Wie volgt Lotte Kopecky op in de GP Samyn?

De GP Samyn voor vrouwen vertrekt net als in 2015 in Quaregnon en volgt een parcours dat 9 km langer is dan dat van vorig jaar. Vanuit Quaregnon rijden de rensters zuidwaarts naar Dour. Daar wacht hen drie lokale rondes van telkens 26,5 km. Elke ronde bevat 5 kasseistroken, waarvan er 2 lichtjes omhoog lopen.

10 uur 57. Opvolgster Kopecky gezocht. Vorig jaar won Lotte Kopecky de sprint voor Emma Norsgaard en Chloe Hosking. Dit jaar staan onze landgenote en haar ploeg SD Worx niet aan de start. Ze hebben ervoor gekozen zich te richten op grotere doelen. Om 12.20 uur zal het startschot gegeven worden in Quaregnon en rond 15.05 uur zullen de rensters finishen in Dour. De wedstrijd bij de vrouwen is live te bekijken vanaf 13.55 uur en vanaf 15.00 uur schakelen we over naar de mannen. .