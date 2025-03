LIVE Le Samyn: Loïc Vliegen is de enige Belg in vluchtersgroep van acht renners

Hoogdagen voor Unibet-Tietema Rockets

Telkens een pion in de vroege vlucht in het openingsweekend en met dubbele verrassing Lukas Kubis had het zelfs een van de drie renners die top 10 reed in zowel de Omloop als in Kuurne. De Slowaakse kampioen is in topvorm en werd dus nog toegevoegd aan de startlijst voor Le Samyn.