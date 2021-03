LIVESTREAM GP Samyn: Kan Campenaerts een sprint ontlopen? En wat doet Van der Poel?

16:47 16 uur 47. We naderen de zone van de waarheid en crosser Van der Poel glipt in geen tijd naar de poleposition in het peloton. Wie kan volgen? . We naderen de zone van de waarheid en crosser Van der Poel glipt in geen tijd naar de poleposition in het peloton. Wie kan volgen?

16:45 16 uur 45. Het beeld ligt al een poosje vast: Campenaerts versus de rest. Zo meteen komen we weer in de hellingenzone. Van der Poel speculeert nog even en kampeert in de staart van het peloton, of wat daar van overblijft. . Het beeld ligt al een poosje vast: Campenaerts versus de rest. Zo meteen komen we weer in de hellingenzone. Van der Poel speculeert nog even en kampeert in de staart van het peloton, of wat daar van overblijft.

16:43 16 uur 43. De verzuring loopt op bij Campenaerts, maar zijn inspanning is bewonderenswaardig. Het schip zal sowieso stranden, maar hij zorgt weer voor entertainment. En op een dag... . De verzuring loopt op bij Campenaerts, maar zijn inspanning is bewonderenswaardig. Het schip zal sowieso stranden, maar hij zorgt weer voor entertainment. En op een dag...

16:42 16 uur 42. Deceuninck-Quick Step heeft de volledige controle. En Cavendish zit in een zetel. Sven Nys . Deceuninck-Quick Step heeft de volledige controle. En Cavendish zit in een zetel. Sven Nys

16:40 16 uur 40. De tijdrijder in Campenaerts komt weer naar boven: hij legt zich plat en kijkt niet om. Dat doen ze bij de blauwhemden ook niet. Ze vragen niet om steun. De verschillen blijven status quo. . De tijdrijder in Campenaerts komt weer naar boven: hij legt zich plat en kijkt niet om. Dat doen ze bij de blauwhemden ook niet. Ze vragen niet om steun. De verschillen blijven status quo.

16:37 16 uur 37. Dit is nagenoeg mission impossible voor Campenaerts. Hij moet in z'n uppie nog 5 kasseistroken temmen en heeft slechts 15 à 20 seconden op de roedel wolven. . Dit is nagenoeg mission impossible voor Campenaerts. Hij moet in z'n uppie nog 5 kasseistroken temmen en heeft slechts 15 à 20 seconden op de roedel wolven.

16:36 16 uur 36. In laatste positie van de Deceuninck-Quick Step-trein: Cavendish. Is hij de aas? . In laatste positie van de Deceuninck-Quick Step-trein: Cavendish. Is hij de aas?

16:34 16 uur 34. Hebben we in het peloton zeker nog gezien: Hofstetter, Vanmarcke, Degenkolb, Goossens, Van Moer, Dewulf, Van Hoecke, Philipsen, De Bondt, Van der Poel, Merlier en 6 man van Deceuninck (op Hodeg na is iedereen mee). . Hebben we in het peloton zeker nog gezien: Hofstetter, Vanmarcke, Degenkolb, Goossens, Van Moer, Dewulf, Van Hoecke, Philipsen, De Bondt, Van der Poel, Merlier en 6 man van Deceuninck (op Hodeg na is iedereen mee).

16:33 16 uur 33. Geef Campenaerts niet te veel ruimte: hij kan een uur alleen fietsen. Renaat Schotte. Geef Campenaerts niet te veel ruimte: hij kan een uur alleen fietsen. Renaat Schotte

16:32 16 uur 32. Deceuninck-Quick Step heeft de sleutel in handen en probeert het peloton te dirigeren. Ze laten Campenaerts wat sudderen. . Deceuninck-Quick Step heeft de sleutel in handen en probeert het peloton te dirigeren. Ze laten Campenaerts wat sudderen.

16:30 16 uur 30. Laatste ronde! De slotronde belooft een lekkernij te worden. Na veel vijven en zessen hebben we weer een peloton, al weet Campenaerts van geen ophouden. In zijn eentje verlengt hij zijn inspanning. . Laatste ronde! De slotronde belooft een lekkernij te worden. Na veel vijven en zessen hebben we weer een peloton, al weet Campenaerts van geen ophouden. In zijn eentje verlengt hij zijn inspanning.

16:28 16 uur 28. Het is een verademing om Vanmarcke weer zo aanvallend te zien koersen. Hij moedigt de anderen aan om het tempo niet te laten zakken. We zien Vanmarcke, Campenaerts, Cavendish, Merlier en Drucker met een zeer lichte voorsprong. . Het is een verademing om Vanmarcke weer zo aanvallend te zien koersen. Hij moedigt de anderen aan om het tempo niet te laten zakken. We zien Vanmarcke, Campenaerts, Cavendish, Merlier en Drucker met een zeer lichte voorsprong.

16:27 16 uur 27. Er springt meer en meer volk naar het wiel van Campenaerts en Vanmarcke. We gaan naar de laatste passage aan de finish en alles hangt op een zakdoek. Op naar een groepje van 40 à 50 renners bij het ingaan van de laatste 30 kilometer? . Er springt meer en meer volk naar het wiel van Campenaerts en Vanmarcke. We gaan naar de laatste passage aan de finish en alles hangt op een zakdoek. Op naar een groepje van 40 à 50 renners bij het ingaan van de laatste 30 kilometer?

16:25 16 uur 25. Kopduo . Het is een verhakkeld peloton waar onder meer Alpecin-Fenix de vaart er probeert in te houden. Voor een goed begrip: we hebben met Vanmarcke en Campenaerts twee leiders. . Kopduo Het is een verhakkeld peloton waar onder meer Alpecin-Fenix de vaart er probeert in te houden. Voor een goed begrip: we hebben met Vanmarcke en Campenaerts twee leiders.

