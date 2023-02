LIVE GP Samyn vrouwen: Kan iemand met late uitval een sprint ontlopen?

Team Jayco brengt Paternoster in stelling.

Henttala is nog steeds niet vooraan komen aansluiten. Haar ploegmates van AG Insurance rijden zich leeg in dienst van de Finse.

14 uur 19. Henttala in de problemen. De renster heeft pech gehad, een ploegmate probeert haar nog terug te brengen. .

Het peloton wordt in stukken gebroken.

Het tempo ligt heel hoog, iedereen wil in koppositie aan de klim beginnen.

Bastianelli schuift op. De voormalige wereldkampioene zit nu vooraan in het peloton.

De ploeg van Bastianelli en Consonni neemt de leiding van AG Insurance over.

clock 13:58

13 uur 58. AG Insurance in dienst van Henttala. AG Insurance bepaalt het tempo in het peloton. De snelle Henttala is 1 van de favorieten. .