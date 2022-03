LIVESTREAM GP Samyn: Overleven de sprinters de lastige finale?

16:42 16 uur 42. Nog 22 kilometer. Het groepje versplintert weer helemaal. Merlier en De Lie vragen zuurstof, de sterkere beren gaan op pad. . Nog 22 kilometer Het groepje versplintert weer helemaal. Merlier en De Lie vragen zuurstof, de sterkere beren gaan op pad.

16:40 16 uur 40. Het peloton moet nog altijd een stevige bres dichten. Nog eens de aantrekkelijkste namen voorin: De Bondt, Merlier, Campenaerts, Van Gestel, Vermeersch, De Lie, Trentin, Tiller, Vliegen, Hofstetter, Van Lerberghe en Dewulf. . Het peloton moet nog altijd een stevige bres dichten. Nog eens de aantrekkelijkste namen voorin: De Bondt, Merlier, Campenaerts, Van Gestel, Vermeersch, De Lie, Trentin, Tiller, Vliegen, Hofstetter, Van Lerberghe en Dewulf.

16:39 16 uur 39. Campenaerts voelt de pedalen niet en springt op alles wat beweegt. Die alles heet nu Trentin. Maar er zit geen lijn in en dat is nefast voor de overlevingskansen. . Campenaerts voelt de pedalen niet en springt op alles wat beweegt. Die alles heet nu Trentin. Maar er zit geen lijn in en dat is nefast voor de overlevingskansen.

16:38 16 uur 38. We trekken ook door deze poging nu al een streep. Campenaerts is de motor, maar de rest keert terug. Het peloton moet nog altijd een achterstand van zo'n 15 tellen uitwissen. . We trekken ook door deze poging nu al een streep. Campenaerts is de motor, maar de rest keert terug. Het peloton moet nog altijd een achterstand van zo'n 15 tellen uitwissen.

16:36 16 uur 36. 5 leiders achtervolgers met onder meer Merlier op 10" peloton op 25" . 5 leiders achtervolgers met onder meer Merlier op 10" peloton op 25"

16:35 16 uur 35. Laatste ronde: nog 26 kilometer. Campenaerts, Vliegen en Cerny rijden in geen tijd tot bij Dewulf en Pithie. Bij het ingaan van de laatste ronde hebben we dus 5 koplopers. . Laatste ronde: nog 26 kilometer Campenaerts, Vliegen en Cerny rijden in geen tijd tot bij Dewulf en Pithie. Bij het ingaan van de laatste ronde hebben we dus 5 koplopers.

16:34 16 uur 34. Het botert niet bij de achtervolgers. . Karl Vannieuwkerke. Het botert niet bij de achtervolgers. Karl Vannieuwkerke

16:33 16 uur 33. Het peloton met Jakobsen is nog niet uitgeschakeld. Bij G2 kijkt iedereen naar Lotto-Soudal, dat met Vermeersch, Campenaerts, De Lie en Beullens over liefst 4 pionnen beschikt. . Het peloton met Jakobsen is nog niet uitgeschakeld. Bij G2 kijkt iedereen naar Lotto-Soudal, dat met Vermeersch, Campenaerts, De Lie en Beullens over liefst 4 pionnen beschikt.

16:33 16 uur 33. Pithie en Dewulf sluipen weg uit de kopgroep. Pithie en Dewulf sluipen weg uit de kopgroep

16:30 16 uur 30. Stan Dewulf en Laurence Pithie, een Aussie van Groupama-FDJ, zetten het elitegroepje met de Lotto's en Merlier op achterstand. Nog meer volk in dat groepje: Hofstetter, Van Rooy, Koch, De Gendt, Vliegen, Beullens, De Lie, Mozzato, Touzé en Tiller. . Stan Dewulf en Laurence Pithie, een Aussie van Groupama-FDJ, zetten het elitegroepje met de Lotto's en Merlier op achterstand. Nog meer volk in dat groepje: Hofstetter, Van Rooy, Koch, De Gendt, Vliegen, Beullens, De Lie, Mozzato, Touzé en Tiller.

16:28 16 uur 28. Voorin zit er nog te veel volk en de aanwezigheid van Merlier werkt verlammend. Uit de kopgroep rijdt een duo weg. . Voorin zit er nog te veel volk en de aanwezigheid van Merlier werkt verlammend. Uit de kopgroep rijdt een duo weg.

16:28 Lekke band. Nu pas wordt Oliver Naesen gedepanneerd. Jammer, want hij wilde er iets van maken en gaf een gretige indruk. . 16 uur 28. Lekke band Nu pas wordt Oliver Naesen gedepanneerd. Jammer, want hij wilde er iets van maken en gaf een gretige indruk.

16:28 16 uur 28. Naesen is er niet meer bij vooraan door pech. Naesen is er niet meer bij vooraan door pech

16:27 16 uur 27. Wie is nog aan boord? Onder meer Campenaerts, Vermeersch, Merlier, De Bondt, Dewulf, Trentin, Van Lerberghe, Cerny. . Wie is nog aan boord? Onder meer Campenaerts, Vermeersch, Merlier, De Bondt, Dewulf, Trentin, Van Lerberghe, Cerny.

16:26 16 uur 26. Wie niet mee is, is Jakobsen. Quick Step-Alpha Vinyl rekent op Van Lerberghe en Cerny. . Wie niet mee is, is Jakobsen. Quick Step-Alpha Vinyl rekent op Van Lerberghe en Cerny.

16:25 16 uur 25. Campenaerts geeft er nog een extra lel op. Net op dat moment kampt Naesen met een mechanisch defect. Hij haakt af. De Bondt en Merlier proberen de uurrecordhouder te volgen. . Campenaerts geeft er nog een extra lel op. Net op dat moment kampt Naesen met een mechanisch defect. Hij haakt af. De Bondt en Merlier proberen de uurrecordhouder te volgen.

16:24 16 uur 24. José De Cauwer bouwt nog een klein beetje voorzichtigheid in, maar zijn kennersoog ziet dat er niet te veel volk meer zal terugkeren. Lotto-Soudal is alleszins goed vertegenwoordigd. . José De Cauwer bouwt nog een klein beetje voorzichtigheid in, maar zijn kennersoog ziet dat er niet te veel volk meer zal terugkeren. Lotto-Soudal is alleszins goed vertegenwoordigd.

16:23 16 uur 23. Niki Terpstra zit helemaal achterin. Hij heef de slag gemist: zo'n 20 renners laten het peloton in de steek. . Niki Terpstra zit helemaal achterin. Hij heef de slag gemist: zo'n 20 renners laten het peloton in de steek.

16:21 16 uur 21. Nog 38 kilometer en de crème de la crème roert zich. Campenaerts lonkt naar Trentin. Ze geven allebei een kloeke indruk. . Nog 38 kilometer en de crème de la crème roert zich. Campenaerts lonkt naar Trentin. Ze geven allebei een kloeke indruk.

16:21 16 uur 21. De uitdunning is nu echt wel ingezet. . Karl Vannieuwkerke. De uitdunning is nu echt wel ingezet. Karl Vannieuwkerke

16:21 16 uur 21. Naesen en Trentin doen de boel kraken op 40km van het einde. Naesen en Trentin doen de boel kraken op 40km van het einde

16:20 16 uur 20. De sterke mannen zonderen zich nu meer en meer af. Heel wat renners dreigen te kraken. . De sterke mannen zonderen zich nu meer en meer af. Heel wat renners dreigen te kraken.

16:19 16 uur 19. Op de glibberige keien maakt Oliver Naesen de koers nog wat harder. Matteo Trentin zit in zijn wiel, Florian Vermeersch is ook bij de pinken. . Op de glibberige keien maakt Oliver Naesen de koers nog wat harder. Matteo Trentin zit in zijn wiel, Florian Vermeersch is ook bij de pinken.

16:17 16 uur 17. Het peloton slaat rechtsaf richting een van de volgende hindernissen. Het is vechten om de beste posities, maar daarna valt het meestal in duigen. . Het peloton slaat rechtsaf richting een van de volgende hindernissen. Het is vechten om de beste posities, maar daarna valt het meestal in duigen.

16:15 16 uur 15. Chris Lawless, de snelle man van TotalEnergies, grimast. De Brit heeft met zijn linkerknie wellicht zijn stuur aangetikt, altijd een pijnlijke affaire. . Chris Lawless, de snelle man van TotalEnergies, grimast. De Brit heeft met zijn linkerknie wellicht zijn stuur aangetikt, altijd een pijnlijke affaire.

16:13 16 uur 13. Nog 44 kilometer. Het verhaal van de kopgroep - vertrokken na 5 kilometer - is nu helemaal geschreven. Het is Stan Dewulf die de fakkel van zijn ploegmakker overneemt. Maar waar trek je in je eentje naartoe? Brent Van Moer antwoordt. . Nog 44 kilometer Het verhaal van de kopgroep - vertrokken na 5 kilometer - is nu helemaal geschreven. Het is Stan Dewulf die de fakkel van zijn ploegmakker overneemt. Maar waar trek je in je eentje naartoe? Brent Van Moer antwoordt.

16:11 16 uur 11. Oliver Naesen sleurt het peloton tot in de nek van de laatste vluchters. Een hergroepering staat in de sterren geschreven. . Oliver Naesen sleurt het peloton tot in de nek van de laatste vluchters. Een hergroepering staat in de sterren geschreven.

16:10 16 uur 10. Nieuwe hapering in het peloton. Nieuwe hapering in het peloton

16:09 16 uur 09. In het peloton komt er een beetje afscheiding. We zien Belgische bandjes: Oliver Naesen en Dries De Bondt willen de finale ontkurken. . In het peloton komt er een beetje afscheiding. We zien Belgische bandjes: Oliver Naesen en Dries De Bondt willen de finale ontkurken.

16:08 16 uur 08. Enkele renners sukkelen bijna de gracht in. Lars Boven, zoon van Jumbo-ploegleider Jan, maakt kennis met het Waalse struikgewas. . Enkele renners sukkelen bijna de gracht in. Lars Boven, zoon van Jumbo-ploegleider Jan, maakt kennis met het Waalse struikgewas.

16:05 16 uur 05. Er zit weinig structuur in het koersgedrag van het peloton. . Karl Vannieuwkerke. Er zit weinig structuur in het koersgedrag van het peloton. Karl Vannieuwkerke

16:03 16 uur 03. Bij Lotto-Soudal en Sport Vlaanderen-Baloise proberen ze slag om slinger aan te vallen. Quick Step-Alpha Vinyl tekent nu wel present en wil orde in de chaos creëren. . Bij Lotto-Soudal en Sport Vlaanderen-Baloise proberen ze slag om slinger aan te vallen. Quick Step-Alpha Vinyl tekent nu wel present en wil orde in de chaos creëren.

16:01 16 uur 01. Nog 52 kilometer. Daar is de volgende passage aan de finish: nog 2 rondjes van 26 kilometer. De kopgroep is uitgedund tot 4 manschappen. Het peloton wordt op 40 seconden geklokt. . Nog 52 kilometer Daar is de volgende passage aan de finish: nog 2 rondjes van 26 kilometer. De kopgroep is uitgedund tot 4 manschappen. Het peloton wordt op 40 seconden geklokt.

15:59 15 uur 59. Herregodts charmeert met zijn stijl en hij kijkt niet op een inspanning meer of minder, maar dit was een chasse patate. De kop van de koers heeft hij helaas nooit gezien. . Herregodts charmeert met zijn stijl en hij kijkt niet op een inspanning meer of minder, maar dit was een chasse patate. De kop van de koers heeft hij helaas nooit gezien.

15:57 15 uur 57. De kopgroep kan de finish weer ruiken. Alles ligt stilaan op een zakdoek. Een hergroepering in Dour hangt in de lucht. . De kopgroep kan de finish weer ruiken. Alles ligt stilaan op een zakdoek. Een hergroepering in Dour hangt in de lucht.

15:54 15 uur 54. De bonus van de kopgroep smelt razendsnel weg. Dat is ook slecht nieuws voor Herregodts. Zijn jacht zal op die manier een maat voor niets geweest zijn. . De bonus van de kopgroep smelt razendsnel weg. Dat is ook slecht nieuws voor Herregodts. Zijn jacht zal op die manier een maat voor niets geweest zijn.

15:52 15 uur 52. In het peloton proberen Uno-X, AG2R-Citroën en Lotto-Soudal de snelle mannen af te matten. Quick Step-Alpha Vinyl speelt verstoppertje. We zien hem amper op de eerste rijen. . In het peloton proberen Uno-X, AG2R-Citroën en Lotto-Soudal de snelle mannen af te matten. Quick Step-Alpha Vinyl speelt verstoppertje. We zien hem amper op de eerste rijen.

15:48 15 uur 48. Er wordt nog altijd reserve ingebouwd in het peloton. Niemand lijkt bereid om zijn eerste kogels nu al af te vuren. . Er wordt nog altijd reserve ingebouwd in het peloton. Niemand lijkt bereid om zijn eerste kogels nu al af te vuren.

15:45 15 uur 45. Sommige stroken liggen er toch verraderlijk bij. Er is slipgevaar in meerdere bochten door de modder die is blijven liggen. . Sommige stroken liggen er toch verraderlijk bij. Er is slipgevaar in meerdere bochten door de modder die is blijven liggen.

15:43 15 uur 43. Op naar een schifting? Er zit druk op de ketel. De andere teams hebben gezien hoe Lotto-Soudal naar het front trekt en zijn klaar om de hellingen nuttig te gebruiken. . Op naar een schifting? Er zit druk op de ketel. De andere teams hebben gezien hoe Lotto-Soudal naar het front trekt en zijn klaar om de hellingen nuttig te gebruiken.

15:40 15 uur 40. Jumbo-Visma is de ploeg van het weekend. De Nederlanders zijn hier aanwezig met een jeugdige selectie. David Dekker moet het speerpunt worden. De zoon van Erik werd hier in 2020 3e. . Jumbo-Visma is de ploeg van het weekend. De Nederlanders zijn hier aanwezig met een jeugdige selectie. David Dekker moet het speerpunt worden. De zoon van Erik werd hier in 2020 3e.

15:38 15 uur 38. Herregodts en zijn Nederlandse gezel naderen tot op 50 seconden van de vluchters. Het peloton staat 2'06" in het krijt. Lotto-Soudal is zich stilaan aan het groeperen op de eerste rij. . Herregodts en zijn Nederlandse gezel naderen tot op 50 seconden van de vluchters. Het peloton staat 2'06" in het krijt. Lotto-Soudal is zich stilaan aan het groeperen op de eerste rij.

15:36 15 uur 36. Dit is een koers van 209 kilometer. Ik verwacht straks een sterk uitgedund peloton. . Karl Vannieuwkerke. Dit is een koers van 209 kilometer. Ik verwacht straks een sterk uitgedund peloton. Karl Vannieuwkerke

15:33 15 uur 33. Nog 73 kilometer. kopgroep Herregodts en Daemen op 54" peloton op 2'08" . Nog 73 kilometer kopgroep Herregodts en Daemen op 54" peloton op 2'08"

15:28 15 uur 28. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) is zijn finale nu al aan het rijden en trekt met een kompaan van BEAT Cycling richting de kopgroep. Hij doet dus al snel een jasje uit. . Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise) is zijn finale nu al aan het rijden en trekt met een kompaan van BEAT Cycling richting de kopgroep. Hij doet dus al snel een jasje uit.

15:26 15 uur 26. Het peloton waait breed uit en kiest voor een gezapig intermezzo. Achteraan heeft de gevallen Vermeersch zijn stekje weer ingenomen. . Het peloton waait breed uit en kiest voor een gezapig intermezzo. Achteraan heeft de gevallen Vermeersch zijn stekje weer ingenomen.

15:25 15 uur 25. Passage aan de finish. Nog 78 kilometer en de renners groeten het publiek aan de aankomstboog in Dour. We krijgen nog 3 lussen van ruim 26 kilometer. . Passage aan de finish Nog 78 kilometer en de renners groeten het publiek aan de aankomstboog in Dour. We krijgen nog 3 lussen van ruim 26 kilometer.

15:25 Het peloton wordt even opgeschrikt door een val met o.a. Florian Vermeersch. 15 uur 25. Het peloton wordt even opgeschrikt door een val met o.a. Florian Vermeersch

15:21 Chemin Belle Vue. De Chemin Belle Vue, op 3 kilometer van de aankomst, is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Victor Campenaerts wil het beste zicht op de stenen hebben en komt even in de potten roeren. . 15 uur 21. Chemin Belle Vue De Chemin Belle Vue, op 3 kilometer van de aankomst, is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Victor Campenaerts wil het beste zicht op de stenen hebben en komt even in de potten roeren.

15:19 15 uur 19. De nervositeit groeit in het peloton. Oliver Naesen en Tim Merlier zitten helemaal voorin. . Karl Vannieuwkerke. De nervositeit groeit in het peloton. Oliver Naesen en Tim Merlier zitten helemaal voorin. Karl Vannieuwkerke

15:17 15 uur 17. De vlucht van de dag is ten dode opgeschreven. In het peloton kriebelen de beentjes van teams die de eerste slag gemist hadden. Rune Herregodts steekt zijn neus aan het venster. . De vlucht van de dag is ten dode opgeschreven. In het peloton kriebelen de beentjes van teams die de eerste slag gemist hadden. Rune Herregodts steekt zijn neus aan het venster.

15:13 15 uur 13. In het peloton laat Uno-X het tempo wat zakken. Zo kunnen er wat brokken gelijmd worden na de crash van enkele kilometers geleden. . In het peloton laat Uno-X het tempo wat zakken. Zo kunnen er wat brokken gelijmd worden na de crash van enkele kilometers geleden.

15:08 15 uur 08. Nergens liggen de stenen zo slecht als in de Hel van het Noorden, maar veel ploegen bezigen deze koers om wat materiaal uit te testen voor Parijs-Roubaix van midden april. Matteo Trentin heeft zich in het treintje van Uno-X genesteld. . Nergens liggen de stenen zo slecht als in de Hel van het Noorden, maar veel ploegen bezigen deze koers om wat materiaal uit te testen voor Parijs-Roubaix van midden april. Matteo Trentin heeft zich in het treintje van Uno-X genesteld.

15:07 15 uur 07. We zitten intussen op het lokale circuit en trekken zoetjesaan richting de finish. In de bochten moeten de renners waakzaam zijn voor enkele plassen, de restanten van enkele plensbuien vanochtend. . We zitten intussen op het lokale circuit en trekken zoetjesaan richting de finish. In de bochten moeten de renners waakzaam zijn voor enkele plassen, de restanten van enkele plensbuien vanochtend.

15:07 15 uur 07. Florian Vermeersch is betrokken bij stevige val op 93km van het einde. Florian Vermeersch is betrokken bij stevige val op 93km van het einde

15:04 15 uur 04. Vermeersch ontsnapte niet aan het domino-effect in de buik van het peloton. Hij verbijt de pijn en kruipt weer op zijn tweewieler. . Vermeersch ontsnapte niet aan het domino-effect in de buik van het peloton. Hij verbijt de pijn en kruipt weer op zijn tweewieler.

15:03 Val in het peloton. We vallen meteen met de deur in huis: in het peloton ligt een heel pak renners liggen. Lotto-Soudal telt een slachtoffer, ook bij Israel-Premier Tech likken ze hun wonden. De Lotto-renner is Florian Vermeersch. Hij tast naar zijn ribben. . 15 uur 03. Val in het peloton We vallen meteen met de deur in huis: in het peloton ligt een heel pak renners liggen. Lotto-Soudal telt een slachtoffer, ook bij Israel-Premier Tech likken ze hun wonden. De Lotto-renner is Florian Vermeersch. Hij tast naar zijn ribben.

15:02 15 uur 02. Op dit voorjaarsparcours kan je echt koersen. . José De Cauwer. Op dit voorjaarsparcours kan je echt koersen. José De Cauwer

14:59 14 uur 59. Eén en livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer ontvangen u met open armen. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer ontvangen u met open armen. Veel kijkplezier!

14:53 14 uur 53. Er worden meer en meer renners in moeilijkheden gemeld. Onder meer Benjamin Declercq en Jens Debusschere happen naar adem. . Er worden meer en meer renners in moeilijkheden gemeld. Onder meer Benjamin Declercq en Jens Debusschere happen naar adem.

14:51 14 uur 51. We zijn bijna halfweg en de voorsprong van de leiders brokkelt zienderogen af. Uno-X is klaar voor een lange finale: 2'20". . We zijn bijna halfweg en de voorsprong van de leiders brokkelt zienderogen af. Uno-X is klaar voor een lange finale: 2'20".

14:49 14 uur 49. Wij rijden zeker niet voor een massasprint, maar we houden wel Arnaud De Lie achter de hand mocht het tot een sprint komen. . Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). Wij rijden zeker niet voor een massasprint, maar we houden wel Arnaud De Lie achter de hand mocht het tot een sprint komen. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

14:47 14 uur 47. Uno-X knapt nog altijd het leeuwendeel van het werk op. Ze beschikken hier ook over Tobias Halland Johannessen, de winnaar van de Ronde van de Toekomst. . Uno-X knapt nog altijd het leeuwendeel van het werk op. Ze beschikken hier ook over Tobias Halland Johannessen, de winnaar van de Ronde van de Toekomst.

14:42 Eerste stenen! Er mag wat leven in de brouwerij komen. Na bijna 100 kilometer zullen de kettingen in de kopgroep wat meer ratelen: de 6 leiders krijgen een eerste portie stenen op hun bord. . 14 uur 42. Eerste stenen! Er mag wat leven in de brouwerij komen. Na bijna 100 kilometer zullen de kettingen in de kopgroep wat meer ratelen: de 6 leiders krijgen een eerste portie stenen op hun bord.

14:36 14 uur 36. Norsgaard-Bjerg. Bij de vrouwen is er alvast een Deense winnares. Emma Norsgaard-Bjerg was vorig jaar 2e, nu was ze de snelste. . Norsgaard-Bjerg Bij de vrouwen is er alvast een Deense winnares. Emma Norsgaard-Bjerg was vorig jaar 2e, nu was ze de snelste.

14:32 14 uur 32. Uno-X draagt meer dan zijn steentje bij in de achtervolging. De Noren rekenen op de Deen Rasmus Tiller. Vorig jaar werd hij 2e in Dour, zaterdag was hij 6e in de Omloop. Zijn vorm zit dus meer dan snor. . Uno-X draagt meer dan zijn steentje bij in de achtervolging. De Noren rekenen op de Deen Rasmus Tiller. Vorig jaar werd hij 2e in Dour, zaterdag was hij 6e in de Omloop. Zijn vorm zit dus meer dan snor.

14:24 Gemiddelde snelheid. Na 2 uur bedraagt de moyenne 42,6 km/u. De finish wordt dan rond 17.25 u verwacht. . 14 uur 24. Gemiddelde snelheid Na 2 uur bedraagt de moyenne 42,6 km/u. De finish wordt dan rond 17.25 u verwacht.

14:19 14 uur 19. We zijn 2 uur aan het koersen en deze GP Samyn heeft voorlopig weinig om het lijf. Na 5 kilometer kwam de kopgroep tot leven. Het zestal houdt het peloton nu al een hele poos op om en bij de 4 minuten. . We zijn 2 uur aan het koersen en deze GP Samyn heeft voorlopig weinig om het lijf. Na 5 kilometer kwam de kopgroep tot leven. Het zestal houdt het peloton nu al een hele poos op om en bij de 4 minuten.

14:09 14 uur 09. Een massasprint? Dat is zeker mogelijk. Kijk maar naar de editie van vorig jaar met Tim Merlier. . Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl). Een massasprint? Dat is zeker mogelijk. Kijk maar naar de editie van vorig jaar met Tim Merlier. Fabio Jakobsen (Quick Step-Alpha Vinyl)

14:07 14 uur 07. Senne Leysen knapt het vuile werk voor Alpecin-Fenix op. Ook Lasse Norman Hansen, de pistepartner van Michael Morkov, registreert wat er in de loges van het peloton gebeurt. . Senne Leysen knapt het vuile werk voor Alpecin-Fenix op. Ook Lasse Norman Hansen, de pistepartner van Michael Morkov, registreert wat er in de loges van het peloton gebeurt.

13:51 Eten. Stan Van Tricht joeg het tempo eventjes de hoogte in, maar in de bevoorradingszone zal de snelheid weer wat zakken. Zo meteen gaat op Eén de uitzending rond de vrouwenkoers van start. . 13 uur 51. Eten Stan Van Tricht joeg het tempo eventjes de hoogte in, maar in de bevoorradingszone zal de snelheid weer wat zakken. Zo meteen gaat op Eén de uitzending rond de vrouwenkoers van start.

13:46 13 uur 46. Op de eerste rij van het peloton krijgen we wat meer kleur. Alpecin-Fenix zet een mannetje bij en steunt Quick Step-Alpha Vinyl en Uno-X in de achtervolging. . Op de eerste rij van het peloton krijgen we wat meer kleur. Alpecin-Fenix zet een mannetje bij en steunt Quick Step-Alpha Vinyl en Uno-X in de achtervolging.

13:38 13 uur 38. Voor wie nu pas inschakelt: na amper 5 kilometer scheurde een groepje van 6 renners zich al los uit het peloton. De grote groep gunt hen iets meer dan 4 minuten. . Voor wie nu pas inschakelt: na amper 5 kilometer scheurde een groepje van 6 renners zich al los uit het peloton. De grote groep gunt hen iets meer dan 4 minuten.

13:32 De traditionele scherprechter in de finale: de stenen liggen er niet te fraai bij. . 13 uur 32. De traditionele scherprechter in de finale: de stenen liggen er niet te fraai bij.

13:31 13 uur 31. Er staan hier veel sprinters aan de start, maar er zijn ook offensieve teams. Daar reken ik onze ploeg bij. Oliver Naesen (AG2R-Citroën). Er staan hier veel sprinters aan de start, maar er zijn ook offensieve teams. Daar reken ik onze ploeg bij. Oliver Naesen (AG2R-Citroën)

13:28 13 uur 28. Koersweek. Vanaf nu valt het wielerseizoen niet meer stil. Morgen vindt met de Trofeo Laigueglia de Italiaanse opener plaats. Zaterdag is er de Strade Bianche, zondag begint Parijs-Nice en vanaf maandag is er al Tirreno-Adriatico. . Koersweek Vanaf nu valt het wielerseizoen niet meer stil. Morgen vindt met de Trofeo Laigueglia de Italiaanse opener plaats. Zaterdag is er de Strade Bianche, zondag begint Parijs-Nice en vanaf maandag is er al Tirreno-Adriatico.

13:23 Gemiddelde snelheid. Na één uur hebben we 44 kilometer afgelegd. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton blijft stabiel: 4'25". . 13 uur 23. Gemiddelde snelheid Na één uur hebben we 44 kilometer afgelegd. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton blijft stabiel: 4'25".

13:20 13 uur 20. Renners zijn gestart in de GP Samyn. Renners zijn gestart in de GP Samyn

13:19 13 uur 19. Het eerste uur is bijna achter de rug en de koers lijkt voor eventjes vastgeroest. De 6 leiders komen voornamelijk uit de kleinere teams die op zoek zijn naar extra publiciteit. Sam Welsford van DSM is op dat vlak een uitzondering, maar de formatie van John Degenkolb is hier zeker niet met een A-ploeg. . Het eerste uur is bijna achter de rug en de koers lijkt voor eventjes vastgeroest. De 6 leiders komen voornamelijk uit de kleinere teams die op zoek zijn naar extra publiciteit. Sam Welsford van DSM is op dat vlak een uitzondering, maar de formatie van John Degenkolb is hier zeker niet met een A-ploeg.

13:10 Met deze 6 vluchters sluipen we dichter bij Dour. 13 uur 10. Met deze 6 vluchters sluipen we dichter bij Dour

13:09 4'10". De koplopers boeken nog altijd een beetje terreinwinst, maar de grote sprongen zijn er niet meer bij. 4'10", dat is voorlopig de maximale bonus. . 13 uur 09. 4'10" De koplopers boeken nog altijd een beetje terreinwinst, maar de grote sprongen zijn er niet meer bij. 4'10", dat is voorlopig de maximale bonus.

13:05 13 uur 05. Ik zal misschien nog wat last ondervinden van mijn val in de Omloop, maar ik ben klaar om te koersen. . Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). Ik zal misschien nog wat last ondervinden van mijn val in de Omloop, maar ik ben klaar om te koersen. Victor Campenaerts (Lotto-Soudal)

13:01 13 uur 01. Ook de vrouwen werken vandaag hun GP Samyn af. Klik hieronder om het koersverloop te volgen. . Ook de vrouwen werken vandaag hun GP Samyn af. Klik hieronder om het koersverloop te volgen.

13:01 13 uur 01. GP Samyn Gewiekst Movistar zet Emma Norsgaard in een zetel op weg naar winst in GP Samyn

12:53 Te weinig wind? Quick Step-Alpha Vinyl en Uno-X hebben met elkaar gesproken. Zij voeren het peloton aan. In dit eerste deel van het parcours zou de wind een speelkameraadje kunnen zijn in de open vlakten, maar de wind blaast waarschijnlijk niet krachtig genoeg. . 12 uur 53. Te weinig wind? Quick Step-Alpha Vinyl en Uno-X hebben met elkaar gesproken. Zij voeren het peloton aan. In dit eerste deel van het parcours zou de wind een speelkameraadje kunnen zijn in de open vlakten, maar de wind blaast waarschijnlijk niet krachtig genoeg.

12:48 12 uur 48. De namen van de 6 leiders. Sam Welsford (DSM) Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) Jente Boons (BEAT Cycling) Kasper Saver (Minerva Cycling) Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex) Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix) . De namen van de 6 leiders. Sam Welsford (DSM)

Nickolas Zukowsky (Human Powered Health) Jente Boons (BEAT Cycling) Kasper Saver (Minerva Cycling) Sander Lemmens (Tarteletto-Isorex) Samuel Leroux (Go Sport-Roubaix)

12:42 12 uur 42. Het peloton liet zich even in slaap wiegen, want in geen tijd liep het verschil op tot bijna 3 minuten. Oliver Naesen en Bert Van Lerberghe schudden iedereen even wakker. . Het peloton liet zich even in slaap wiegen, want in geen tijd liep het verschil op tot bijna 3 minuten. Oliver Naesen en Bert Van Lerberghe schudden iedereen even wakker.

12:38 De start op het middaguur. 12 uur 38. De start op het middaguur

12:37 53". Na 10 kilometer ziet het er rooskleurig uit voor onze vluchtersgroep. Hun voorsprong zwelt aan. In de grote groep worden opvallend veel lekke banden gemeld. . 12 uur 37. 53" Na 10 kilometer ziet het er rooskleurig uit voor onze vluchtersgroep. Hun voorsprong zwelt aan. In de grote groep worden opvallend veel lekke banden gemeld.

12:33 12 uur 33. Terwijl Frederik Frison op gang geduwd wordt na een bandbreuk, dagen 6 vluchters het peloton uit. Het verschil is beperkt: 12 seconden. . Terwijl Frederik Frison op gang geduwd wordt na een bandbreuk, dagen 6 vluchters het peloton uit. Het verschil is beperkt: 12 seconden.

12:32 12 uur 32. Bij Alpecin-Fenix draagt niet alleen Tim Merlier de status van ex-winnaar. Ploegmakker Guillaume Van Keirsbulck won hier in 2017. Hij stak zijn neus aan het venster in het openingsweekend. . Bij Alpecin-Fenix draagt niet alleen Tim Merlier de status van ex-winnaar. Ploegmakker Guillaume Van Keirsbulck won hier in 2017. Hij stak zijn neus aan het venster in het openingsweekend.

12:26 12 uur 26. Een viertal kon even een frisse neus ophalen, maar de poging van onder meer Thibau Verhofstadt botst op hevig verzet. Ze zijn er al aan voor de moeite. . Een viertal kon even een frisse neus ophalen, maar de poging van onder meer Thibau Verhofstadt botst op hevig verzet. Ze zijn er al aan voor de moeite.

12:26 De weersomstandigheden waren afgelopen weekend aangenamer. 12 uur 26. De weersomstandigheden waren afgelopen weekend aangenamer.

12:23 12 uur 23. Départ donné! De eerste directiewagen telt af: we zijn begonnen aan deze GP Samyn. En we moeten meteen een opgave noteren: Wessel Krul stapt zowaar al af. De Nederlander zat zondag nog in de vlucht van de dag in Kuurne. Hij rijdt voor Human Powered Health, het team van ploegleider Hendrik Redant. . Départ donné! De eerste directiewagen telt af: we zijn begonnen aan deze GP Samyn. En we moeten meteen een opgave noteren: Wessel Krul stapt zowaar al af. De Nederlander zat zondag nog in de vlucht van de dag in Kuurne. Hij rijdt voor Human Powered Health, het team van ploegleider Hendrik Redant.

12:19 12 uur 19. Het peloton is stilaan klaar om Quaregnon uit te zwaaien. Na een korte geneutraliseerde zone van zo'n 4 kilometer kan het officiële startschot gegeven worden. . Het peloton is stilaan klaar om Quaregnon uit te zwaaien. Na een korte geneutraliseerde zone van zo'n 4 kilometer kan het officiële startschot gegeven worden.

12:18 12 uur 18



12:13 Een duidelijk gebaar van Victor Campenaerts in de actuele context. 12 uur 13. Een duidelijk gebaar van Victor Campenaerts in de actuele context

12:10 12 uur 10. De GP Samyn is de eerste manche van het nieuwe regelmatigheidscriterium Exterioo Cycling Cup. Jean-Luc Vandenbroucke is de organisator. Hij is de oom van Frank Vandenbroucke, vader van Cameron Vandenbroucke, partner van Tim Merlier. . De GP Samyn is de eerste manche van het nieuwe regelmatigheidscriterium Exterioo Cycling Cup. Jean-Luc Vandenbroucke is de organisator. Hij is de oom van Frank Vandenbroucke, vader van Cameron Vandenbroucke, partner van Tim Merlier.

12:10 12 uur 10. Kijk nog eens hoe Tim Merlier vorig jaar naar de overwinning knalde. Kijk nog eens hoe Tim Merlier vorig jaar naar de overwinning knalde

12:09 12 uur 09. Ik was na Kuurne-Brussel-Kuurne tevreden over mijn gevoel, maar over het resultaat (12e) was ik ontgoocheld. . Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ik was na Kuurne-Brussel-Kuurne tevreden over mijn gevoel, maar over het resultaat (12e) was ik ontgoocheld. Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

12:03 Niki Terpstra was er in het openingsweekend niet bij. De Nederlander won deze koers in 2016 en 2018. 12 uur 03. Niki Terpstra was er in het openingsweekend niet bij. De Nederlander won deze koers in 2016 en 2018

11:59 11 uur 59. Eén en livestream. Vanaf 13.55 u begint de uitzending op Eén. We zenden eerst de finale van de vrouwen uit en rond 15 u richten we onze blik op de koers bij de mannen. . Eén en livestream Vanaf 13.55 u begint de uitzending op Eén. We zenden eerst de finale van de vrouwen uit en rond 15 u richten we onze blik op de koers bij de mannen.

11:58 11 uur 58. Sporza Wielermanager! Trouwe volgers van onze wielermanager zullen hun wekker wel gezet hebben: wie zijn selectie nog niet aangepast heeft of wie nog twijfelt over zijn kopman, de aftelklok is genadeloos. . Sporza Wielermanager! Trouwe volgers van onze wielermanager zullen hun wekker wel gezet hebben: wie zijn selectie nog niet aangepast heeft of wie nog twijfelt over zijn kopman, de aftelklok is genadeloos.

11:57 11 uur 57. Alle ogen zullen op ons gericht zijn. We starten met Fabio Jakobsen, maar we brengen ook enkele jongeren in stelling die minder ervaring hebben. . Rik Van Slycke (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl). Alle ogen zullen op ons gericht zijn. We starten met Fabio Jakobsen, maar we brengen ook enkele jongeren in stelling die minder ervaring hebben. Rik Van Slycke (ploegleider Quick Step-Alpha Vinyl)

11:50 11 uur 50. wielrennen Exterioo Cycling Cup vervangt Bingoal Cycling Cup en telt 11 koersen

11:47 11 uur 47. De ploegen worden momenteel voorgesteld aan de koersliefhebbers. Tim Merlier en Fabio Jakobsen zijn de snelste lieden van dit pak, maar er staat nog meer schoon volk aan de start. Lotto-Soudal zal tijdens de bespreking meerdere plannetjes overlopen hebben. Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Brent Van Moer en Florian Vermeersch kunnen volop aanvallen, Arnaud De Lie is het wapen voor een sprint. We kijken ook uit naar Oliver Naesen, Stan Dewulf, Ide Schelling, Andrea Pasqualon, Taco van der Hoorn, Loïc Vliegen, David Dekker, Edward Theuns, Matteo Trentin, Hugo Hofstetter, Amaury Capiot, Niki Terpstra en Rasmus Tiller. . De ploegen worden momenteel voorgesteld aan de koersliefhebbers. Tim Merlier en Fabio Jakobsen zijn de snelste lieden van dit pak, maar er staat nog meer schoon volk aan de start. Lotto-Soudal zal tijdens de bespreking meerdere plannetjes overlopen hebben. Philippe Gilbert, Victor Campenaerts, Brent Van Moer en Florian Vermeersch kunnen volop aanvallen, Arnaud De Lie is het wapen voor een sprint. We kijken ook uit naar Oliver Naesen, Stan Dewulf, Ide Schelling, Andrea Pasqualon, Taco van der Hoorn, Loïc Vliegen, David Dekker, Edward Theuns, Matteo Trentin, Hugo Hofstetter, Amaury Capiot, Niki Terpstra en Rasmus Tiller.

01-03-2022 01-03-2022.

17:51 17 uur 51. Tietema en Allegaert zeggen af. Youtuber Bas Tietema (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) ging in K-B-K mee in de vroege vlucht en zou normaal ook starten in de GP Samyn, maar zegt af. Piet Allegaert (Cofidis) is er eveneens niet bij. Hij kwam ten val in de Omloop en liep daarbij een hersenschudding op. . Tietema en Allegaert zeggen af Youtuber Bas Tietema (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) ging in K-B-K mee in de vroege vlucht en zou normaal ook starten in de GP Samyn, maar zegt af. Piet Allegaert (Cofidis) is er eveneens niet bij. Hij kwam ten val in de Omloop en liep daarbij een hersenschudding op.

17:45 17 uur 45. Quick Step-Alpha Vinyl kiest in de GP Samyn voor Fabio Jakobsen als aanvoerder. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne moet de blauwe formatie een 2e zege in een handvol dagen bezorgen. Zoek niet naar Asgreen, Stybar of Lampaert. Jakobsen krijgt Josef Cerny, Stijn Steels, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht en Ethan Vernon mee als ploeggenoten. . Quick Step-Alpha Vinyl kiest in de GP Samyn voor Fabio Jakobsen als aanvoerder. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne moet de blauwe formatie een 2e zege in een handvol dagen bezorgen. Zoek niet naar Asgreen, Stybar of Lampaert. Jakobsen krijgt Josef Cerny, Stijn Steels, Jannik Steimle, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht en Ethan Vernon mee als ploeggenoten.



