LIVESTREAM Le Samyn: topfavoriet De Lie valt en geeft op, wie kan nog wegrijden in de finale?

De laatste uit de kopgroep die we nog moeten voorstellen, is de Fransman Kévin Avoine. Hij kon deze ochtend zijn zus Alison eerst nog aanmoedigen, want zij ging een uurtje eerder van start in Le Samyn des Dames.



Avoine is al vroeg in het seizoen in vorm, want in de Ronde van de Provence verzekerde hij zich van het bergklassement. Zijn favoriete race is Parijs-Troyes, waar hij al twee keer op het podium stond, ook al wacht hij op zijn 26e nog op een eerste profzege.