LIVE: Geen Van der Poel in Denain, wie wint miniversie van Parijs-Roubaix?

12 uur 57. 6 minuten. De vijf vluchters bouwen hun voorsprong gestaag uit. Na 40 kilometer hangt die al rond de zes minuten. In het peloton houdt Alpecin-Fenix alles in de gaten. Zij rijden voor kopman Philipsen. .

De renners zijn vertrokken in Frankrijk voor een tocht van 200 kilometer. Krijgen we straks opnieuw een massasprint?

11 uur 21. Nog eens raak voor Philipsen? Met Intermarché-Wanty-Gobert, Alpecin-Fenix, Bingoal Pauwels Sauces-WB en Sport Vlaanderen-Baloise komen er 4 Belgische teams aan de start van de 62e Grand Prix Denain (1. Pro). De renners krijgen in de 200 kilometer lange koers in volle finale enkele pittige kasseizones onder de wielen geschoven. Jasper Philipsen, vrijdag winnaar van het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp en zondag de beste in Eschborn-Frankfurt, hoort ook in Denain bij de topfavorieten. Na het wegvallen van Van der Poel start hij met het rugnummer 1. Bij zijn team Alpecin-Fenix tekenen ook onder andere Gianni Vermeersch en Guillaume Van Keirsbulck present. Jordi Meeus is de rappe man bij BORA - hansgrohe. Intermarché rekent op Aimé De Gendt en Taco van der Hoorn. Jenthe Biermans, Tom Van Asbroeck en Sep Vanmarcke staan op de lijst bij Israel Start-Up Nation. Arnaud Démare, winnaar in 2017 en 2013, is kopman van Groupama-FDJ. Bij AG2R-Citroën starten drie Belgen: Oliver Naesen, Gijs Van Hoecke en Stan Dewulf. .