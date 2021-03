LIVESTREAM GP Samyn: Voert Van der Poel weer een show op?

Fase per fase

Fase per fase

15:17 15 uur 17. Onderschat ook zeker de slotkilometer niet. Die loopt vervelend op. Te vroeg aanzetten kan je Waterloo betekenen als het uitdraait op een sprint.

15:16 15 uur 16. Vanmarcke: "Als Van der Poel gaat, is het alle hens aan dek".

15:15 15 uur 15. De kasseistroken zijn best pittig. Sven Nys

15:13 15 uur 13. De renners maken kennis met de Rue de Belle Vue, de kasseistrook die straks mee over winst en verlies zal beslissen. Dat betekent dat we zo meteen voor het eerst passeren aan de finish.

15:10 15 uur 10. Nog 87 kilometer. Voorin zijn we met Marchand een landgenoot kwijtgespeeld. Het resterende kwartet - Willems, Van Schip, Rosskopf en Leijnse - vecht voor een klein minuutje.

15:06 15 uur 06. Renaat Schotte en Sven Nys nemen de fakkel over. Zij zullen u door de finale gidsen. Veel kijkplezier!

14:59 1'26". Het gaat weer een stukje sneller in de grote groep. Het peloton straalt honger uit en poetst de achterstand vlotjes weg. De leiders houden nog anderhalve minuut over.

14:57 14 uur 57. In het peloton hebben Deceuninck-Quick Step en Qhubeka-Assos het stokje in handen.

14:54 14 uur 54. De kopgroep steekt een tandje bij en dat doet Rosskopf naar adem happen. De Amerikaan vangt vooral stof en moet een gaatje laten op Van Schip en co. De pistier, bekend om zijn opvallend stuur, is geen volwaardige prof meer en koerst nu voor Beat Cycling.

14:51 14 uur 51. Kopecky en co hebben niet getreuzeld. Dat betekent dat we na het podium, rond 15 u, al overschakelen naar de mannen. Het regent intussen schermutselingen met een lekke band voor Taminiaux en een val van onder meer Jullien. Met Wirtgen is er nog eens een tegenaanvaller.

Het regent intussen schermutselingen met een lekke band voor Taminiaux en een val van onder meer Jullien. Met Wirtgen is er nog eens een tegenaanvaller.

14:48 4 lokale ronden. Entrée circuit local, klinkt het. We kunnen nu echt beginnen aan de schotel met hellingen en kasseien. De achterstand van het peloton is teruggelopen tot 2'08".

14:45 14 uur 45. Terwijl het kaarsje van een tegenstoot langzaam uitdooft, wordt er een nieuwe val gemeld. We naderen de lokale omloop en dan groeit nervositeit.

14:42 14 uur 42. GP Samyn Kopecky laat haar driekleur schitteren in de GP Samyn

14:41 14 uur 41. Kopecky boven! De vrouwen zijn binnen: Lotte Kopecky maakt het glansrijk af in de sprint van een elitegroepje. Knappe zege van de Belgische kampioene.

14:39 14 uur 39. Met de 5 leiders - Willems, Marchand, Van Schip, Leijnse en Rosskopf - zetten we koers richting het lokale circuit. Joey Rosskopf (31) is een van de slachtoffers van de zwanenzang van CCC. De Amerikaan is teruggevallen tot bij Rally Cycling.

14:35 14 uur 35. Bij de vrouwen kijken we naar de Rue de Belle Vue, de vervelende kasseistrook in de slotkilometers. Kopecky en co snellen er door een stofwolkje. Dat belooft voor straks bij de mannen!