LIVE: Volg Waalse seizoensopener GP Samyn, nog altijd geen vlucht

13:44 13 uur 44. We houden straks ook rugnummer 147 extra in de gaten. Niki Terpstra won deze semiklassieker in 2016 en 2018. Met een derde roos kan hij op gelijke hoogte komen van recordhouder Johan Capiot (1992, 1994, 1995). . We houden straks ook rugnummer 147 extra in de gaten. Niki Terpstra won deze semiklassieker in 2016 en 2018. Met een derde roos kan hij op gelijke hoogte komen van recordhouder Johan Capiot (1992, 1994, 1995).

13:39 Geen Van Avermaet en Naesen, wel Dewulf en Van Hoecke bij AG2R-Citroën. 13 uur 39. Geen Van Avermaet en Naesen, wel Dewulf en Van Hoecke bij AG2R-Citroën

13:37 13 uur 37. We willen met meerdere mannetjes in de finale zitten vandaag. Dat ik me dan zal moeten inhouden? Dat is misschien het plan vandaag. . Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). We willen met meerdere mannetjes in de finale zitten vandaag. Dat ik me dan zal moeten inhouden? Dat is misschien het plan vandaag. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

13:31 Gemiddelde snelheid. Het peloton zit niet stil, zoveel is duidelijk. Na één uur hebben we al 44,6 kilometer achter de kiezen. . 13 uur 31. Gemiddelde snelheid Het peloton zit niet stil, zoveel is duidelijk. Na één uur hebben we al 44,6 kilometer achter de kiezen.

13:29 13 uur 29. Terwijl Hofstetter, winnaar in 2020, een nieuwe fiets aanneemt, versnelt Gougeard. De Franse hardrijder probeert het in zijn eentje. Het is vergeefse moeite. . Terwijl Hofstetter, winnaar in 2020, een nieuwe fiets aanneemt, versnelt Gougeard. De Franse hardrijder probeert het in zijn eentje. Het is vergeefse moeite.

13:28 Een van de hindernissen in het finalerondje. 13 uur 28. Een van de hindernissen in het finalerondje.

13:27 Lekke band. We dokkeren nog niet over kasseien, maar er zijn toch al lekke banden. De laatste in de rij: Stijn Steels (Deceuninck-Quick Step). . 13 uur 27. Lekke band We dokkeren nog niet over kasseien, maar er zijn toch al lekke banden. De laatste in de rij: Stijn Steels (Deceuninck-Quick Step).

13:24 13 uur 24. Er was zonet nog een vruchteloze ontsnappingspoging uit het kamp van Groupama-FDJ. Het gaat weliswaar om de continentale ploeg die hier aanwezig is. Dat geldt ook voor Jumbo-Visma, dat zijn opleidingsploeg afvaardigt. Olav Kooij is wel opgenomen in de selectie. Het 19-jarige talent werd enkele weken geleden al vervroegd overgeheveld naar de A-ploeg, maar in wedstrijden van eerste of tweede categorie mogen 1 of 2 WorldTour-renners toch nog rijden met hun opleidingsmakkers. . Er was zonet nog een vruchteloze ontsnappingspoging uit het kamp van Groupama-FDJ. Het gaat weliswaar om de continentale ploeg die hier aanwezig is.

Dat geldt ook voor Jumbo-Visma, dat zijn opleidingsploeg afvaardigt. Olav Kooij is wel opgenomen in de selectie. Het 19-jarige talent werd enkele weken geleden al vervroegd overgeheveld naar de A-ploeg, maar in wedstrijden van eerste of tweede categorie mogen 1 of 2 WorldTour-renners toch nog rijden met hun opleidingsmakkers.

13:22 Terug in het blauwe shirt op Belgische bodem: Mark Cavendish. 13 uur 22. Terug in het blauwe shirt op Belgische bodem: Mark Cavendish

13:17 13 uur 17. Compact peloton. Na net geen 35 kilometer waait ook Gaudin terug tot waar hij daarstraks verbleef: het peloton blijft klassikaal van jetje geven. . Compact peloton Na net geen 35 kilometer waait ook Gaudin terug tot waar hij daarstraks verbleef: het peloton blijft klassikaal van jetje geven.

13:16 13 uur 16. Dit is altijd een open koers. Deze kasseistroken zijn korter dan in Vlaanderen en de stenen liggen er ook slechter bij. Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie Bruxelles). Dit is altijd een open koers. Deze kasseistroken zijn korter dan in Vlaanderen en de stenen liggen er ook slechter bij. Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie Bruxelles)

13:11 13 uur 11. Bij Total Direct Energie sturen ze Damien Gaudin naar het front. De 34-jarige Fransman werd in 2013 5e in Roubaix en houdt dus van kasseien. Hij rijdt een 15-tal seconden voor het peloton uit. . Bij Total Direct Energie sturen ze Damien Gaudin naar het front. De 34-jarige Fransman werd in 2013 5e in Roubaix en houdt dus van kasseien. Hij rijdt een 15-tal seconden voor het peloton uit.

13:06 Halvorsen . Achteraan roept Kristoffer Halvorsen zijn volgwagen op. De 24-jarige snelle Noor, wereldkampioen bij de beloften in 2016, heeft een flinke stap teruggezet. Na enkele jaren bij Sky en EF koerst hij nu een trapje lager bij Uno-X, al reed de Noorse opleidingsploeg een zeer verdienstelijke Kuurne-Brussel-Kuurne. . 13 uur 06. Halvorsen Achteraan roept Kristoffer Halvorsen zijn volgwagen op. De 24-jarige snelle Noor, wereldkampioen bij de beloften in 2016, heeft een flinke stap teruggezet. Na enkele jaren bij Sky en EF koerst hij nu een trapje lager bij Uno-X, al reed de Noorse opleidingsploeg een zeer verdienstelijke Kuurne-Brussel-Kuurne.

13:04 Vullen we de 2e plaats al in? 13 uur 04. Vullen we de 2e plaats al in?

13:01 13 uur 01. Het zijn de kleinere ploegen die een ontsnapping proberen te boetseren. Carisey (Delko) en Mobach (Leopard) worden na 23 kilometer snel gegrepen. . Het zijn de kleinere ploegen die een ontsnapping proberen te boetseren. Carisey (Delko) en Mobach (Leopard) worden na 23 kilometer snel gegrepen.

12:57 12 uur 57. Door technische akkefietjes sijpelt er voorlopig amper wedstrijdinfo door. Geen nieuws, goed nieuws? . Door technische akkefietjes sijpelt er voorlopig amper wedstrijdinfo door. Geen nieuws, goed nieuws?

12:53 12 uur 53. Sep Vanmarcke is onze leider vandaag, maar we hebben ook veel snelle mannen aan boord. Dirk Demol (ploegleider Israel Start-Up Nation). Sep Vanmarcke is onze leider vandaag, maar we hebben ook veel snelle mannen aan boord. Dirk Demol (ploegleider Israel Start-Up Nation)

12:52 12 uur 52. De laatste Belgische zege dateert van 2017. Toen won Guillaume Van Keirsbulck. De West-Vlaming vond geen werkgever voor 2021 en heeft dus (voorlopig) afscheid moeten nemen van het profbestaan. . De laatste Belgische zege dateert van 2017. Toen won Guillaume Van Keirsbulck. De West-Vlaming vond geen werkgever voor 2021 en heeft dus (voorlopig) afscheid moeten nemen van het profbestaan.

12:44 12 uur 44.