Zwitsers kampioen Mauro Schmid overwint loden hitte en boekt solozege in Great Ocean Road Race

Zwitsers wielerkampioen Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla) heeft solo de 9e editie van de Cadel Evans Great Ocean Road Race op zijn naam geschreven. De 25-jarige was het best bestand tegen de loden hitte in Australië.

De Australische zomer sloeg zondag hard toe in start- en aankomststad Geelong. De temperaturen liepen op tot boven de 40(!) graden en maakten de koersomstandigheden extra zwaar. Slechts 70 deelnemers haalden de aankomst.

De Australische thuisploeg Jayco-AlUla drukte zijn stempel op het wedstrijdverloop. Thuisrijder Chris Harper was een van de meest actieve renners in de heuvelkoers, maar kon zijn solo niet doorzetten.

Ploegmaat Mauro Schmid nam over: 8 kilometer voor de finish reed de Zwitser weg uit een sterke kopgroep van twaalf renners, zonder Belgen. Het is zijn 7e overwinning uit zijn profcarrière. In 2021 won hij al eens een rit in de Giro.

Twee Nieuw-Zeelanders sprintten 3 seconden na Schmid naar de resterende podiumplaatsen: Aaron Gate werd 2e en boekte zo belangrijke punten voor zijn nieuwe ploeg XDS Astana, uittredend winnaar Laurence Pithie (nieuw bij Red Bull-BORA-Hansgrohe) finishte deze keer als 3e.

Geen van de vijf Belgische deelnemers haalde de top 20. Zo kwam er geen 3e Belg op het palmares van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, na Gianni Meersman (2015) en Dries Devenyns (2020).