Lorena Wiebes duldt geen tegenstand en sprint oppermachtig naar zege in Le Samyn

6 koersdagen, 4 overwinningen. Lorena Wiebes gaat door op haar elan met winst in Le Samyn, de traditionele opener van het Waalse koersseizoen. Met heel veel overschot was ze de snelste van een uitgedund peloton. Niemand kon de Nederlandse in de problemen brengen op de kasseistroken. De Zwitserse Linda Zanetti was de beste van de rest, voor de Ierse Lara Gillespie.

"De televisie-uitzending begint om 13 uur." Dat hadden de ploegleiders hun rensters blijkbaar duidelijk laten weten.



Het was wachten tot de eerste beelden om de eerste aanvallen te krijgen. Ver droegen die echter niet, want in het peloton reed SD Worx-Protime vandaag een heel attente koers.



Door enkele tempoversnellingen richting de kasseistroken op het lokale parcours in Dour, werd het uiteindelijk wel nog een zenuwachtige finale. Met meerdere valpartijen tot gevolg.



Grootste slachtoffer daarbij werd Katrijn De Clercq (Lotto). Zij moest met de ziekenwagen worden afgevoerd.



In de laatste kilometers toonde Liv Alula Jayco zich de dominante ploeg. Maar geen enkele van hun rensters kon zich afscheiden van het peloton. Op die manier rolden ze onbedoeld de rode loper uit voor een pelotonsprint.



Aan de meet in Dour werd het al snel duidelijk dat Lorena Wiebes veruit de snelste was. Na enkele pedaalslagen, lag de snelle vrouw van SD Worx-Protime al meters voor op haar concurrenten.



Linda Zanetti (Uno-X) en Lara Gillespie (UAE-ADQ) vergezellen de Nederlandse op het podium van Le Samyn.