GP Samyn opent het Waalse wielerseizoen: Jakobsen vuurt Quick-Step aan

17:45

17 uur 45. Quick Step-Alpha Vinyl kiest in de GP Samyn voor Fabio Jakobsen als aanvoerder. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne moet de blauwe formatie een 2e zege in een handvol dagen bezorgen. Zoek niet naar Asgreen, Stybar of Lampaert. Jakobsen krijgt Josef Cerny, Stijn Steels, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht en Ethan Vernon mee als ploeggenoten. .