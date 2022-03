LIVE GP Samyn: Lotto-Soudal met sterkste blok, Jakobsen en Merlier de snelste mannen

Vanaf nu valt het wielerseizoen niet meer stil. Morgen vindt met de Trofeo Laigueglia de Italiaanse opener plaats. Zaterdag is er de Strade Bianche, zondag begint Parijs-Nice en vanaf maandag is er al Tirreno-Adriatico.

13 uur 28. Koersweek. Vanaf nu valt het wielerseizoen niet meer stil. Morgen vindt met de Trofeo Laigueglia de Italiaanse opener plaats. Zaterdag is er de Strade Bianche, zondag begint Parijs-Nice en vanaf maandag is er al Tirreno-Adriatico. .

Het eerste uur is bijna achter de rug en de koers lijkt voor eventjes vastgeroest. De 6 leiders komen voornamelijk uit de kleinere teams die op zoek zijn naar extra publiciteit. Sam Welsford van DSM is op dat vlak een uitzondering, maar de formatie van John Degenkolb is hier zeker niet met een A-ploeg.

13 uur 19. Het eerste uur is bijna achter de rug en de koers lijkt voor eventjes vastgeroest. De 6 leiders komen voornamelijk uit de kleinere teams die op zoek zijn naar extra publiciteit. Sam Welsford van DSM is op dat vlak een uitzondering, maar de formatie van John Degenkolb is hier zeker niet met een A-ploeg. .

Ik zal misschien nog wat last ondervinden van mijn val in de Omloop, maar ik ben klaar om te koersen.

13 uur 05. Ik zal misschien nog wat last ondervinden van mijn val in de Omloop, maar ik ben klaar om te koersen. . Victor Campenaerts (Lotto-Soudal).

Quick Step-Alpha Vinyl en Uno-X hebben met elkaar gesproken. Zij voeren het peloton aan. In dit eerste deel van het parcours zou de wind een speelkameraadje kunnen zijn in de open vlakten, maar de wind blaast waarschijnlijk niet krachtig genoeg.

Te weinig wind? Quick Step-Alpha Vinyl en Uno-X hebben met elkaar gesproken. Zij voeren het peloton aan. In dit eerste deel van het parcours zou de wind een speelkameraadje kunnen zijn in de open vlakten, maar de wind blaast waarschijnlijk niet krachtig genoeg. . 12 uur 53.

12:42

12 uur 42. Het peloton liet zich even in slaap wiegen, want in geen tijd liep het verschil op tot bijna 3 minuten. Oliver Naesen en Bert Van Lerberghe schudden iedereen even wakker. .