Nog 8 seconden, meer heeft het leiderskwartet niet. Victor Campenaerts, die vanochtend al een sessie op de rollen afwerkte, trok in de achtervolging stevig door op de Middelberg, een van de twee hellingen in deze omloop. . Nog 8 seconden, meer heeft het leiderskwartet niet.

Victor Campenaerts, die vanochtend al een sessie op de rollen afwerkte, trok in de achtervolging stevig door op de Middelberg, een van de twee hellingen in deze omloop.

13:56 Val. Zoals te verwachten viel, is er nervositeit in het peloton. De vluchters zien de grote groep naderen. Daar wordt ook gevallen: Arne De Groote wordt bij de slachtoffers gemeld. En achteraan komen al enkele klanten in de problemen. . 13 uur 56. Val Zoals te verwachten viel, is er nervositeit in het peloton. De vluchters zien de grote groep naderen.

Daar wordt ook gevallen: Arne De Groote wordt bij de slachtoffers gemeld. En achteraan komen al enkele klanten in de problemen.

13:56 13 uur 56. Topfavoriet Jakobsen: "Ik heb het echt gemist". Topfavoriet Jakobsen: "Ik heb het echt gemist"

13:55 13 uur 55. Ik heb er heel veel zin in en ik ben blij dat koersen verantwoord wordt geacht. Maar ik ben uiteraard bezorgd en dat is logisch na een periode waarin heel weinig mocht en kon. Er zijn altijd vraagtekens en risico's. . Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Ik heb er heel veel zin in en ik ben blij dat koersen verantwoord wordt geacht. Maar ik ben uiteraard bezorgd en dat is logisch na een periode waarin heel weinig mocht en kon. Er zijn altijd vraagtekens en risico's. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

13:53 13 uur 53. Wielrennen Victor Campenaerts deelt mondmaskers uit aan publiek in Rotselaar

13:51 13 uur 51. De wedstrijdradio twijfelt nog een beetje. Nu eens wordt melding gemaakt van Boris Vallée, dan gaat het weer over Lionel Taminiaux. Eén ding is zeker: Bingoal Wallonie-Bruxelles heeft sowieso een mannetje mee. . De wedstrijdradio twijfelt nog een beetje. Nu eens wordt melding gemaakt van Boris Vallée, dan gaat het weer over Lionel Taminiaux. Eén ding is zeker: Bingoal Wallonie-Bruxelles heeft sowieso een mannetje mee.

13:48 13 uur 48. Nog 10 ronden. De aanloopronde is achter de kiezen: de 4 leiders bereiken voor het eerst de finish, waar hen nog 10 ronden van 15,4 kilometer wachten. Hun voorgift loopt op tot een halve minuut. . Nog 10 ronden De aanloopronde is achter de kiezen: de 4 leiders bereiken voor het eerst de finish, waar hen nog 10 ronden van 15,4 kilometer wachten. Hun voorgift loopt op tot een halve minuut.

13:46 Eddy Merckx nam de honneurs waar bij de start. 13 uur 46. Eddy Merckx nam de honneurs waar bij de start

13:43 13 uur 43. Het kopgroepje breidt uit. Ook Boris Vallée (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Rutger Wouters (Team Thielemans) sluiten aan. Het kwartet heeft zo'n 20 seconden op het peloton. . Het kopgroepje breidt uit. Ook Boris Vallée (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Rutger Wouters (Team Thielemans) sluiten aan. Het kwartet heeft zo'n 20 seconden op het peloton.

13:40 13 uur 40. Eerste aanval. Lang moeten we niet wachten op de eerste aanval van de dag. Alpecin-Fenix stuurt Dries De Bondt naar het front. Hij krijgt er het gezelschap van Stijn Siemons (Acrog-Tormans). . Eerste aanval Lang moeten we niet wachten op de eerste aanval van de dag. Alpecin-Fenix stuurt Dries De Bondt naar het front. Hij krijgt er het gezelschap van Stijn Siemons (Acrog-Tormans).

13:38 13 uur 38. Officiële start. Intussen wappert de vlag nu ook "voor echt". We hebben nog een aanloopstrook van 6 kilometer voor we de eerste keer aan de finish passeren. Daar volgen nog 10 rondjes van 15,4 kilometer. . Officiële start Intussen wappert de vlag nu ook "voor echt". We hebben nog een aanloopstrook van 6 kilometer voor we de eerste keer aan de finish passeren. Daar volgen nog 10 rondjes van 15,4 kilometer.

13:37 13 uur 37. Wat mijn droomscenario is? Dat alles veilig verloopt. Organisator Marc Verbeeck. Wat mijn droomscenario is? Dat alles veilig verloopt. Organisator Marc Verbeeck

13:37 Organisator Marc Verbeeck. 13 uur 37. Organisator Marc Verbeeck

13:32 13 uur 32. Uiteindelijk zijn 166 renners ingeschreven. Met Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal zijn de twee Belgische WorldTour-teams aanwezig. . Uiteindelijk zijn 166 renners ingeschreven. Met Deceuninck-Quick Step en Lotto-Soudal zijn de twee Belgische WorldTour-teams aanwezig.

13:31 13 uur 31. Een minuut stilte bij de start na het overlijden van Niels De Vriendt gisteren. Een minuut stilte bij de start na het overlijden van Niels De Vriendt gisteren

13:30 13 uur 30. Start! Het officieuze startschot is gegeven. De renners krijgen nog enkele geneutraliseerde kilometers voor de wielen geschoven. . Start! Het officieuze startschot is gegeven. De renners krijgen nog enkele geneutraliseerde kilometers voor de wielen geschoven.

13:25 De ploegmaats van Niels De Vriendt nemen de eerste startrij in. 13 uur 25. De ploegmaats van Niels De Vriendt nemen de eerste startrij in

13:25 De renners staan klaar bij de start. 13 uur 25. De renners staan klaar bij de start

13:19 13 uur 19. Veldrijders. De weersomstandigheden doen een beetje aan het veldritseizoen denken en er zijn vandaag ook crossers aanwezig in Rotselaar. Onder meer Toon Aerts, Lars van der Haar, Laurens Sweeck en Corné van Kessel draaien vandaag rondjes. . Veldrijders De weersomstandigheden doen een beetje aan het veldritseizoen denken en er zijn vandaag ook crossers aanwezig in Rotselaar. Onder meer Toon Aerts, Lars van der Haar, Laurens Sweeck en Corné van Kessel draaien vandaag rondjes.

13:18 13 uur 18. Victor Campenaerts deelde mondmaskers uit: "Zo kunnen fans op gezellige afstand van elkaar staan". Victor Campenaerts deelde mondmaskers uit: "Zo kunnen fans op gezellige afstand van elkaar staan"

13:18 Bondsvoorzitter Tom Van Damme tekent present in Rotselaar. 13 uur 18. Bondsvoorzitter Tom Van Damme tekent present in Rotselaar

13:07 13 uur 07. Campenaerts deelt mondmaskers uit. Victor Campenaerts heeft het parcours al even verkend, maar dat deed hij niet zomaar. De uurrecordhouder deelde met zijn vader mondmaskers uit aan de toeschouwers in Rotselaar, die weliswaar niet welkom zijn in de start- en aankomstzone. "We zagen de beelden van het Sloveens kampioenschap: dat leek plezant, maar het was niet echt coronaproof. Hier heeft de organisatie al veel inspanningen gedaan. En hopelijk kunnen alle koersen doorgaan op een veilige manier", zegt Campenaerts. . Campenaerts deelt mondmaskers uit Victor Campenaerts heeft het parcours al even verkend, maar dat deed hij niet zomaar. De uurrecordhouder deelde met zijn vader mondmaskers uit aan de toeschouwers in Rotselaar, die weliswaar niet welkom zijn in de start- en aankomstzone.

"We zagen de beelden van het Sloveens kampioenschap: dat leek plezant, maar het was niet echt coronaproof. Hier heeft de organisatie al veel inspanningen gedaan. En hopelijk kunnen alle koersen doorgaan op een veilige manier", zegt Campenaerts.

13:07 13 uur 07. Heropstart wielerseizoen in Rotselaar gebeurt in mineur na overlijden Niels De Vriendt. Heropstart wielerseizoen in Rotselaar gebeurt in mineur na overlijden Niels De Vriendt

13:06 13 uur 06. Dit is het eerste koersweekend en er is meteen iets heel tragisch gebeurd. Straks volgt er een minuut stilte en dan maken we het beste van de koers. Er is weinig keuze. Als je er mentaal niet klaar voor bent, dan kun je beter niet aan de start staan. . Victor Campenaerts (NTT). Dit is het eerste koersweekend en er is meteen iets heel tragisch gebeurd. Straks volgt er een minuut stilte en dan maken we het beste van de koers. Er is weinig keuze. Als je er mentaal niet klaar voor bent, dan kun je beter niet aan de start staan. Victor Campenaerts (NTT)

12:58 12 uur 58. VDM-Trawobo, de ploeg van Niels De Vriendt, verschijnt met 6 renners zoals gepland aan de start. "Maar ze staan op een andere locatie dan voorzien en ze worden afgeschermd. Zo kunnen ze zich sober voorbereiden op deze koers, die ze zelf als eerbetoon willen rijden", meldt de organisatie. . VDM-Trawobo, de ploeg van Niels De Vriendt, verschijnt met 6 renners zoals gepland aan de start.

"Maar ze staan op een andere locatie dan voorzien en ze worden afgeschermd. Zo kunnen ze zich sober voorbereiden op deze koers, die ze zelf als eerbetoon willen rijden", meldt de organisatie.

12:57 12 uur 57. John Degenkolb: "Je moet op een bepaald moment de eerste stap zetten". John Degenkolb: "Je moet op een bepaald moment de eerste stap zetten"

12:44 12 uur 44. Ik ben blij om hier te zijn. We hebben lang op deze dag gewacht en dit voelt als de nieuwe start van het seizoen. We hopen op het beste. Dit kan de eerste stap in de juiste richting zijn. . John Degenkolb (Lotto-Soudal). Ik ben blij om hier te zijn. We hebben lang op deze dag gewacht en dit voelt als de nieuwe start van het seizoen. We hopen op het beste. Dit kan de eerste stap in de juiste richting zijn. John Degenkolb (Lotto-Soudal)

12:38 Geen Tim Declercq. Deceuninck-Quick Step moet het met een mannetje minder stellen. Tim Declercq is ziek en verschijnt niet aan de start. . 12 uur 38. Geen Tim Declercq Deceuninck-Quick Step moet het met een mannetje minder stellen. Tim Declercq is ziek en verschijnt niet aan de start.

12:22 12 uur 22. Zo reist topfavoriet Fabio Jakobsen naar de koers in Rotselaar. Zo reist topfavoriet Fabio Jakobsen naar de koers in Rotselaar

11:46 11 uur 46. We hebben contact gehad met de ploeg van Niels en zij zullen meerijden als steunbetuiging. We zullen een gepast eerbetoon houden. . Organisator Marc Verbeeck. We hebben contact gehad met de ploeg van Niels en zij zullen meerijden als steunbetuiging. We zullen een gepast eerbetoon houden. Organisator Marc Verbeeck

11:45 11 uur 45. We hebben gisteren overlegd, maar we hebben beslist om deze wedstrijd toch te laten doorgaan. Er volgt een minuut stilte bij de start. . Organisator Marc Verbeeck. We hebben gisteren overlegd, maar we hebben beslist om deze wedstrijd toch te laten doorgaan. Er volgt een minuut stilte bij de start. Organisator Marc Verbeeck

11:43 11 uur 43. Grote Prijs Vermarc Sport. Welkom! Alle ogen zijn vandaag gericht op Rotselaar, waar de eerste Belgische profkoers sinds de uitbraak van de coronacrisis gehouden wordt. Het had een feest moeten worden, maar na de gebeurtenissen van gisteren in Wortegem-Petegem draagt deze koers toch een donker randje. . Grote Prijs Vermarc Sport Welkom! Alle ogen zijn vandaag gericht op Rotselaar, waar de eerste Belgische profkoers sinds de uitbraak van de coronacrisis gehouden wordt.

Het had een feest moeten worden, maar na de gebeurtenissen van gisteren in Wortegem-Petegem draagt deze koers toch een donker randje.

15:53 15 uur 53. Bakelants: "Heel blij dat we kans krijgen om te koersen". Jan Bakelants staat te popelen om zondag te koersen in Rotselaar. "Ik ben heel blij dat we in Rotselaar de kans krijgen om na een lange trainingsperiode opnieuw te koersen", zegt de renner van Circus-Wanty Gobert . "Het wordt een goede test om te kijken hoe goed mijn opbouw naar de herstart van het internationale seizoen verloopt." De selectie van Circus-Wanty Gobert voor zondag: Jan Bakelants, Alfdan De Decker, Wesley Kreder, Maurits Lammertink, Corné van Kessel, Boy en Danny van Poppel en Pieter Vanspeybrouck. . Bakelants: "Heel blij dat we kans krijgen om te koersen" Jan Bakelants staat te popelen om zondag te koersen in Rotselaar. "Ik ben heel blij dat we in Rotselaar de kans krijgen om na een lange trainingsperiode opnieuw te koersen", zegt de renner van Circus-Wanty Gobert. "Het wordt een goede test om te kijken hoe goed mijn opbouw naar de herstart van het internationale seizoen verloopt."

De selectie van Circus-Wanty Gobert voor zondag: Jan Bakelants, Alfdan De Decker, Wesley Kreder, Maurits Lammertink, Corné van Kessel, Boy en Danny van Poppel en Pieter Vanspeybrouck.

15:52 15 uur 52. Ik train dikwijls in de buurt van dit uitstekende parcours. Ik verwacht een mooie koers! . Jan Bakelants. Ik train dikwijls in de buurt van dit uitstekende parcours. Ik verwacht een mooie koers! Jan Bakelants

13:06 13 uur 06. Sterk 8-tal bij Deceuninck-Quick Step. Deceuninck-Quick Step vaardigt zondag een sterk achttal af voor de GP Vermarc Sport, de eerste profwedstrijd in België sinds de coronacrisis. Tim Declercq, Dries Devenyns, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe, Stijn Steels en Iljo Keisse zijn de Belgen met dienst, de Fransman Florian Sénéchal en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen vervolledigen de 1e wedstrijdselectie in bijna 4 maanden. Sportdirecteur Wilfried Peeters: "Onze jongens kijken ernaar uit en het wordt leuk te hervatten in de achtertuin van onze sponsor Vermarc. Dit is een goede manier om wedstrijdritme op te bouwen. Het is ook belangrijk iedereen veilig en wel aan de aankomst te krijgen. Zo kunnen we een dag later met een goed gevoel op stage naar Italië vertrekken." . Sterk 8-tal bij Deceuninck-Quick Step Deceuninck-Quick Step vaardigt zondag een sterk achttal af voor de GP Vermarc Sport, de eerste profwedstrijd in België sinds de coronacrisis. Tim Declercq, Dries Devenyns, Pieter Serry, Bert Van Lerberghe, Stijn Steels en Iljo Keisse zijn de Belgen met dienst, de Fransman Florian Sénéchal en Nederlands kampioen Fabio Jakobsen vervolledigen de 1e wedstrijdselectie in bijna 4 maanden.



Sportdirecteur Wilfried Peeters: "Onze jongens kijken ernaar uit en het wordt leuk te hervatten in de achtertuin van onze sponsor Vermarc. Dit is een goede manier om wedstrijdritme op te bouwen. Het is ook belangrijk iedereen veilig en wel aan de aankomst te krijgen. Zo kunnen we een dag later met een goed gevoel op stage naar Italië vertrekken."

15:21 15 uur 21. Koersen en corona. Er wordt zondag weer gekoerst, maar het coronavirus doet uiteraard ook nog altijd mee. Er zijn heel wat maatregelen en beperkingen. "Wij weren alle toeschouwers aan de start en aankomst. Enkel geaccrediteerde mensen kunnen in die zone." "Langs het parcours zullen stewards ingeschakeld worden die erop moeten toezien dat de coronamaatregelen perfect worden nageleefd, zeker op de twee hellingen in de omloop", schetst de organisatie. . Koersen en corona Er wordt zondag weer gekoerst, maar het coronavirus doet uiteraard ook nog altijd mee. Er zijn heel wat maatregelen en beperkingen.

"Wij weren alle toeschouwers aan de start en aankomst. Enkel geaccrediteerde mensen kunnen in die zone."

"Langs het parcours zullen stewards ingeschakeld worden die erop moeten toezien dat de coronamaatregelen perfect worden nageleefd, zeker op de twee hellingen in de omloop", schetst de organisatie.

15:20 15 uur 20. Het is de bedoeling dat deze GP Vermarc ook de komende jaren zal georganiseerd worden, maar dan wel het liefst zonder al die bijkomende maatregelen. Organisator Marc Verbeeck. Het is de bedoeling dat deze GP Vermarc ook de komende jaren zal georganiseerd worden, maar dan wel het liefst zonder al die bijkomende maatregelen. Organisator Marc Verbeeck

15:17 15 uur 17. Deelnemers. Wie verschijnt zondag allemaal aan de start? Op deze pagina kunt u de (voorlopige) deelnemerslijst bekijken . Bij Deceuninck-Quick.Step staan onder andere Fabio Jakobsen, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Florian Sénéchal en Stijn Steels op de voorlopige deelnemerslijst. Lotto-Soudal zakt af met onder meer John Degenkolb, Jasper De Buyst, Jelle Wallays, Nikolas Maes en Gerben Thijssen. Wat betreft de ProTeams tekende Alpecin-Fenix in, met onder andere Belgisch kampioen Tim Merlier, naast Bingoal-Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise en Circus-Wanty Gobert. "Wij hebben dus met Jakobsen en Merlier de Nederlandse en Belgische kampioen op de weg aan de start. Naast het indrukwekkende lijstje dat eerder werd opgesomd, zullen ook Toon Aerts en Laurens Sweeck present tekenen", meldt organisator Marc Verbeeck. . Deelnemers Wie verschijnt zondag allemaal aan de start? Op deze pagina kunt u de (voorlopige) deelnemerslijst bekijken.

Bij Deceuninck-Quick.Step staan onder andere Fabio Jakobsen, Dries Devenyns, Iljo Keisse, Florian Sénéchal en Stijn Steels op de voorlopige deelnemerslijst. Lotto-Soudal zakt af met onder meer John Degenkolb, Jasper De Buyst, Jelle Wallays, Nikolas Maes en Gerben Thijssen.

Wat betreft de ProTeams tekende Alpecin-Fenix in, met onder andere Belgisch kampioen Tim Merlier, naast Bingoal-Wallonie Bruxelles, Sport Vlaanderen-Baloise en Circus-Wanty Gobert.

"Wij hebben dus met Jakobsen en Merlier de Nederlandse en Belgische kampioen op de weg aan de start. Naast het indrukwekkende lijstje dat eerder werd opgesomd, zullen ook Toon Aerts en Laurens Sweeck present tekenen", meldt organisator Marc Verbeeck.

15:17 Eddy Merckx met Frans Verbeeck, bijna 50 jaar geleden. 15 uur 17. Eddy Merckx met Frans Verbeeck, bijna 50 jaar geleden

15:17 15 uur 17. Het startschot zal gegeven worden door de allergrootste. Mijn vader (Frans, de man van de uitspraak "hij rijdt 5 km/u te rap voor ons") is altijd goed overeen gekomen met hem. Er is toch niets mooiers dan dat Eddy Merckx het seizoen weer op gang schiet. Organisator Marc Verbeeck. Het startschot zal gegeven worden door de allergrootste. Mijn vader (Frans, de man van de uitspraak "hij rijdt 5 km/u te rap voor ons") is altijd goed overeen gekomen met hem. Er is toch niets mooiers dan dat Eddy Merckx het seizoen weer op gang schiet. Organisator Marc Verbeeck

15:13 15 uur 13. Parcours. Wat krijgen de renners zondag allemaal voorgeschoteld? Na een aanloopronde van 10 kilometer volgen 10 rondjes van 15,4 kilometer, goed voor een eindtotaal van 164 koerskilometers. "Het wordt een rondje van 15 kilometer van Wezemaal naar Gelrode en Nieuwrode en terug. Er zitten twee hellingen in het parcours: de Middelberg en 't Rot", legt de organisatie uit. "Dat zijn niet de zwaarste klimmetjes, maar genoeg om voor een schifting te zorgen. Het parcours is ook door Wilfried Peeters en Herman Frison gekeurd." . Parcours Wat krijgen de renners zondag allemaal voorgeschoteld?

Na een aanloopronde van 10 kilometer volgen 10 rondjes van 15,4 kilometer, goed voor een eindtotaal van 164 koerskilometers.

"Het wordt een rondje van 15 kilometer van Wezemaal naar Gelrode en Nieuwrode en terug. Er zitten twee hellingen in het parcours: de Middelberg en 't Rot", legt de organisatie uit.

"Dat zijn niet de zwaarste klimmetjes, maar genoeg om voor een schifting te zorgen. Het parcours is ook door Wilfried Peeters en Herman Frison gekeurd."

15:12 15 uur 12. 5 juli is een magische datum in Rotselaar, want dat is normaal gezien de dag waarop Rock Werchter plaatsvindt. Dat is toch speciaal. Organisator Marc Verbeeck. 5 juli is een magische datum in Rotselaar, want dat is normaal gezien de dag waarop Rock Werchter plaatsvindt. Dat is toch speciaal. Organisator Marc Verbeeck