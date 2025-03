Meteen raak! Mathieu van der Poel schudt alle sprinters uit zijn wiel bij opener van zijn voorjaar in GP Samyn

Halfweg koers

We hebben 100 km achter de rug, wat betekent dat de eerste koershelft achter de rug is. Stilvallen zat het wellicht niet meer doen in Dour.



De hamvraag is of we er opnieuw een sprint met een omvangrijke groep zullen krijgen om de winst in Le Samyn. De voorbije vijf edities zijn wel telkens geëindigd in een spurt van een tiental of meer renners.



Kan Van der Poel er wel voor zorgen dat het nog eens een solo wordt? Dat is al geleden van in 2018 met Niki Terpstra.