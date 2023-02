LIVE GP Samyn: Gilles De Wilde zit weer in de kopgroep, peloton wacht rustig af

clock 13:55 13 uur 55. Finale bij de vrouwen. Op Eén serveren we u de dameskoers. Aansluitend kunt u kijken naar het debat bij de mannen. . Finale bij de vrouwen Op Eén serveren we u de dameskoers. Aansluitend kunt u kijken naar het debat bij de mannen.

clock 13:54 13 uur 54. "We zijn niet allemaal Arnaud De Lie", vertelde Alec Segaert vanmiddag. Hij is een jaartje vroeger dan gepland doorgeschoven naar het profteam van Lotto-Dstny.

clock 13:52 13 uur 52. Dit is een nieuwe uitdaging. Vandaag is een ervaring op zich. Het is een ontdekking en ik hoop dat ik me kan laten zien. . Alec Segaert debuteert voor Lotto-Dstny. Dit is een nieuwe uitdaging. Vandaag is een ervaring op zich. Het is een ontdekking en ik hoop dat ik me kan laten zien. Alec Segaert debuteert voor Lotto-Dstny

clock 13:43 13 uur 43. In het peloton zet Trek-Segafredo zich resoluut op kop. Ze zijn hier met z'n zessen: Daan Hoole, Jacopo Mosca, Mathias Vacek en het Belgische trio Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde. Die laatste maakt zijn rentree nadat hij in de Ster van Bessèges zijn sleutelbeen had gebroken. . In het peloton zet Trek-Segafredo zich resoluut op kop. Ze zijn hier met z'n zessen: Daan Hoole, Jacopo Mosca, Mathias Vacek en het Belgische trio Jasper Stuyven, Edward Theuns en Otto Vergaerde. Die laatste maakt zijn rentree nadat hij in de Ster van Bessèges zijn sleutelbeen had gebroken.

clock 13:41 13 uur 41. 2 Polen. Onze 2 Poolse vrienden in de kopgroep doen een belletje rinkelen. Stanislaw Aniolkowski reed de voorbije 2 jaar voor de Waalse Bingoal-ploeg, maar de sprinter is nu verhuisd naar het Human Powered Health van ploegleider Hendrik Redant. Kamil Malecki moest eind vorig jaar zijn koffers pakken bij Lotto-Soudal. De Pool is afgegleden naar Q36.5, het nieuwe project van Doug Ryder (ex-Dimension Data). Malecki lag in 2021 lange tijd in de lappenmand. . 2 Polen Onze 2 Poolse vrienden in de kopgroep doen een belletje rinkelen. Stanislaw Aniolkowski reed de voorbije 2 jaar voor de Waalse Bingoal-ploeg, maar de sprinter is nu verhuisd naar het Human Powered Health van ploegleider Hendrik Redant. Kamil Malecki moest eind vorig jaar zijn koffers pakken bij Lotto-Soudal. De Pool is afgegleden naar Q36.5, het nieuwe project van Doug Ryder (ex-Dimension Data). Malecki lag in 2021 lange tijd in de lappenmand.



clock 13:38 13 uur 38. Het peloton geeft nog niet van jetje.

clock 13:33 Bijna 6 minuten. Gilles De Wilde zal vandaag niet te veel Nederlands kunnen praten. De broer van profrenster Julie is op pad met 2 Polen, een Noor, een Canadees, een Fransman en een Deen. Een bont allegaartje! . 13 uur 33. time difference Bijna 6 minuten Gilles De Wilde zal vandaag niet te veel Nederlands kunnen praten. De broer van profrenster Julie is op pad met 2 Polen, een Noor, een Canadees, een Fransman en een Deen. Een bont allegaartje!

clock 13:31 13 uur 31. De 7 leiders. Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health) Kamil Malecki (Q36.5) Tord Gudmestad (Uno-X) Mads Kristensen (Leopard) Leniac Langella (Ecoflo) Philippe Jacob (Ecoflo) . De 7 leiders Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) Stanislaw Aniolkowski (Human Powered Health) Kamil Malecki (Q36.5) Tord Gudmestad (Uno-X) Mads Kristensen (Leopard) Leniac Langella (Ecoflo) Philippe Jacob (Ecoflo)

clock 13:29 13 uur 29. Kopgroep. Er wordt een kopgroep van 7 renners gemeld. Gilles De Wilde is er weer bij. Ook in de Omloop en in Kuurne reed hij met zijn snufferd in de wind. . Kopgroep Er wordt een kopgroep van 7 renners gemeld. Gilles De Wilde is er weer bij. Ook in de Omloop en in Kuurne reed hij met zijn snufferd in de wind.

clock 13:29 13 uur 29. Dries De Bondt: "Als we blijven doen zoals de vorige jaren, dan komt het er wel uit". Dries De Bondt: "Als we blijven doen zoals de vorige jaren, dan komt het er wel uit"

clock 13:28 13 uur 28. We moeten de verwachtingen eigenlijk als een compliment beschouwen. De mensen vragen bevestiging. . Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck). We moeten de verwachtingen eigenlijk als een compliment beschouwen. De mensen vragen bevestiging. Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck)

clock 13:26 13 uur 26. Alpecin-Deceuninck, de ex-ploeg van Tim Merlier, hoopt het gemiste openingsweekend eveneens snel door te spoelen. "Of het op de maag ligt? Ja en neen", antwoordde Dries De Bondt bij de start. "Zondag hebben we echt pech gehad door een valpartij met de helft van de ploeg, maar we kijken vooruit." . Alpecin-Deceuninck, de ex-ploeg van Tim Merlier, hoopt het gemiste openingsweekend eveneens snel door te spoelen. "Of het op de maag ligt? Ja en neen", antwoordde Dries De Bondt bij de start. "Zondag hebben we echt pech gehad door een valpartij met de helft van de ploeg, maar we kijken vooruit."

clock 13:23 13 uur 23. Tim Merlier won hier in 2021, maar de Belgische kampioen trekt na de UAE Tour van vorige week naar Parijs-Nice. Daar wordt hij vanaf zondag vergezeld door Yves Lampaert, Tim Declercq, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Mauro Schmid en Florian Sénéchal. . Tim Merlier won hier in 2021, maar de Belgische kampioen trekt na de UAE Tour van vorige week naar Parijs-Nice. Daar wordt hij vanaf zondag vergezeld door Yves Lampaert, Tim Declercq, Kasper Asgreen, Rémi Cavagna, Mauro Schmid en Florian Sénéchal.

clock 13:21 13 uur 21. Op 93 km van het einde betreden we het lokale circuit. In dat rondje liggen 4 obstakels met de laatste kasseistrook - de Rue de Belle Vue - net voor de slotkilometer. . Op 93 km van het einde betreden we het lokale circuit. In dat rondje liggen 4 obstakels met de laatste kasseistrook - de Rue de Belle Vue - net voor de slotkilometer.

clock 13:13 13 uur 13. Fabio Jakobsen moet sleutelen aan zijn fiets na een lichte valpartij.

clock 13:12 Bandbreuk Campenaerts. De volgwagen van Lotto-Dstny wordt opgeroepen: Victor Campenaerts wordt gedepanneerd na een lekke band. . 13 uur 12. flat tyre Bandbreuk Campenaerts De volgwagen van Lotto-Dstny wordt opgeroepen: Victor Campenaerts wordt gedepanneerd na een lekke band.

clock 13:08 13 uur 08. Kasper Asgreen: "De mindere ploeg? Het was al zuur genoeg dat ik zelf niet kon koersen". Kasper Asgreen: "De mindere ploeg? Het was al zuur genoeg dat ik zelf niet kon koersen"

clock 13:07 13 uur 07. Er staat wel wat wind. We moeten bij de start al klaar zijn. . Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step). Er staat wel wat wind. We moeten bij de start al klaar zijn. Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step)

clock 13:06 13 uur 06. "Slechte timing", zo vertelde Kasper Asgreen vanmiddag over zijn ziekte die hem weghield van het openingsweekend. "Ik had wat last van mijn maag. Het duurde slechts een dag, maar mijn lichaam moet nog een beetje herstellen. Al vrees ik geen vormverlies." . "Slechte timing", zo vertelde Kasper Asgreen vanmiddag over zijn ziekte die hem weghield van het openingsweekend. "Ik had wat last van mijn maag. Het duurde slechts een dag, maar mijn lichaam moet nog een beetje herstellen. Al vrees ik geen vormverlies."