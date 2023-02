LIVESTREAM GP Samyn: 6 Belgen - met Campenaerts en Stuyven - rijden weg

clock 16:39 16 uur 39. Het pakketje met onder meer Kasper Asgreen is gegrepen. Dat is een groep met geslagenen: het verschil flirt met de minuut. . Het pakketje met onder meer Kasper Asgreen is gegrepen. Dat is een groep met geslagenen: het verschil flirt met de minuut.

16:38 16 uur 38. Laatste ronde! De laatste kans om de finish te bestuderen. De schifting lijkt gemaakt: met 6 Belgen beginnen we aan de laatste 26 kilometer. Ze draaien voorbeeldig rond.

16:36 16 uur 36. De leiders. Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) Jarne Van de Paar (Lotto-Dstny) Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) Stan Dewulf (AG2R-Citroën) Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck)

16:34 6 Belgen! Op de Rue de Belle Vue ziet het er rooskleurig uit voor de Belgen. Met z'n zessen zijn ze weggereden. Nog 29 km.

16:33 16 uur 33. Het wordt gekapt stro. Ze zitten allemaal verspreid. . José De Cauwer.

16:32 16 uur 32. Wie rukt zich los? Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Dries De Bondt, Jenthe Biermans, Jarne Van de Paar en Stan Dewulf.

16:31 37 seconden. Het peloton, of wat daar nog van overblijft, zullen we normaal niet meer terugzien. Ook in G1 is er weer verbrokkeling.

16:30 16 uur 30. Er vallen steeds weer gaatjes. Jasper Stuyven ziet het gevaar in en lanceert zichzelf als een indrukwekkende trampoline richting het eerste groepje.

16:28 16 uur 28. De samenwerking is nog niet gesmeerd bij de omvangrijke kopgroep. Wie zien we nog? Asgreen, Dewulf, Kragh Andersen, Mihkels, Hoole, Mozzato, Stuyven, F.Vermeersch, Frison, Vacek, Theuns, De Bondt, Biermans...

16:27 16 uur 27. Lotto-Dstny heeft liefst 5 mannen mee. "Ik denk dat de koers voor deze mannen gereden is", zegt José De Cauwer bij een blik van "het peloton".

16:25 16 uur 25. Split? Zijn de vogels - een man of 20-25 - gaan vliegen? De groep kleurt bloedrood dankzij Lotto-Dstny, Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic. DSM en Uno-X proberen de brokken te lijmen, maar Alec Segaert probeert die achtervolging te fnuiken. Nog 35 km.

16:24 16 uur 24. Lotto-Dstny koerst als een WorldTour-ploeg. . Karl Vannieuwkerke.

16:23 16 uur 23. Bij de krachtpatsers identificeren we Victor Campenaerts, Taco van der Hoorn, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven, ...

16:22 16 uur 22. Het scheurt. Een eerste tros van zo'n 20 renners laat de rest in de steek. We zien veel volk van Lotto-Dstny.

16:21 16 uur 21. Een breuk forceren op de hindernissen is kinderspel, maar de echtscheidingspapieren worden nooit getekend op de uitlopers. Al doet het steeds meer pijn in het peloton. De val van Fabio Jakobsen brengt de actie in een stroomversnelling.

16:20 16 uur 20. Fabio Jakobsen is uitgeschakeld na een val, samen met ploegmaat Svrcek.

16:18 16 uur 18. Als gepatenteerd tijdrijder versnelt Alec Segaert nog eens. Op de kasseien neemt Oliver Naesen met een Franse broeder over.

16:17 16 uur 17. Voorin zijn alle inspanningen voorlopig een maat voor niets. . Karl Vannieuwkerke.

16:16 16 uur 16. Een geruststellend beeld voor de fans van Fabio Jakobsen: hij zit weer op de fiets met Martin Svrcek. De Slovaak krijgt een schouderklopje. Lag hij mee aan de basis van de val? Het duo zal nu rustig richting de ploegbus peddelen.

16:15 16 uur 15. Bij de blauwbloezen moeten ze weer herbronnen, want Fabio Jakobsen zal niet meer in koers komen. Net op het moment van de val was Kasper Asgreen mee aan de boom aan het schudden. Hij lijkt nu sowieso de aas te zullen worden.

16:13 Dubbele val bij Soudal-Quick Step. Bij de ploeg van Patrick Lefevere schakelt één crash twee pionnen uit. De Europese kampioen ligt erbij: Fabio Jakobsen en Martin Svrcek komen ten val.

16:12 16 uur 12. Victor Campenaerts legt zijn ketting nog eens extra strek. Er glipt schoon volk mee met Kasper Asgreen.

16:11 16 uur 11. De namen die we mogen citeren worden steeds aantrekkelijker. Kasper Asgreen lijkt goed hersteld van zijn buikgriepje, ook Fabio Jakobsen schuift op.

16:09 16 uur 09. Bij Intermarché-Circus-Wanty - met wagen 20 - wordt een van de kopstukken teruggebracht door Dries De Pooter. Het rugnummer van de pechvogel is niet zichtbaar door zijn reservefiets en jasje.

16:07 16 uur 07. Er is meer en meer bedrijvigheid in het peloton. . José De Cauwer.

16:05 16 uur 05. Wordt het kaf van het koren gescheiden? Victor Campenaerts en Kasper Asgreen komen poolshoogte nemen, maar voor je het goed en wel beseft, zit de klad er al weer in.

clock 16:04 16 uur 04. Trekt Intermarché-Circus-Wanty de koers van Hugo Page?

16:03 16 uur 03. Nog 2 ronden. Nog 52 kilometer en er wordt stilaan afscheid genomen van de jasjes en beenstukken.

16:01 16 uur 01. We krijgen weer het vertrouwde beeld van de GP Samyn, waar oppermachtige blokken ontbreken. Het is een va-et-vient van knapen met belangstelling, maar het is schaduwen, aftasten en wachten.

15:57 15 uur 57. De natuurlijke selectie is in gang gezet: achteraan staat de poort open, al is het pakket al bij al nog lijvig.

15:56 15 uur 56. Deze koers is een kans voor jongens die anders geen kans krijgen. . José De Cauwer.

15:54 15 uur 54. Nog 59 kilometer: einde kopgroep. Gilles De Wilde kan uitblazen in het peloton. Hij wordt met zijn kompanen gegrepen. Lotto-Dstny laat de koers niet stilvallen. Het is Alec Segaert, nog maar 20 jaar, die wat extra hout op het vuur gooit.

15:52 15 uur 52. Cedric Beullens is de grote gangmaker van dit intermezzo. Ook AG2R-Citroen, Trek-Segafredo en Sep Vanmarcke zijn bij de pinken.

15:50 15 uur 50. Vooruit met de geit! Er zijn nu toch veel lieden die hun brommer aanslingeren. De sterke blokken beginnen te koersen.

15:47 15 uur 47. "Je kan de boel hier echt wel uit elkaar rijden", zegt José De Cauwer terwijl Frederik Frison de daad bij het woord voegt. Het peloton hijgt bijna in de nek van de kopgroep: 26".

15:45 15 uur 45. De kasseien liggen niet alle vluchters even goed. De 19-jarige Philippe Jacob krijgt de rekening onder zijn neus geschoven. Ook het peloton wordt op een lint getrokken.

15:43 15 uur 43. Het blauw van Alpecin-Deceuninck stormt met een kwartet naar voren, Soudal-Quick Step houdt zich al een hele tijd afzijdig.

15:42 15 uur 42. Wanneer de heuveltjes weer komen piepen, stijgt de nervositeit in het peloton, al blijven het schijnbewegingen. Bij Bingoal WB wordt Dorian De Maeght geholpen na pech.

15:34 15 uur 34. Het peloton zwermt uit over de breedte van de weg. Het blijft speuren naar een blok dat de koers resoluut in handen durft te nemen.

15:33 15 uur 33. De wind is toch aanwezig. In de open vlaktes kan er wel iets gebeuren. . José De Cauwer.

clock 15:33 15 uur 33. Bij Lotto-Dstny rekenen ze op onder meer Florian Vermeersch.

15:28 15 uur 28. Het peloton heeft het verschil gereduceerd tot 1'20". Alpecin-Deceuninck trekt de kar: naast Soren Kragh Andersen hebben ze met Kaden Groves nog een vuurwapen achter de hand.

15:26 15 uur 26. Nog 3 ronden. Dour groet de 5 resterende koplopers. Nog 78 km: 3 ronden van 26 kilometer in deze eerste manche van de Lotto Cycling Cup.

15:22 Rue de Belle Vue. De beelden zijn ooit al minder fraai geweest: het is droog in Dour en dan zie je de putten van de Rue de Belle Vue beter liggen dan bij regenweer. De koplopers snellen naar een eerste passage aan de finish.

15:18 15 uur 18. Aanvaller Gilles De Wilde scoort 3 op 3, maar José De Cauwer kijkt ook verder: "Het is ook de bedoeling om eens prijs te rijden.' "Je kunt het bekijken vanuit het verhaal van de ploeg: in de ontsnapping moet iemand aanwezig zijn. Hij koerst dan in functie van de ploeg, niet voor zichzelf. Maar als je geen resultaten haalt, lig je het volgende jaar misschien buiten."



clock 15:13 15 uur 13. Een koers zonder valpartij? Mission impossible.

15:13 15 uur 13. Dankzij Kamil Malecki krijgt het nieuwbakken Q36.5 wat aandacht. Doug Ryder heeft zijn moed en centen nog eens verzameld om het vroegere Dimension Data/NTT weer tot leven te wekken met deze ploeg. Q36.5 is een Italiaans kledijmerk waarbij Q staat voor "Quaerere" (Latijns voor onderzoeken), 36.5 is de lichaamstemperatuur van een gezond lichaam.

15:09 15 uur 09. De lokale ronde leent zich tot koersen. Dit parcours staat eigenlijk borg voor spektakel. . Karl Vannieuwkerke.

15:08 15 uur 08. Nog 90 kilometer en dat betekent dat we nu goed en wel op het circuit local zitten. Aan de zwoegende stijl van de koplopers en hun wapperende kledij merken we dat de wind hier niet meteen een bondgenoot is. Voorin zijn ze overigens nog met z'n zessen.

15:04 15 uur 04. Er zijn wel al wat schermutselingen geweest met tempoversnellingen van Trek-Segafredo en Alpecin-Deceuninck en tuimelingen van Fabio Jakobsen en Hugo Hofstetter, maar in principe zullen die zaken over ruim 2 uur slechts voetnoten zijn.

15:02 15 uur 02. Eén en livestream. Karl Vannieuwerke en José De Cauwer bevoorraden u tijdens de finale van deze GP Samyn. Ze zijn alleszins onder de indruk van de aanwezigheid van Gilles De Wilde in de vlucht van de dag, voor de 3e keer in 4 koersdagen.

clock 14:58 14 uur 58. Ook Alpecin-Deceuninck jaagt het tempo de hoogte in.

14:50 14 uur 50. Na de podiumceremonie bij de vrouwen kunt u kijken naar de koers bij de mannen. Daar moet alles nog losbarsten.

14:42 14 uur 42. GP Samyn Bastianelli schrijft in afscheidsjaar Le Samyn bij de vrouwen op haar palmares

14:41 14 uur 41. Italië boven! Bij de vrouwen kennen we de winnares: oude vos Marta Bastianelli zegeviert na een Italiaans sprintje.

14:38 14

clock 14:29 14 uur 29. Bij Alpecin-Deceuninck heeft Soren Kragh Andersen het rugnummer van de kopman gekregen: 11. De Deen had een opvallende boodschap tijdens de winterstages. "De GP Samyn is een van mijn doelen", verraste hij. Kragh Andersen legde uit dat de GP Samyn een onderschatte koers is en voor hem ook als een volwaardige klassieker telt. Dan moet hij wel over betere benen beschikken dan vorig jaar. . Bij Alpecin-Deceuninck heeft Soren Kragh Andersen het rugnummer van de kopman gekregen: 11. De Deen had een opvallende boodschap tijdens de winterstages. "De GP Samyn is een van mijn doelen", verraste hij. Kragh Andersen legde uit dat de GP Samyn een onderschatte koers is en voor hem ook als een volwaardige klassieker telt. Dan moet hij wel over betere benen beschikken dan vorig jaar.

clock 14:20 14 uur 20. Arkéa-Samsic is een van de aantrekkelijke blokken in deze koers. Met ex-winnaar Hugo Hofstetter, David Dekker, Luca Mozzato en Jenthe Biermans kunnen de sprinters kaarten. Ook Omloop-ontdekking Mathis Le Berre tekent present. . Arkéa-Samsic is een van de aantrekkelijke blokken in deze koers. Met ex-winnaar Hugo Hofstetter, David Dekker, Luca Mozzato en Jenthe Biermans kunnen de sprinters kaarten. Ook Omloop-ontdekking Mathis Le Berre tekent present.

clock 14:20 14 uur 20. Trek-Segafredo liet het peloton even scheuren.

clock 14:20 14 uur 20. De vrouwen trekken naar de boog van de laatste 10 kilometer, de mannen komen na bijna 2 uur op grondgebied Dour. . De vrouwen trekken naar de boog van de laatste 10 kilometer, de mannen komen na bijna 2 uur op grondgebied Dour.

clock 14:09 14 uur 09. Mike Teunissen: "De beste? Dat hoeft zelfs niet, als je maar als eerste over de streep komt". Mike Teunissen: "De beste? Dat hoeft zelfs niet, als je maar als eerste over de streep komt"

clock 14:09 14 uur 09. Voor mij mag de koers vroeg openbreken. We hebben daar ook de ploeg voor. . Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty). Voor mij mag de koers vroeg openbreken. We hebben daar ook de ploeg voor. Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 14:07 14 uur 07. Zoetjesaan sluipt het peloton richting het lokale circuit. Dan kan de koers beginnen, want voorlopig ligt er weinig vlees op de boterham tijdens de lunch. . Zoetjesaan sluipt het peloton richting het lokale circuit. Dan kan de koers beginnen, want voorlopig ligt er weinig vlees op de boterham tijdens de lunch.

clock 13:58 13 uur 58. Uno-X heeft ook een mannetje in de vuurlinie. Kopstukken als Alexander Kristoff en Rasmus Tiller hadden deze koers niet in hun agenda genoteerd. Kristoffer Halvorsen, in 2016 wereldkampioen bij de beloften, kan hun rol misschien overnemen. . Uno-X heeft ook een mannetje in de vuurlinie. Kopstukken als Alexander Kristoff en Rasmus Tiller hadden deze koers niet in hun agenda genoteerd. Kristoffer Halvorsen, in 2016 wereldkampioen bij de beloften, kan hun rol misschien overnemen.

clock 13:55 13 uur 55. Finale bij de vrouwen. Op Eén serveren we u de dameskoers. Aansluitend kunt u kijken naar het debat bij de mannen. . Finale bij de vrouwen Op Eén serveren we u de dameskoers. Aansluitend kunt u kijken naar het debat bij de mannen.

clock 13:54 13 uur 54. "We zijn niet allemaal Arnaud De Lie", vertelde Alec Segaert vanmiddag. Hij is een jaartje vroeger dan gepland doorgeschoven naar het profteam van Lotto-Dstny.

clock 13:52 13 uur 52. Dit is een nieuwe uitdaging. Vandaag is een ervaring op zich. Het is een ontdekking en ik hoop dat ik me kan laten zien. . Alec Segaert debuteert voor Lotto-Dstny. Dit is een nieuwe uitdaging. Vandaag is een ervaring op zich. Het is een ontdekking en ik hoop dat ik me kan laten zien. Alec Segaert debuteert voor Lotto-Dstny

clock 13:43 13 uur 43. In het peloton zet Trek-Segafredo zich resoluut op kop. Ze zijn hier met z'n zessen: Daan Hoole, Jacopo Mosca, Mathias Vacek en het Belgische trio Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde. Die laatste maakt zijn rentree nadat hij in de Ster van Bessèges zijn sleutelbeen had gebroken. . In het peloton zet Trek-Segafredo zich resoluut op kop. Ze zijn hier met z'n zessen: Daan Hoole, Jacopo Mosca, Mathias Vacek en het Belgische trio Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde. Die laatste maakt zijn rentree nadat hij in de Ster van Bessèges zijn sleutelbeen had gebroken.

clock 13:41 13 uur 41. 2 Polen. Onze 2 Poolse vrienden in de kopgroep doen een belletje rinkelen. Stanislaw Aniolkowski reed de voorbije 2 jaar voor de Waalse Bingoal-ploeg, maar de sprinter is nu verhuisd naar het Human Powered Health van ploegleider Hendrik Redant. Kamil Malecki moest eind vorig jaar zijn koffers pakken bij Lotto-Soudal. De Pool is afgegleden naar Q36.5, het nieuwe project van Doug Ryder (ex-Dimension Data). Malecki lag in 2021 lange tijd in de lappenmand. . 2 Polen Onze 2 Poolse vrienden in de kopgroep doen een belletje rinkelen. Stanislaw Aniolkowski reed de voorbije 2 jaar voor de Waalse Bingoal-ploeg, maar de sprinter is nu verhuisd naar het Human Powered Health van ploegleider Hendrik Redant. Kamil Malecki moest eind vorig jaar zijn koffers pakken bij Lotto-Soudal. De Pool is afgegleden naar Q36.5, het nieuwe project van Doug Ryder (ex-Dimension Data). Malecki lag in 2021 lange tijd in de lappenmand.



clock 13:38 13 uur 38. Het peloton geeft nog niet van jetje.

clock 13:33 Bijna 6 minuten. Gilles De Wilde zal vandaag niet te veel Nederlands kunnen praten. De broer van profrenster Julie is op pad met 2 Polen, een Noor, een Canadees, een Fransman en een Deen. Een bont allegaartje! . 13 uur 33. time difference Bijna 6 minuten Gilles De Wilde zal vandaag niet te veel Nederlands kunnen praten. De broer van profrenster Julie is op pad met 2 Polen, een Noor, een Canadees, een Fransman en een Deen. Een bont allegaartje!

clock 13:31 13 uur 31. De 7 leiders. Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health) Kamil Malecki (Q36.5) Tord Gudmestad (Uno-X) Mads Kristensen (Leopard) Leniac Langella (Ecoflo) Philippe Jacob (Ecoflo) . De 7 leiders Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health) Kamil Malecki (Q36.5) Tord Gudmestad (Uno-X) Mads Kristensen (Leopard) Leniac Langella (Ecoflo) Philippe Jacob (Ecoflo)

clock 13:29 13 uur 29. Kopgroep. Er wordt een kopgroep van 7 renners gemeld. Gilles De Wilde is er weer bij. Ook in de Omloop en in Kuurne reed hij met zijn snufferd in de wind. . Kopgroep Er wordt een kopgroep van 7 renners gemeld. Gilles De Wilde is er weer bij. Ook in de Omloop en in Kuurne reed hij met zijn snufferd in de wind.

clock 13:29 13 uur 29. Dries De Bondt: "Als we blijven doen zoals de vorige jaren, dan komt het er wel uit". Dries De Bondt: "Als we blijven doen zoals de vorige jaren, dan komt het er wel uit"

clock 13:28 13 uur 28. We moeten de verwachtingen eigenlijk als een compliment beschouwen. De mensen vragen bevestiging. . Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck). We moeten de verwachtingen eigenlijk als een compliment beschouwen. De mensen vragen bevestiging. Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:26 13 uur 26. Alpecin-Deceuninck, de ex-ploeg van Tim Merlier, hoopt het gemiste openingsweekend eveneens snel door te spoelen. "Of het op de maag ligt? Ja en neen", antwoordde Dries De Bondt bij de start. "Zondag hebben we echt pech gehad door een valpartij met de helft van de ploeg, maar we kijken vooruit." . Alpecin-Deceuninck, de ex-ploeg van Tim Merlier, hoopt het gemiste openingsweekend eveneens snel door te spoelen. "Of het op de maag ligt? Ja en neen", antwoordde Dries De Bondt bij de start. "Zondag hebben we echt pech gehad door een valpartij met de helft van de ploeg, maar we kijken vooruit."

clock 13:23 13 uur 23. Tim Merlier won hier in 2021, maar de Belgische kampioen trekt na de UAE Tour van vorige week naar Parijs-Nice. Daar wordt hij vanaf zondag vergezeld door Yves Lampaert, Tim Declercq, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Mauro Schmid en Florian Sénéchal. . Tim Merlier won hier in 2021, maar de Belgische kampioen trekt na de UAE Tour van vorige week naar Parijs-Nice. Daar wordt hij vanaf zondag vergezeld door Yves Lampaert, Tim Declercq, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Mauro Schmid en Florian Sénéchal.

clock 13:21 13 uur 21. Op 93 km van het einde betreden we het lokale circuit. In dat rondje liggen 4 obstakels met de laatste kasseistrook - de Rue de Belle Vue - net voor de slotkilometer. . Op 93 km van het einde betreden we het lokale circuit. In dat rondje liggen 4 obstakels met de laatste kasseistrook - de Rue de Belle Vue - net voor de slotkilometer.

clock 13:13 13 uur 13. Fabio Jakobsen moet sleutelen aan zijn fiets na een lichte valpartij.

clock 13:12 Bandbreuk Campenaerts. De volgwagen van Lotto-Dstny wordt opgeroepen: Victor Campenaerts wordt gedepanneerd na een lekke band. . 13 uur 12. flat tyre Bandbreuk Campenaerts De volgwagen van Lotto-Dstny wordt opgeroepen: Victor Campenaerts wordt gedepanneerd na een lekke band.

clock 13:08 13 uur 08. Kasper Asgreen: "De mindere ploeg? Het was al zuur genoeg dat ik zelf niet kon koersen". Kasper Asgreen: "De mindere ploeg? Het was al zuur genoeg dat ik zelf niet kon koersen"

clock 13:07 13 uur 07. Er staat wel wat wind. We moeten bij de start al klaar zijn. . Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step). Er staat wel wat wind. We moeten bij de start al klaar zijn. Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step)

clock 13:06 13 uur 06. "Slechte timing", zo vertelde Kasper Asgreen vanmiddag over zijn ziekte die hem weghield van het openingsweekend. "Ik had wat last van mijn maag. Het duurde slechts een dag, maar mijn lichaam moet nog een beetje herstellen. Al vrees ik geen vormverlies." . "Slechte timing", zo vertelde Kasper Asgreen vanmiddag over zijn ziekte die hem weghield van het openingsweekend. "Ik had wat last van mijn maag. Het duurde slechts een dag, maar mijn lichaam moet nog een beetje herstellen. Al vrees ik geen vormverlies."

clock 13:05 13 uur 05. Voorlopig sijpelt er amper informatie door vanuit de koers. Geen nieuws, goed nieuws? . Voorlopig sijpelt er amper informatie door vanuit de koers. Geen nieuws, goed nieuws?

clock 13:01 13 uur 01. Victor Campenaerts is niet de enige Belgische topper die hier vandaag meekoerst. Ook onder meer Oliver Naesen, Dries De Bondt, Jasper Stuyven, Florian Vermeersch en Sep Vanmarcke hebben een rugnummer gekregen. De GP Samyn heeft de jongste jaren duidelijk een upgrade gekregen. . Victor Campenaerts is niet de enige Belgische topper die hier vandaag meekoerst. Ook onder meer Oliver Naesen, Dries De Bondt, Jasper Stuyven, Florian Vermeersch en Sep Vanmarcke hebben een rugnummer gekregen. De GP Samyn heeft de jongste jaren duidelijk een upgrade gekregen.

clock 12:57 Op de Instagram-pagina van Victor Campenaerts kon je vanochtend zien hoe Florian Vermeersch en hij al een gebruikelijke sessie op de rollen afwerkten. . 12 uur 57. Op de Instagram-pagina van Victor Campenaerts kon je vanochtend zien hoe Florian Vermeersch en hij al een gebruikelijke sessie op de rollen afwerkten.

clock 12:53 12 uur 53. Als er naar een dirigent gezocht wordt, zal er zeker ook naar Intermarché-Circus-Wanty gelonkt worden. Voor hen is dit toch een beetje een thuiskoers. Met Mike Teunissen, Taco van der Hoorn, Hugo Page en de beloftevolle Madis Mihkels hebben ze troefkaarten bij de vleet. . Als er naar een dirigent gezocht wordt, zal er zeker ook naar Intermarché-Circus-Wanty gelonkt worden. Voor hen is dit toch een beetje een thuiskoers. Met Mike Teunissen, Taco van der Hoorn, Hugo Page en de beloftevolle Madis Mihkels hebben ze troefkaarten bij de vleet.

clock 12:42 12 uur 42. Oliver Naesen: "Dit is een koers met een meer heterogeen niveau". Oliver Naesen: "Dit is een koers met een meer heterogeen niveau"

clock 12:42 12 uur 42. Normaal zal deze koers niet te vroeg openbreken. Zo'n prefinale waarin zo hard gekoerst wordt is ook mijn achilleshiel. Ik heb liever dat het op het einde gebeurt. . Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Normaal zal deze koers niet te vroeg openbreken. Zo'n prefinale waarin zo hard gekoerst wordt is ook mijn achilleshiel. Ik heb liever dat het op het einde gebeurt. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

clock 12:40 12 uur 40. "Dit is wel een leuke koers", vertelde een bibberende Oliver Naesen aan onze man bij de start. "Het begin is iets rustiger dan bij de Omloop en Kuurne en dat is wel welkom na zo'n zwaar openingsweekend. De finale is des te intenser met de opeenvolging van hellingen en er is ook veel wind." . "Dit is wel een leuke koers", vertelde een bibberende Oliver Naesen aan onze man bij de start. "Het begin is iets rustiger dan bij de Omloop en Kuurne en dat is wel welkom na zo'n zwaar openingsweekend. De finale is des te intenser met de opeenvolging van hellingen en er is ook veel wind."

clock 12:38 12 uur 38. Vorig jaar won UAE met Matteo Trentin, maar ook die ploeg ontbreekt in dit startveld. Hugo Hofstetter (2020) en Guillaume Van Keirsbulck (2017) zijn de ex-winnaars die meetrappen met het peloton. . Vorig jaar won UAE met Matteo Trentin, maar ook die ploeg ontbreekt in dit startveld. Hugo Hofstetter (2020) en Guillaume Van Keirsbulck (2017) zijn de ex-winnaars die meetrappen met het peloton.

clock 12:30 12 uur 30. Het startschot is gegeven. Het startschot is gegeven

clock 12:29 12 uur 29 match begonnen start time Start



clock 12:24 Wel wind, geen Jumbo-Visma. Alle voornaamste hindernissen liggen in de lokale lus van 26 kilometer. Die wordt 4 keer aangetikt. De malse eerste helft van deze koers is ideaal om op te warmen, al kan de wind de renners ook vrij snel uit hun tent lokken. Eén belangrijk gegeven mogen we u niet onthouden: Jumbo-Visma staat hier niet aan de start. . 12 uur 24. wind Wel wind, geen Jumbo-Visma Alle voornaamste hindernissen liggen in de lokale lus van 26 kilometer. Die wordt 4 keer aangetikt. De malse eerste helft van deze koers is ideaal om op te warmen, al kan de wind de renners ook vrij snel uit hun tent lokken. Eén belangrijk gegeven mogen we u niet onthouden: Jumbo-Visma staat hier niet aan de start.

clock 12:18 12 uur 18. Fabio Jakobsen: "De conditie is oké bij iedereen". Fabio Jakobsen: "De conditie is oké bij iedereen"

clock 12:17 12 uur 17. We moeten ervoor zorgen dat we weer in de koers zitten en we mogen niet achter de feiten aanhollen. . Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step). We moeten ervoor zorgen dat we weer in de koers zitten en we mogen niet achter de feiten aanhollen. Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step)

clock 12:16 12 uur 16. Er wordt natuurlijk veel gekeken naar Soudal-Quick Step na het magere weekend. Fabio Jakobsen is het sprintwapen, ook Kasper Asgreen is terug na ziekte. De Nederlander toonde zich strijdvaardig: "We moeten alerter en scherper zijn. De andere ploegen zullen de koers hard willen maken en wij moeten mee zijn. Ik zal zelf ook meekoersen." . Er wordt natuurlijk veel gekeken naar Soudal-Quick Step na het magere weekend. Fabio Jakobsen is het sprintwapen, ook Kasper Asgreen is terug na ziekte. De Nederlander toonde zich strijdvaardig: "We moeten alerter en scherper zijn. De andere ploegen zullen de koers hard willen maken en wij moeten mee zijn. Ik zal zelf ook meekoersen."

clock 12:05 12 uur 05. Het voorjaarszonnetje heeft de donkere wolken weggeduwd, maar het is koud in Quaregnon. Dat zadelt de renners met enkele vraagstukken op. "De kledingkeuze zal belangrijk zijn", weet Dries De Bondt. "De gevoelstemperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt." "Hoe ik tegen de koude zal vechten? Door hard te rijden, zoals altijd", lacht Oliver Naesen. . Het voorjaarszonnetje heeft de donkere wolken weggeduwd, maar het is koud in Quaregnon. Dat zadelt de renners met enkele vraagstukken op. "De kledingkeuze zal belangrijk zijn", weet Dries De Bondt. "De gevoelstemperatuur ligt de hele dag rond het vriespunt." "Hoe ik tegen de koude zal vechten? Door hard te rijden, zoals altijd", lacht Oliver Naesen.

clock 12:02 12 uur 02. Victor Campenaerts: "Klaar voor de strijd? Zeker weten. We zijn hier zeker van een attractieve koers". Victor Campenaerts: "Klaar voor de strijd? Zeker weten. We zijn hier zeker van een attractieve koers"

clock 12:00 12 uur . Vrouwen. Intussen zijn de vrouwen begonnen aan hun GP Samyn. Straks kunt u op Eén naar hun finale kijken. Afspraak om 13.50 u. . Vrouwen Intussen zijn de vrouwen begonnen aan hun GP Samyn. Straks kunt u op Eén naar hun finale kijken. Afspraak om 13.50 u.

clock 11:52 11 uur 52. Over een halfuurtje gaan de renners van start. Onder meer Victor Campenaerts is bij onze reporter gepasseerd. Hij was opvallend kort van stof. De tegenvallende Omloop van zaterdag zindert duidelijk nog na. "Ik hoop hier met een beter gevoel af te sluiten", gaf de kopman van Lotto-Dstny mee. "Of ik er wakker van gelegen heb? Absoluut." . Over een halfuurtje gaan de renners van start. Onder meer Victor Campenaerts is bij onze reporter gepasseerd. Hij was opvallend kort van stof. De tegenvallende Omloop van zaterdag zindert duidelijk nog na. "Ik hoop hier met een beter gevoel af te sluiten", gaf de kopman van Lotto-Dstny mee. "Of ik er wakker van gelegen heb? Absoluut."

clock 10:44 Er vallen zowaar sneeuwvlokjes uit de lucht. . 10 uur 44. Er vallen zowaar sneeuwvlokjes uit de lucht.

clock 09:22 09 uur 22. Geen Tim Declercq. Soudal-Quick Step geeft op Twitter mee dan Tim Declercq de start niet haalt. De gewaardeerde knecht kwam zaterdag ten val in de Omloop en heeft nog te veel last: hij liep een lichte kuitblessure en enkele schaafwonden op. Le Samyn ligt "El Tractor": hij eindigde er 3 keer in de top 10: 7e in 2019, 8e in 2016 en 9e in 2020. . Geen Tim Declercq Soudal-Quick Step geeft op Twitter mee dan Tim Declercq de start niet haalt. De gewaardeerde knecht kwam zaterdag ten val in de Omloop en heeft nog te veel last: hij liep een lichte kuitblessure en enkele schaafwonden op.



Le Samyn ligt "El Tractor": hij eindigde er 3 keer in de top 10: 7e in 2019, 8e in 2016 en 9e in 2020.

clock 09:05 09 uur 05.

clock 28-02-2023 28-02-2023.

clock 16:48 16 uur 48. GP Samyn: pittige finale met hellingen en kasseien. Even voorbij het middaguur begint het peloton aan een tocht van ruim 200 kilometer richting Dour. In die festivalstad wordt een lokale ronde 4 keer besnuffeld. De lus telt een 4-tal hindernissen met nijdige hellende stroken en vervelende kasseien. Het deelnemersveld wordt ingevuld door onder meer Fabio Jakobsen, Kasper Asgreen, Soren Kragh Andersen, Mike Teunissen, Hugo Page, Oliver Naesen, Hugo Hofstetter, Jenthe Biermans, David Dekker, Alberto Dainese, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Giacomo Nizzolo en Sep Vanmarcke. . GP Samyn: pittige finale met hellingen en kasseien Even voorbij het middaguur begint het peloton aan een tocht van ruim 200 kilometer richting Dour. In die festivalstad wordt een lokale ronde 4 keer besnuffeld. De lus telt een 4-tal hindernissen met nijdige hellende stroken en vervelende kasseien. Het deelnemersveld wordt ingevuld door onder meer Fabio Jakobsen, Kasper Asgreen, Soren Kragh Andersen, Mike Teunissen, Hugo Page, Oliver Naesen, Hugo Hofstetter, Jenthe Biermans, David Dekker, Alberto Dainese, Jasper Stuyven, Victor Campenaerts, Giacomo Nizzolo en Sep Vanmarcke.