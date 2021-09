LIVE: Vanmarcke, Hermans en Dewulf in kopgroep op kasseien in Denain

TotalEnergies neemt in het peloton het heft in handen. Ze jagen op de kopgroep. Voorlopig met succes want ze hebben al meer dan de helft van de voorsprong geknabbeld.

We zien ook het rugnummer van Stan Dewulf in de kopgroep, net als dat van Quinten Hermans en Sep Vanmarcke. Dat zijn de Belgische vertegenwoordigers. De andere namen zijn: Doull, Kwiatkowski, Rowe, Van den Berg, Davy, Le Gac, Swift, Lecroq en De Vos.

De vroege vlucht is nu verleden tijd. Er is een nieuw groepje voorop met enkele mooie namen zoals Kwiatkowski en onze landgenoot Sep Vanmarcke.

14:31

Kasseien. Een 5-sterrenstrook nu, die ook in de échte Parijs-Roubaix zit. Maar het weer is mooi en dus is er voor de vluchters plaats genoeg in het strookje gras langs de kasseien. Adam De Vos probeert op dit moeilijke moment weg te glippen uit de kopgroep. . 14 uur 31.