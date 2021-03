Het peloton begint om 12.30 u aan de GP Samyn, de Waalse seizoensopener

10:34 10 uur 34. Parcours. Het peloton begint op het middaguur aan een lange lus van 102 kilometer. In de open vlaktes kan de wind de koers misschien mee bepalen. Daarna betreden de renners het lokale circuit dat ze 4 keer voor de wielen geschoven krijgen. Dat rondje van ruim 25 kilometer ligt bezaaid met een vijftal hellingen en kasseistroken waar de forcing zeker gevoerd kan worden. De Rue Belle Vue - een kasseizone in zeer slechte staat - is meestal de scherprechter, ook de finish loopt venijnig op. . Parcours Het peloton begint op het middaguur aan een lange lus van 102 kilometer. In de open vlaktes kan de wind de koers misschien mee bepalen. Daarna betreden de renners het lokale circuit dat ze 4 keer voor de wielen geschoven krijgen.

09:37 09 uur 37.

09:36 09 uur 36. Waalse opener. Het is weer koers en vandaag vertoeven we op Waals grondgebied. Om 12.30 u vertrekt het peloton voor een koers van iets meer dan 200 kilometer. Rond 15.10 u begint het rechtstreeks verslag op Eén.

17:13 Ook de vrouwen rijden morgen hun GP Samyn. Al zal dat wel zonder FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope gebeuren. De Franse formatie start niet omdat iemand binnen het team vermoedelijk besmet is met het coronavirus. "Nadat verschillende tests werden uitgevoerd kwam een vermoedelijk coronageval aan het licht binnen het team voor de GP Samyn. In afwachting van de definitieve resultaten hebben we beslist niet aan de start te komen van de wedstrijd", klinkt het op Twitter. . 17 uur 13.



"Nadat verschillende tests werden uitgevoerd kwam een vermoedelijk coronageval aan het licht binnen het team voor de GP Samyn. In afwachting van de definitieve resultaten hebben we beslist niet aan de start te komen van de wedstrijd", klinkt het op Twitter.

16:48 16 uur 48. Aimé De Gendt werd al twee keer tweede. Aimé De Gendt greep al twee keer net naast de zege in de GP Samyn. "Het is een koers die me ontzettend goed ligt", zegt de renner van Intermarché-Wanty-Gobert. "Het zou fijn zijn als ik er eindelijk eens kan winnen." "Le Samyn is een koers waar ik heel veel van houd. Dokkeren over de kasseien, vaak nog in slecht weer. Op de één of andere manier ligt me dat goed."

16:17 16 uur 17.

16:14 16 uur 14. Ook Sénéchal weet dat hij Mathieu van der Poel in de gaten moet houden. "Hoedje af voor wat hij gedaan heeft in Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij is één van de beste renners ter wereld. Maar Alpecin-Fenix heeft alleen Mathieu, wij hebben meerdere kaarten in onze hand", vertelde de renner van Deceuninck-Quick Step.

16:13 16 uur 13. Mathieu van der Poel is één van de beste renners ter wereld. Florian Sénéchal.

15:44 15 uur 44. Florian Sénéchal wist in 2019 te zegevieren in de GP Le Samyn. Dat wil hij met zijn ploeg Deceuninck-Quick Step graag nog eens herhalen. "Wij starten maar met één ambitie: de overwinning met de ploeg naar huis halen", verklaarde de 27-jarige Fransman.