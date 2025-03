LIVE (11 u): Mooi deelnemersveld aan de start van Waals wielervoorjaar, wie volgt Guazzini op in Le Samyn?

Belgische troeven

Zeven van de vorige dertien edities werden door een Nederlandse gewonnen. Kopecky, winnares in 2021, is de enige Belgische op de erelijst. Lotte Claes, winnares van de Omloop, is er niet bij voor Arkéa- B&B Hotels en kan in Le Samyn dus niet opnieuw voor de verrasing zorgen. Febe Jooris (UAE), Fauve Bastiaenssen, Alana Castrique en Marthe Goossens (AG Insurance-Soudal) zijn de Belgen bij de WorldTeams. Lotto brengt Mieke Dockx (negende in 2023), Katrijn De Clercq en Julie Hendrickx aan de start.