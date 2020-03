LIVE: Wie wordt de opvolger van Florian Sénéchal in de GP Samyn?

15:18 15 uur 18. Stuyven mee in de aanval. Nog 78 km tot de streep en Deceuninck-Quick Step heeft toegeslagen. Het team van titelverdediger Sénéchal heeft het peloton in stukken gereten en een stevige kopgroep gevormd. Jasper Stuyven is mee. Wint hij vandaag opnieuw? Stuyven mee in de aanval Nog 78 km tot de streep en Deceuninck-Quick Step heeft toegeslagen. Het team van titelverdediger Sénéchal heeft het peloton in stukken gereten en een stevige kopgroep gevormd. Jasper Stuyven is mee. Wint hij vandaag opnieuw?

15:01 15 uur 01. Livestream rond 15.15u. Over een kwartier gaan we rechtstreeks naar Henegouwen. U kunt de finale rechtstreeks bekijken op Eén en op deze pagina. Eerst zenden we een samenvatting van de Omloop van het Hageland voor vrouwen uit. Livestream rond 15.15u Over een kwartier gaan we rechtstreeks naar Henegouwen. U kunt de finale rechtstreeks bekijken op Eén en op deze pagina. Eerst zenden we een samenvatting van de Omloop van het Hageland voor vrouwen uit.

14:58 14 uur 58. Weetje: de GP Samyn is een hommage aan de Frans-Belgische renner José Samyn die in 1968 als eerste de koers kon winnen. Op 30 augustus 1969 overleed hij tijdens het Criterium van Zingem. Samyn werd 23. Weetje: de GP Samyn is een hommage aan de Frans-Belgische renner José Samyn die in 1968 als eerste de koers kon winnen. Op 30 augustus 1969 overleed hij tijdens het Criterium van Zingem. Samyn werd 23.

14:57 Kasper Asgreen is er vandaag niet bij, maar de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft inderdaad wat weg van de betreurde José Samyn. 14 uur 57. Kasper Asgreen is er vandaag niet bij, maar de winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne heeft inderdaad wat weg van de betreurde José Samyn.

14:49 Twee dagen na het WK baanwielrennen staat Lotte Kopecky meteen op het podium in haar eerste wegkoers van het seizoen. 14 uur 49. Twee dagen na het WK baanwielrennen staat Lotte Kopecky meteen op het podium in haar eerste wegkoers van het seizoen.

14:48 Bij de vrouwen voert Chantal Blaak een straf nummer op. De 30-jarige Nederlandse wint de wedstrijd voor de 3e keer. 14 uur 48. Bij de vrouwen voert Chantal Blaak een straf nummer op. De 30-jarige Nederlandse wint de wedstrijd voor de 3e keer.

14:30 14 uur 30. Een kleine groep rijdt 3 minuten voor het peloton uit. In het peloton zet titelverdediger Deceuninck-Quick Step de achtervolging in. Een kleine groep rijdt 3 minuten voor het peloton uit. In het peloton zet titelverdediger Deceuninck-Quick Step de achtervolging in.

14:13 14 uur 13. Finale vrouwen. De uitzending is begonnen. Kijk nu naar de finale bij de vrouwen. Ruben Van Gucht en José De Cauwer verzorgen het commentaar vanuit Dour. Finale vrouwen De uitzending is begonnen. Kijk nu naar de finale bij de vrouwen. Ruben Van Gucht en José De Cauwer verzorgen het commentaar vanuit Dour.

14:12 14 uur 12. vrouwenwielrennen Chantal Blaak triomfeert na straffe solo, Kopecky sprint naar 3e plaats

13:47 Lang lint. Na een dik uur koers is er nog geen sprake van een ontsnapping. Sommige teams proberen het peloton uit elkaar te rukken, maar de wind blaast niet hard genoeg om waaiers te trekken. 13 uur 47. Lang lint Na een dik uur koers is er nog geen sprake van een ontsnapping. Sommige teams proberen het peloton uit elkaar te rukken, maar de wind blaast niet hard genoeg om waaiers te trekken.

13:10 13 uur 10. Kijk om 14u naar de vrouwen. Over een klein uurtje kunt u naar de finale van de vrouwen kijken. Zij leggen 95 kilometer af en gaan op zoek naar een opvolgster voor Jip van den Bos. De Nederlandse voert het Boels-Dolmans-team aan. Lotte Kopecky (Lotto-Soudal) snijdt vandaag haar wegseizoen aan. Kijk om 14u naar de vrouwen Over een klein uurtje kunt u naar de finale van de vrouwen kijken. Zij leggen 95 kilometer af en gaan op zoek naar een opvolgster voor Jip van den Bos. De Nederlandse voert het Boels-Dolmans-team aan. Lotte Kopecky (Lotto-Soudal) snijdt vandaag haar wegseizoen aan.

12:45 Beelden van de officieuze start (een halfuurtje geleden):. 12 uur 45. Beelden van de officieuze start (een halfuurtje geleden):

12:43 12 uur 43. Florian Sénéchal is weer in goeie doen. En als de wedstrijd op een massasprint uitdraait, rekenen we op Alvaro Hodeg. Rik Van Slycke, ploegleider Deceuninck-Quick Step. Florian Sénéchal is weer in goeie doen. En als de wedstrijd op een massasprint uitdraait, rekenen we op Alvaro Hodeg. Rik Van Slycke, ploegleider Deceuninck-Quick Step

12:39 Na 97 kilometer snijden de renners het lokale circuit van 26,9 kilometer met kasseistroken aan. Wie plaatst straks de ultieme aanval? 12 uur 39. Na 97 kilometer snijden de renners het lokale circuit van 26,9 kilometer met kasseistroken aan. Wie plaatst straks de ultieme aanval?

12:30 12 uur 30 match begonnen Officiële start

12:24 Medisch probleem. NTT Cycling heeft in laatste instantie Rasmus Tiller van de startlijst moeten schrappen. De jonge Noor is ziek en zal zijn landgenoot Edvald Boasson Hagen niet kunnen helpen. 12 uur 24. Medisch probleem NTT Cycling heeft in laatste instantie Rasmus Tiller van de startlijst moeten schrappen. De jonge Noor is ziek en zal zijn landgenoot Edvald Boasson Hagen niet kunnen helpen.

12:19 12 uur 19. Dubbelslag voor Jasper Stuyven? In totaal staan 25 ploegen aan de start. Bij Trek-Segafredo trekt Jasper Stuyven opnieuw ten strijde. Wint hij na de Vlaamse openingskoers - de Omloop Het Nieuwsblad - ook de eerste wedstrijd in Wallonië? Dubbelslag voor Jasper Stuyven? In totaal staan 25 ploegen aan de start. Bij Trek-Segafredo trekt Jasper Stuyven opnieuw ten strijde. Wint hij na de Vlaamse openingskoers - de Omloop Het Nieuwsblad - ook de eerste wedstrijd in Wallonië?

12:18 12 uur 18. Wint Jasper Stuyven ook de openingskoers in Wallonië?

12:15 12 uur 15. Lotto-Soudal rijdt vanmiddag met 5 in plaats van 7 renners. Het team kampt met een stevige ziekenboeg. Sander Armée, Kobe Goossens, Rémy Mertz, de Deen Rasmus Iversen en de Nederlander Brian van Goethem zijn wel fit. Lotto-Soudal rijdt vanmiddag met 5 in plaats van 7 renners. Het team kampt met een stevige ziekenboeg. Sander Armée, Kobe Goossens, Rémy Mertz, de Deen Rasmus Iversen en de Nederlander Brian van Goethem zijn wel fit.

12:11 Florian Sénéchal staat opnieuw aan de start. Volgt hij zichzelf op? 12 uur 11. Florian Sénéchal staat opnieuw aan de start. Volgt hij zichzelf op?