LIVE Le Samyn: Mathieu van der Poel heeft "vooral veel zin om te koersen" in de Waalse openingsklassieker

De GP Le Samyn wordt de grote opening van Mathieu van der Poel zijn voorjaar. De Nederlander verrast vriend en vijand met zijn deelname in Wallonië. Schudt hij meteen de kaarten door elkaar, of is Arnaud De Lie baas in eigen streek? Kijk vanaf 14.30 uur op VRT1, VRT Max of via onze livestream.